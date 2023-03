TechCastles Permite a Produção Remota de Filmes com a Splashtop

A TechCastles Media Services® serve como uma capacitadora crítica da indústria cinematográfica na Geórgia Atuando como fornecedora de serviços geridos (MSP), a empresa implementa e monitora a infra-estrutura informática para ambientes escolares relacionados com o cinema, estúdios cinematográficos e instalações de pós-produção.

Recentemente, uma grande escola de cinema localizada na Geórgia estava lutando para fornecer acesso remoto de alta qualidade tanto aos seus alunos como aos seus parceiros de edição sediados na Califórnia. A solução de acesso remoto existente não era confiável e tinha um impacto na produtividade. Com o semestre escolar e os projetos de cinema já em curso, a escola precisava da TechCastles para fornecer rapidamente uma solução rápida e robusta para melhorar o seu desempenho no acesso remoto.

A TechCastles implementou a Splashtop, e em uma questão de horas, estudantes e editores ganharam acesso aos sistemas e ferramentas de que precisavam, realizando a produção de filmes à distância em níveis ótimos de qualidade e desempenho.

O Desafio: Habilitar o Trabalho e a Aprendizagem Remota de Alta Qualidade

No campus da escola de cinema da TechCastles, muitos alunos trabalham em Macs e usam ferramentas de produção de filmes altamente especializadas. No entanto, além da aprendizagem presencial, a escola também deve fornecer acesso remoto confiável ao software e ferramentas de produção da escola por três razões:

Muitos dos alunos vivem longe da escola, em regiões dispersas da Geórgia, e portanto são alunos remotos o tempo inteiro, e desempenham 100% das suas tarefas fora do campus. Os alunos presenciais acessam muitas vezes ferramentas e sistemas remotamente, especialmente quando trabalham em tarefas importantes que se estendem além da sala de aula. A escola colabora com editores sediados na Califórnia que requerem acesso remoto aos sistemas de pós-produção da escola.

Pouco depois do início do semestre letivo, alunos e professores rapidamente enfrentaram problemas enquanto trabalhavam remotamente com seu software e ferramentas Avid para pós-produção, especificamente a estação de trabalho de áudio digital Avid Pro Tools e o software Avid Media Composer. De repente, os alunos estavam inundando as linhas de suporte da TechCastles. “Os alunos estavam nos dizendo que a solução de acesso remoto existente não conseguia sincronizar o áudio corretamente com o vídeo. E, se você não conseguir sincronizar corretamente e rapidamente, os editores ficam bravos”, explicou Margaret Chu, sócia da TechCastles.

Após mais investigações, Chu descobriu que a solução de acesso remoto existente não podia ser modificada para sincronizar corretamente o áudio com qualquer um dos produtos Avid. "Essa situação não pode acontecer na nossa indústria", afirmou ela. "A Avid é líder de mercado, e uma ferramenta de acesso remoto deve se integrar perfeitamente com o software e ferramentas da Avid".

A TechCastles precisava encontrar rapidamente uma nova solução de acesso remoto. Além disso, a solução teria de fornecer integrações simples, intuitivas e robustas que funcionassem bem com software, sistemas e ferramentas complexas.

A Solução: Acesso Remoto Simples e de Alto Desempenho

À medida que a equipe da TechCastles avaliava as soluções de acesso remoto, eles concordaram que a solução ideal teria que comprovar três características, incluindo:

Alto desempenho Simples de implantar Intuitivo para os usuários

Depois de pesquisar várias soluções de acesso remoto, a TechCastles selecionou o Splashtop Business Access. "A Splashtop oferece tudo para um ambiente de aprendizagem combinada para usuários remotos", disse Chu.

Quanto à necessidade de uma performance robusta, Chu notou as ligações de alta velocidade da Splashtop e a qualidade de streaming e som HD. "A Splashtop não é apenas rápida, tudo é visto e ouvido com a mais alta qualidade - e está tudo sincronizado", disse Chu.

A TechCastles achou a implementação da Splashtop muito mais simples do que a solução de acesso remoto anterior. "Consegui instalar a Splashtop em 150 computadores em pouco tempo. Basta clicar, arrastar e largar os endereços de e-mail para introduzir as pessoas no sistema", explicou Chu. "Antes da Splashtop, eu tinha que introduzir manualmente o nome de cada usuário, endereço de e-mail, acesso específico e permissões e restrições das aplicações, e depois guardar toda essa informação. Era péssimo".

Seus alunos acham o acesso remoto Splashtop fácil de usar. Como Chu sabe disso? Ela explica que os alunos nunca se expressam quando todos os sistemas funcionam bem. “Mas quando as coisas vão mal, eles me avisam”, disse Chu rindo. “Eu costumava fazer chamadas de campo no meio da noite devido a problemas de acesso remoto. Agora, com a Splashtop, nunca recebo chamadas e consigo dormir a noite toda.”

Resultados: Aumento da Produtividade e Economias Inesperadas

O TechCastles relata que eles não tiveram problemas de acesso remoto — tanto para alunos quanto para editores — desde a implementação da Splashtop. Além disso, Chu conseguiu implementar a Splashtop em 150 computadores de sala de aula padrão e 25 computadores adicionais focados nas ferramentas da Avid Pro Tools quando os alunos precisaram acessá-las.

Chu observou que o TechCastles economizou tempo e recursos valiosos como resultado da seleção da Splashtop. “Com a solução de acesso remoto anterior, outro membro da equipe e eu tivemos que passar dois dias inteiros para colocar todos os alunos em funcionamento, e isso é para todas as aulas. A Splashtop tornou isso muito mais fácil”, afirmou ela.

Finalmente, a TechCastles poupou dinheiro ao mudar para a Splashtop. "Ah, existem poupanças de custos com Splashtop, com certeza", disse Chu. "Sempre que você pode fazer mais pelos clientes e a um custo mais baixo, você assegura uma relação mutuamente benéfica a longo prazo".