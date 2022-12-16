Cadeia de Restaurantes Suporta Remotamente Terminais POS com Splashtop Remote Support

Rede De Restaurantes Suporta Remotamente Terminais POS Com a Splashtop
O Bill Miller Bar-B-Q poupou mais de 45% ao mudar para Splashtop, e tiveram um desempenho melhor
Sumário
Bill Miller Bar-B-Q mudou para Splashtop a partir de outro software de suporte remoto em Fevereiro de 2020. Quando Robert Collazo foi nomeado Diretor de TI, foi surpreendido pela quantidade que a Bill Miller Bar-B-Q que tinha gasto com a sua solução de suporte remoto. Foi aí que ele começou a procura por uma nova solução, e acabou achando a Splashtop.
Hoje, a equipe de TI de Bill Miller Bar-B-Q utiliza a Splashtop para acessar remotamente e suportar em eficiência quase 1.000 terminais de ponto de venda (POS), computadores empresariais e computadores empresariais de usuários.
O desafio: encontrar o melhor valor em assistência remota
A equipe de TI de Bill Miller Bar-B-Q tem quatro técnicos localizados em San Antonio, Texas, e suportam quase 1.000 pontos finais. Eles precisavam de uma solução de acesso remoto e suporte remoto que
permitisse monitorar e gerir proativamente terminais POS e computadores, atualizar software e transferir arquivos
permitir o acesso remoto e instantâneo para fornecer assistência técnica imediata quando necessário
proporcionasse uma sessão remota ininterrupta e de alto desempenho para que possam treinar os usuários de forma eficiente na execução de relatórios e na utilização de aplicações como o Digital Dining (um software POS de restaurante)
ter um modelo de segurança robusto que suporta a PCI
permitisse fornecer suporte de TI remoto eficaz sem custos astronômicos
A solução de assistência remota que a equipe de Robert estava usando anteriormente (que Robert não quer nomear) era muito cara e não estava tendo um desempenho consistente.
A Solução: Bill Miller Bar-B-Q Encontra Splashtop, um Software de Suporte Remoto de Alto Desempenho e Baixo Custo
Quando a equipa de TI testou o Splashtop SRS Premium, encontrou todas as funcionalidades que procurava. Era também uma solução que lhes pouparia milhares de dólares por ano em custos de subscrição e proporcionaria um melhor desempenho do que o seu software anterior.
Implementação e utilização: A equipe achou muito fácil migrar os seus dispositivos para a Splashtop. Robert disse, "Nós estabelecemos isso como uma política de grupo. Foi rápido para implementar, com uma transição muito fácil não só para a minha equipe de TI, mas também para os usuários empresariais. A Splashtop é intuitiva e, como antes usávamos uma ferramenta de suporte remoto, não foi preciso nenhum esforço para entrar a bordo com Splashtop".
Performance: A equipe passou a ter ligações remotas rápidas e de alto desempenho, sem atrasos ou problemas de conectividade. Eles ficaram agradavelmente surpreendidos pois agora estavam tendo uma experiência melhor a quase metade do custo. Tyler Wilber, um Administrador de Rede no Bill Miller Bar-B-Q, comentou ainda sobre o desempenho da Splashtop, "Eu uso a Splashtop no meu Mac e tenho experimentado ligações consistentemente suaves mesmo quando controle remotamente mais de cinco computadores em simultâneo".
Segurança: Bill Miller Bar-B-Q, sendo uma cadeia de restaurantes, precisava de características de alta segurança. Eles ficaram satisfeitos com a segurança da Splashtop, que lhes proporcionou a conformidade com PCI entre outras características.
Monitoramento e gestão remota de terminais POS: Os seus terminais POS e computadores corporativos usam principalmente o SO Windows, e têm alguns servidores Linux. As funcionalidades de monitoramento e gestão de endpoints da Splashtop permitiram à equipe de TI prestar um apoio eficaz. Tyler notou alguns recursos da Splashtop que eles usam frequentemente:
Scripts e Tarefas: “Usamos a funcionalidade 1-to-Many (agora chamada Scripts e Tarefas) para enviar ficheiros zip autoextraíveis para todos os dispositivos de uma só vez.”
Configuração de alertas: "Configuramos os alertas para monitorar o espaço em disco, a utilização da CPU, etc. Eles vêm funcionando bem até agora, não tivemos problemas".
Suporte imediato aos usuários: Em situações em que o sistema POS quebre, um técnico entra imediatamente através com a Splashtop e corrige o problema antes que ele cause um inconveniente aos clientes ou tenha impacto no processo de faturamento.
Requisitos de treino: Além de gerir e suportar o sistema POS, a equipe de TI recebe frequentemente pedidos de ajuda de usuários empresariais na utilização do software POS, como relatórios de trabalho, números de vendas, etc. Usando a Splashtop, os técnicos entram remotamente instantaneamente no terminal POS do usuário e mostrar como isso pode ser feito. As sessões rápidas e suaves da Splashtop permitem sessões de treino eficazes.
Adicionalmente, Robert mencionou, "A Splashtop foi especialmente útil durante a pandemia, uma vez que nós podíamos continuar a ajudar sem problemas os nossos usuários empresariais mesmo que todos estivéssemos a trabalhar a partir de casa. Agora raramente precisamos viajar até às lojas. Isso é feito sobretudo para questões de hardware. Todo o resto, nós tratamos remotamente. A Splashtop atende todas as nossas necessidades de acesso remoto. Estamos felizes!"
Detalhes
Sobre a Bill Miller Bar-B-Q
A Bill Miller Bar-B-Q é uma varejista de foodservice com sede em San Antonio, Texas, com mais de 80 locais. A cadeia de restaurantes se concentra em comida de churrasco, acompanhando os acompanhamentos e produtos assados.
Acerca do Splashtop SRS Premium
O Splashtop SRS Premium foi concebido para MSPs e profissionais de TI que procuram uma solução que ofereça funcionalidades de gestão e controlo de computadores, para além do acesso remoto.
O Splashtop SRS Premium é uma alternativa de melhor valor, alto desempenho e fácil de usar para produtos de acesso/suporte remoto como o LogMeIn Central. Ele também pode ser usado no lugar de ferramentas RMM mais caras e complicadas. Experimente gratuitamente (sem necessidade de cartão de crédito) ou agende uma demonstração para obter mais informações.
Dê suporte a computadores Windows e Mac a partir de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS ou Android
Alto Desempenho: O Splashtop SRS Premium é alimentado pelo mesmo mecanismo de acesso remoto premiado encontrado nas soluções de uso pessoal da Splashtop. Desfrute de ligações rápidas com qualidade HD e som.
Principais Recursos: O Splashtop SRS Premium inclui as principais funcionalidades de que as equipas de TI e MSPs necessitam, incluindo transferência de ficheiros, chat, despertar remoto, reinício remoto, gravação de sessões, gestão de utilizadores e computadores, agrupamento e muito mais.
Preço Baixo: A Splashtop pode poupar-te até 80% quando comparado com outras soluções. Além disso a Splashtop não tem um histórico de aumentos de preços como outros fornecedores de acesso remoto.
O que os Clientes Estão a Dizer
Splashtop tornou muito fácil continuar a dar suporte aos nossos clientes. Tem um preço competitivo e tem todas as características que procurávamos".
Robert Collazo, Director of IT at Bill Miller Bar-B-Q