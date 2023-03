Acesso Remoto Splashtop na Atera

A solução tudo-em-um da Atera inclui alertas em tempo real, automação de TI, automação de serviços profissionais (PSA), descoberta de redes, acesso remoto e muito mais. A Atera integra a Splashtop para permitir aos usuários acessar e controlar remotamente os seus computadores geridos instantaneamente, e utilizar eles como se estivessem sentados mesmo em frente dos computadores remotos.

Entramos em contato com dois fornecedores de serviços de TI, IMCollaboration e LINCTEC, que escolheram a Atera porque o acesso remoto da Splashtop veio em conjunto com ele. Andy Higgins, dono e fundador da IMCollaboration, e Frank Greco, CEO e Consultor Principal da LINCTEC nos falaram da sua experiência na utilização da Atera e da integração com o acesso remoto Splashtop.

O desafio: encontrar a ferramenta RMM/PSA certa com acesso remoto para oferecer um suporte eficaz aos seus clientes

Tanto a IMCollaboration quanto a LINCTEC procuravam uma ferramenta de RMM, bem como uma solução de acesso remoto que permitisse não apenas gerenciar e monitorar os computadores dos seus clientes, mas também solucionar e resolver problemas rapidamente de maneira totalmente remota.

Higgins disse: "Nós olhámos para vários RMM, PSA e ferramentas de acesso remoto. Conseguir duas ferramentas, uma para cobrir as funcionalidades RMM/PSA e outra para acesso remoto foi simplesmente muito caro".

Greco disse: “Meus clientes vem até mim com problemas na sua impressora, na sua rede e outros. É muito importante poder entrar e corrigir esses problemas imediatamente. Antes nós tínhamos que visitar nossos clientes pessoalmente, mas com o acesso remoto toda a nossa equipe pode ser muito mais eficiente.”

Higgins e Greco ambos tentaram o TeamViewer antes e não ficaram contentes com a experiência. Higgins disse: "É um bom produto de acesso remoto e tem todas estas características, mas não é ótimo para a gestão. Queria substituí-lo principalmente por causa do seu custo".

Greco mencionou igualmente: "O TeamViewer era caro demais. Eu, juntamente com alguns dos meus clientes, fui desligado algumas vezes quando suspeitavam de uso comercial, o que não foi o caso. Eles agora usam a Splashtop".

A Solução: uma Solução Tudo-em-Um com Bom Custo Benefício com RMM, PSA e Capacidades de Acesso Remoto

O acesso remoto Atera e Splashtop foram agrupados sem custos adicionais, fornecendo aos técnicos do IMCollaboration e do LINCTEC todas as funcionalidades necessárias para gerir e monitorar os computadores clientes. Eles também podem rastrear os seus problemas através de bilhetes para resolverem rapidamente os problemas.

Higgins disse: “Nós gostamos da Atera porque eles possuem um ótimo modelo de negócios, eles cobram por técnico ao invés de cobrar por endpoint. A principal razão pela qual eu escolhi a Atera é que a Splashtop vinha junto. Estou ciente de que os produtos Splashtop oferecem muito mais recursos do que a parte atualmente integrada à Atera. No entanto, os recursos integrados à Atera atendem a todas as minhas necessidades atuais.”

As funcionalidades da Splashtop com a Atera permitem aos técnicos iniciar uma sessão de controle remoto para os seus computadores geridos e utilizar aplicações e dados nos mesmos. As funcionalidades em sessão permitem aos técnicos alternar entre múltiplos monitores, transferir arquivos, iniciar um chat e muito mais.

Higgins também disse: “Meus clientes criam os tickets, eu me conecto remotamente e já vejo o que está acontecendo. A maioria dos meus clientes usa servidores e computadores Windows, eu uso a Splashtop para me conectar remotamente com todos eles.”

Greco disse: “Agora é muito mais fácil me conectar remotamente e solucionar todos os problemas imediatamente. Esta parceria nos ajudou a continuar os nossos negócios mesmo durante a COVID-19. Não precisamos visitar os nossos clientes com tanta frequência. A experiência tem sido inestimável.”

Ele continuou a falar sobre a performance da Splashtop, especialmente em Macs. "Os meus clientes usam PCs, Linux e Macs. A capacidade da Splashtop de suportar uniformemente todos eles, especialmente o MacOS, é simplesmente fantástica"!

Greco e sua equipe de técnicos também compartilham uma licença Splashtop SOS para fornecer suporte remoto a clientes não gerenciados na sua conta Atera. Greco explicou: “Alguns clientes estão hesitantes em instalar qualquer coisa. Quando eles possuem solicitações ou problemas, eles só enviam o código da sessão e nós nos conectamos remotamente sem nem ter que instalar nada. É extremamente prático.”

Os Resultados do Uso da Splashtop: Aumento da Eficiência, Redução de Custos e Clientes Felizes

ImCollaboration e LINCTEC estão mais do que satisfeitos com os resultados do uso do Atera e da Splashtop. Além de reduzir significativamente o custo das suas ferramentas de suporte, os clientes estão muito satisfeitos com o nível de resposta e eficiência.

Higgins concluiu dizendo: “Tenho tudo o que preciso para ajudar meus clientes e levar meu negócio adiante.”

Greco quantificou os resultados da utilização de Atera e Splashtop. "A minha perda de clientes diminuiu em 70%! Estou muito contente com a solução. É simples e faz o que diz fazer".