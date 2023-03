Ouça Lisa Avvocato, VP de Marketing de Produtos em Splashtop, e Megan Nguyen, Gestora de Produto Sênior na Splashtop, discutirem as principais tendências que impactam o futuro da educação, incluindo o que os estudantes esperam de ambientes de aprendizagem flexíveis, bem como a forma como as instituições utilizam o acesso remoto para preencher as lacunas de desigualdade entre os estudantes.