A divisão robótica da Yamaha Motor usa a Splashtop para suportar dispositivos IoT remotamente

Com a Splashtop, o serviço de manutenção remota do negócio SMT da Yamaha obtém primeiro a informação precisa e rápida sobre a causa raiz do problema, entrando remotamente direto nos dispositivos SMT IoT.

O Sr. Masui disse: "Até agora, tínhamos que comunicar verbalmente o estado das telas de operação e os métodos de operação com o cliente. Como resultado, às vezes nos sentimos frustrados e estressados um pelo outro. No entanto, ao sermos capazes de acessar diretamente o dispositivo e adquirir o histórico de erros e registros de operações, fomos capazes de reduzir imediatamente esse stress".

Principais razões para o negócio SMT da Yamaha ter escolhido o Splashtop On-Prem:

Implementação no local: Para satisfazer os seus rigorosos requisitos de segurança, o seu negócio SMT queria uma solução auto-hospedada, e a Splashtop proporcionou esta opção. Eles implantaram o Splashtop Gateway no local e instalaram o Splashtop Streamer no equipamento SMT em todo o mundo para permitir o acesso remoto.

Alta performance e segurança robusta: A Splashtop forneceu aos seus técnicos ligações remotas confiáveis, permitindo realizar sessões de resolução de problemas sem stress e reparações com os seus clientes. A Splashtop também cumpriu todos os requisitos do ponto de vista da segurança.

Adequado para suporte remoto e treinamento de usuários: Mr. Masui disse: "Uma vez que podemos compartilhar a nossa tela com o cliente e vice-versa, e controlar o mouse, podemos até treinar os usuários.Proporcionar treino de usuário devidamente orientado, e ser capaz de replicar problemas que o cliente está tendo, melhora as habilidades do cliente. Podemos treinar com segurança os nossos clientes, especialmente os novos usuários. Nós estamos lá sempre que eles precisam de nós.

"Podemos adquirir a informação de forma segura e mais precisa do que antes sem perder tempo, e dar rapidamente o próximo passo necessário no equipamento do cliente. A utilização do Splashtop On-Prem para suporte remoto reduziu significativamente a carga dos nossos técnicos, bem como para os clientes.

O Sr. Masanobu Miyamoto, Chefe de Desenvolvimento, Grupo de Desenvolvimento acrescentou: “Ao apresentar a Splashtop, pensamos que criamos um ambiente que torna fácil prestar serviços de manutenção remota 24 horas por dia, 365 dias por ano.”