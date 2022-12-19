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Reading a case study on Val Verde Unified School District using Splashtop Classroom

Tendências Chave que Determinam o Futuro da Educação 2021

23 de Setembro de 2021

Ouça Lisa Avvocato, VP de Marketing de Produtos em Splashtop, e Megan Nguyen, Gestora de Produto Sênior na Splashtop, discutirem as principais tendências que impactam o futuro da educação, incluindo o que os estudantes esperam de ambientes de aprendizagem flexíveis, bem como a forma como as instituições utilizam o acesso remoto para preencher as lacunas de desigualdade entre os estudantes.

Key Trends that Determine the Future of Education (Sept 23, 2021)
Key Trends that Determine the Future of Education (Sept 23, 2021)