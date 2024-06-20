Dando Suporte a uma Força de Trabalho Distribuída
O trabalho distribuído está aqui para ficar, mas já não é suficiente para permitir apenas o acesso em qualquer lugar ou em qualquer momento. Uma estratégia à prova do futuro é construída com flexibilidade com os usuários da organização no seu coração.
Soluções Remotas Promovem Equipes de TI Prósperas
Os gestores de TI têm enfrentado uma complexidade crescente, uma vez que enfrentam uma força de trabalho distribuída com uma localização mais diversa das equipes, ameaças de segurança elevadas, inúmeros dispositivos e sistemas operacionais além de facilitarem a evolução dos padrões de trabalho e das necessidades individuais.
No entanto, novos dados revelam que um terço dos líderes de TI se sentem menos stressados no trabalho graças ao acesso remoto e às soluções de suporte. Os benefícios dessas ferramentas oferecem flexibilidade sem brechas, experiências intuitivas, segurança de confiança e suporte sustentável. Elas também têm um impacto direto na confiança dos empregados e na satisfação no trabalho.
Leia o Whitepaper
Descubra mais sobre como o acesso remoto seguro e as soluções de suporte podem impulsionar a produtividade e a felicidade no local de trabalho baixando o relatório da Splashtop, "De Deslocado para Distribuído": Como o Setor de TI Está Navegando em um Ambiente de Trabalho em Mudança".
Exemplos do Mundo Real
Como a BDP se tornou totalmente remota em 24 horas
Como a BDP se tornou totalmente remota em 24 horas
Quando a COVID-19 chegou, a BDP precisava permitir urgentemente que 1.350 empregados pudessem trabalhar a partir de casa. Descubra como a nossa solução permite o acesso rápido e intuitivo a todos os softwares da empresa com gestão a nível empresarial e autenticação multi-fatores (MFA).
Do trabalho interrompido ao trabalho distribuído em três passos chave
Do trabalho interrompido ao trabalho distribuído em três passos chave
Como as equipes de TI se sentem sobre o futuro? E quais são as três áreas centrais em que se deve concentrar para alimentar flexibilidade e experiências melhores no local de trabalho? Tenha insights sobre abordagens sustentáveis e proativas lendo o nosso artigo.
O Impacto Humano do Trabalho Distribuído
A nossa sondagem de 1.000 decisores de TI revelou os benefícios generalizados de acesso remoto seguro e soluções de suporte, incluindo deles 42% afirmando que as suas funções se tornaram mais gratificantes como resultado. Apesar disso, muitos enfrentam barreiras para alcançar práticas de trabalho flexíveis.
Fechando as Lacunas no Trabalho Remoto
Descubra os componentes de uma estratégia de trabalho distribuído sustentável e como os decisores de TI podem liderar o caminho tanto para uma produtividade maior como para o bem-estar no local de trabalho.
Segurança de Alto Nível
As sofisticadas ameaças à segurança podem aparecer a qualquer momento, especialmente quando você tem a tarefa de gerir um número crescente de diferentes dispositivos em diferentes locais. Para manter o controle, as empresas precisam ver a segurança como algo que nunca está terminado.
Desde padrões e conformidade a proteções de segurança avançadas, os produtos de negócios Splashtop são especificamente construídos para dar às equipes de TI o controle total sobre a segurança dos dados ao mesmo tempo que dá aos empregados a flexibilidade de acessarem eles a partir de qualquer lugar.
Flexibilidade e Desempenho
A adaptação a requisitos de trabalho em mudança não pode ser feita com custo para o desempenho. Não importa como ou onde as pessoas precisem trabalhar, as organizações precisam da garantia de que têm uma solução para a continuidade do negócio que seja moldada às suas necessidades únicas.
Com apenas um console centralizado e uma riqueza de funcionalidades, a Splashtop ajuda você a se manter ágil, diminuindo a complexidade do trabalho distribuído. A gestão eficaz do cenário de trabalho em mudança se torna ainda mais simples com uma solução de suporte remoto que é adaptada ao fluxo de trabalho de cada usuário.
Serviço ao Cliente
Como o melhor classificado na indústria para suporte ao cliente com um Net Promoter Score (NPS) de 93, a Splashtop está empenhada em manter as equipes trabalhando sem interrupções. Os nossos clientes podem optar por falar com especialistas técnicos e equipes de vendas ou usar o suporte de chat ao vivo para resolver problemas rapidamente.
Soluções Remotas Simples
Cada minuto desperdiçado à espera de resoluções de problemas tem um impacto direto nas perspectivas de uma empresa. No entanto, ter uma equipe dedicada para ajudar, seja através de suporte assistido ou não assistido pode ajudar você a combater tempos de inatividade desnecessários.
No Splashtop nos dedicamos a capacitar as pessoas com as ferramentas e o suporte para trabalharem como quiserem, onde quiserem e com o dispositivo que quiserem.