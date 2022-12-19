A divisão robótica da Yamaha Motor usa a Splashtop para suportar dispositivos IoT remotamente
Redução do tempo de resolução de problemas e manutenção dos dispositivos IoT com Splashtop On-prem
Sumário
Uma das principais prioridades dos clientes da Yamaha na indústria de Tecnologia de Montagem em Superfície (SMT) é melhorar a produtividade da fabricação. Isso significa que a equipe SMT da Yamaha recebe vários pedidos de personalização de equipamentos, e eles devem decidir rapidamente se as solicitações dos clientes podem ser realizadas.
O negócio SMT da Yamaha comercializa e fabrica internamente todo o equipamento de montagem de superfície necessário para as placas eletrônicas IoT, sob uma única marca. Isto permite a eles conectar com eficiência todos os produtos e peças, e ter um processo integrado técnico, de fabricação e vendas. Como resultado, o negócio SMT da Yamaha pode atender aos pedidos de personalização dos seus clientes, e dá a eles uma vantagem sobre os seus concorrentes.
Além de máquinas industriais, suas atividades SMT apresentaram uma oferta de serviço de manutenção remota, fornecendo um número de contato de suporte específico para consultas e problemas de produtos. Desde que o setor SMT implementou a Splashtop como sua solução de suporte remoto, seus técnicos conseguiram reduzir significativamente o tempo de resposta e resolução, encantando seus clientes.
O Sr. Masanobu Miyamoto, Chefe de Desenvolvimento, Grupo de Desenvolvimento, e o Sr. Miharu Masui, Chefe de Serviços de Informação, SMT Group compartilham a sua história com a Splashtop.
Do Grupo Yamaha SMT
A utilização do Splashtop On-Prem para suporte remoto reduziu significativamente a carga dos nossos técnicos, bem como dos clientes.
Mr. Miharu Masui, Chief of Information Services
Do Grupo Yamaha SMT
Ao introduzir a Splashtop, nós criamos um ambiente que facilita a prestação de serviços de manutenção remota 24 horas por dia, 365 dias por ano.
Mr. Masanobu Miyamoto, Chief of Development
O Desafio: Reduzir o tempo até a resolução e resolver rapidamente os problemas dos clientes
O negócio de SMT da Yamaha comercializa e fabrica todo o equipamento de montagem de superfície necessário para placas eletrónicas de IoT internamente, sob uma única marca. Isso permite-lhes ligar eficazmente todos os produtos e peças e ter um processo técnico, de fabrico e de venda integrado. Como resultado, o negócio SMT da Yamaha pode atender aos pedidos de personalização, dando-lhes uma vantagem sobre os concorrentes.
Antes de usar a Splashtop, o Sr. Miharu Masui, Chefe dos Serviços de Informação, SMT Group e a sua equipe de TI identificavam a causa dos problemas técnicos reunindo informações do seu equipamento SMT baseado no Windows e trocando informações com os clientes através de arquivos, e-mails e fotografias.
Além do maquinário industrial, o seu negócio de SMT introduziu uma oferta de serviço de manutenção remota. Criaram um número de contato de suporte específico do cliente para perguntas e problemas sobre produtos.
O Sr. Masui disse: “Quando ocorreu um problema, encurtar o tempo para reparar e recuperar foi um problema importante. Para resolver problemas, as peças de equipamento eram frequentemente substituídas. Os engenheiros de serviço precisavam de visitar fisicamente e executar trabalhos de reparação. Portanto, foi bastante difícil reduzir drasticamente o tempo de viagem e o tempo de trabalho dos técnicos, dado o processo atual.”
Visto que o tempo de envio do engenheiro de serviço não podia ser encurtado, o Sr. Masui e a sua equipa decidiram encurtar o tempo a partir do qual o cliente os contactou para identificar a causa, antes de enviar o engenheiro. Para fazer isso, eles escolheram Splashtop On-Prem.
A Solução: O negócio SMT da Yamaha usa a solução on-premise do Splashtop para suportar remotamente os seus dispositivos IoT
Com a Splashtop, o serviço de manutenção remota do negócio SMT da Yamaha obtém primeiro a informação precisa e rápida sobre a causa raiz do problema, entrando remotamente direto nos dispositivos SMT IoT.
