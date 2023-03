Dando Suporte a uma Força de Trabalho Distribuída

A adaptação a requisitos de trabalho em mudança não pode ser feita com custo para o desempenho. Não importa como ou onde as pessoas precisem trabalhar, as organizações precisam da garantia de que têm uma solução para a continuidade do negócio que seja moldada às suas necessidades únicas.

Com apenas um console centralizado e uma riqueza de funcionalidades, a Splashtop ajuda você a se manter ágil, diminuindo a complexidade do trabalho distribuído. A gestão eficaz do cenário de trabalho em mudança se torna ainda mais simples com uma solução de suporte remoto que é adaptada ao fluxo de trabalho de cada usuário.