Cadeia de Restaurantes Suporta Remotamente Terminais POS com Splashtop Remote Support

Bill Miller Bar-B-Q mudou para Splashtop a partir de outro software de suporte remoto em Fevereiro de 2020. Quando Robert Collazo foi nomeado Diretor de TI, foi surpreendido pela quantidade que a Bill Miller Bar-B-Q que tinha gasto com a sua solução de suporte remoto. Foi aí que ele começou a procura por uma nova solução, e acabou achando a Splashtop.

Hoje, a equipe de TI de Bill Miller Bar-B-Q utiliza a Splashtop para acessar remotamente e suportar em eficiência quase 1.000 terminais de ponto de venda (POS), computadores empresariais e computadores empresariais de usuários.

O desafio: encontrar o melhor valor em assistência remota

A equipe de TI de Bill Miller Bar-B-Q tem quatro técnicos localizados em San Antonio, Texas, e suportam quase 1.000 pontos finais. Eles precisavam de uma solução de acesso remoto e suporte remoto que

permitisse monitorar e gerir proativamente terminais POS e computadores, atualizar software e transferir arquivos

permitir o acesso remoto e instantâneo para fornecer assistência técnica imediata quando necessário

proporcionasse uma sessão remota ininterrupta e de alto desempenho para que possam treinar os usuários de forma eficiente na execução de relatórios e na utilização de aplicações como o Digital Dining (um software POS de restaurante)

ter um modelo de segurança robusto que suporta a PCI

permitisse fornecer suporte de TI remoto eficaz sem custos astronômicos

A solução de assistência remota que a equipe de Robert estava usando anteriormente (que Robert não quer nomear) era muito cara e não estava tendo um desempenho consistente.

A Solução: Bill Miller Bar-B-Q Encontra Splashtop, um Software de Suporte Remoto de Alto Desempenho e Baixo Custo

Quando a equipe de TI testou o Splashtop Remote Support Premium, encontraram todas as funcionalidades que procuravam. Também era uma solução que lhes pouparia milhares de dólares por ano em custos de subscrição e lhes proporcionaria um melhor desempenho do que o seu software anterior.

Implementação e utilização: A equipe achou muito fácil migrar os seus dispositivos para a Splashtop. Robert disse, " Nós estabelecemos isso como uma política de grupo. Foi rápido para implementar, com uma transição muito fácil não só para a minha equipe de TI, mas também para os usuários empresariais. A Splashtop é intuitiva e, como antes usávamos uma ferramenta de suporte remoto, não foi preciso nenhum esforço para entrar a bordo com Splashtop".

Performance: A equipe passou a ter ligações remotas rápidas e de alto desempenho, sem atrasos ou problemas de conectividade. Eles ficaram agradavelmente surpreendidos pois agora estavam tendo uma experiência melhor a quase metade do custo. Tyler Wilber, um Administrador de Rede no Bill Miller Bar-B-Q, comentou ainda sobre o desempenho da Splashtop, "Eu uso a Splashtop no meu Mac e tenho experimentado ligações consistentemente suaves mesmo quando controle remotamente mais de cinco computadores em simultâneo".

Segurança: Bill Miller Bar-B-Q, sendo uma cadeia de restaurantes, precisava de características de alta segurança. Eles ficaram satisfeitos com a segurança da Splashtop, que lhes proporcionou a conformidade com PCI entre outras características.

Monitoramento e gestão remota de terminais POS: Os seus terminais POS e computadores corporativos usam principalmente o SO Windows, e têm alguns servidores Linux. As funcionalidades de monitoramento e gestão de endpoints da Splashtop permitiram à equipe de TI prestar um apoio eficaz. Tyler notou alguns recursos da Splashtop que eles usam frequentemente:

1-para-muitos: "Usamos a funcionalidade de 1-para-muitos para enviar arquivos zip auto-extraíveis para todos os dispositivos ao mesmo tempo".

Configuração de alertas: "Configuramos os alertas para monitorar o espaço em disco, a utilização da CPU, etc. Eles vêm funcionando bem até agora, não tivemos problemas".

Suporte imediato aos usuários: Em situações em que o sistema POS quebre, um técnico entra imediatamente através com a Splashtop e corrige o problema antes que ele cause um inconveniente aos clientes ou tenha impacto no processo de faturamento.

Requisitos de treino: Além de gerir e suportar o sistema POS, a equipe de TI recebe frequentemente pedidos de ajuda de usuários empresariais na utilização do software POS, como relatórios de trabalho, números de vendas, etc. Usando a Splashtop, os técnicos entram remotamente instantaneamente no terminal POS do usuário e mostrar como isso pode ser feito. As sessões rápidas e suaves da Splashtop permitem sessões de treino eficazes.