O Sr. Masui disse: "Até agora, tínhamos que comunicar verbalmente o estado das telas de operação e os métodos de operação com o cliente. Como resultado, às vezes nos sentimos frustrados e estressados um pelo outro. No entanto, ao sermos capazes de acessar diretamente o dispositivo e adquirir o histórico de erros e registros de operações, fomos capazes de reduzir imediatamente esse stress".
Principais razões para o negócio SMT da Yamaha ter escolhido o Splashtop On-Prem:
Implementação no local: Para satisfazer os seus rigorosos requisitos de segurança, o seu negócio SMT queria uma solução auto-hospedada, e a Splashtop proporcionou esta opção. Eles implantaram o Splashtop Gateway no local e instalaram o Splashtop Streamer no equipamento SMT em todo o mundo para permitir o acesso remoto.
Alta performance e segurança robusta: A Splashtop forneceu aos seus técnicos ligações remotas confiáveis, permitindo realizar sessões de resolução de problemas sem stress e reparações com os seus clientes. A Splashtop também cumpriu todos os requisitos do ponto de vista da segurança.
Adequado para suporte remoto e treinamento de usuários: Mr. Masui disse: "Uma vez que podemos compartilhar a nossa tela com o cliente e vice-versa, e controlar o mouse, podemos até treinar os usuários.Proporcionar treino de usuário devidamente orientado, e ser capaz de replicar problemas que o cliente está tendo, melhora as habilidades do cliente. Podemos treinar com segurança os nossos clientes, especialmente os novos usuários. Nós estamos lá sempre que eles precisam de nós.
"Podemos adquirir a informação de forma segura e mais precisa do que antes sem perder tempo, e dar rapidamente o próximo passo necessário no equipamento do cliente. A utilização do Splashtop On-Prem para suporte remoto reduziu significativamente a carga dos nossos técnicos, bem como para os clientes.
O Sr. Masanobu Miyamoto, Chefe de Desenvolvimento, Grupo de Desenvolvimento acrescentou: “Ao apresentar a Splashtop, pensamos que criamos um ambiente que torna fácil prestar serviços de manutenção remota 24 horas por dia, 365 dias por ano.”
Resultados: Usando a Splashtop para planos de expansão no exterior
A Yamaha planeja expandir o seu negócio SMT além do Japão. O Sr. Miyamoto disse: "Estamos pensando em expandir para outros países em um futuro não muito distante. Acreditamos que a China, a Europa e as Américas também estão muito motivadas para incorporar o IoT".
Atualmente, os concessionários e distribuidores ajudam a equipe a dar suporte aos seus clientes internacionais. Devido à diferença de horário e às barreiras linguísticas, houve um atraso significativo na passagem da informação necessária para resolver os problemas. Havia também a possibilidade a informação essencial não ter sido transmitida. O Sr. Masui disse: "Agora, ao fornecer serviços de manutenção remota com a Splashtop, podemos adquirir dados diretamente do equipamento e perceber com precisão quando, onde e o que aconteceu".
Ao aproveitar uma plataforma de suporte remoto IoT como a Splashtop, o negócio SMT da Yamaha pode expandir-se globalmente e ajudar a apoiar eficazmente clientes em todo o mundo.
Detalhes
Sobre a Yamaha Motor Co., Ltd.
A Yamaha Motor Co., Ltd. é uma fabricante japonesa de motocicletas, produtos marinhos como barcos e motores de popa, e outros produtos motorizados.A divisão de Robótica se concentra no desenvolvimento e venda de equipamento de tecnologia de montagem em superfície (SMT) ou máquinas pick-and-place (P&Ps), robôs industriais e helicópteros não tripulados.
Sobre o Splashtop no Local
O Splashtop On-Prem é uma solução de acesso remoto auto-hospedado, rápido e seguro. Com o Splashtop On-Prem, as organizações podem não só dar aos empregados acesso remoto aos computadores, mas também permitir ao TI acessar, gerir e suportar remotamente dispositivos.
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