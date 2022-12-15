Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
Working from home with the help of Splashtop's remote access

Como Olivier Palatre Começou a Trabalhar a Partir de Casa com Recursos Mínimos e Necessidades Únicas

Um estudo de caso sobre as necessidades de acesso remoto de uma empresa de arquitetura francesa

Sumário

Devido à COVID-19, muitas empresas na França foram forçadas a recorrer à tecnologia digital para substituir o escritório tradicional.

Olivier Palatre, arquiteto principal e diretor da Olivier Palatre Architects, explica como a sua equipa explorou várias alternativas antes de escolher o Splashtop Remote Access, uma solução de software de acesso remoto que permite às organizações trabalhar a partir de casa e prestar apoio remoto aos funcionários.

O Desafio: Garantir a continuidade da transição digital com recursos mínimos e necessidades únicas

A COVID-19 exigiu a revolução digital dos escritórios tradicionais, muitas empresas tiveram que correr atrás do prejuízo para se adaptar ao novo normal. Para Olivier Palatre e sua equipe, era preciso encontrar uma maneira de permitir que toda a sua equipe trabalhasse em casa de maneira remota usando o mesmo computador, mas também a capacidade de ver os cursores do mouse uns dos outros enquanto eles trocavam ideias e debatiam sobre projetos arquitetônicos. Embora existam muitas soluções no mercado, apenas uma delas atendeu às necessidades da equipe de Olivier.

"Estávamos à procura de uma solução de acesso remoto que nos permitisse trabalhar a partir de casa, acessando remotamente os nossos desktops", disse Olivier. Ele e a sua equipe de cinco arquitetos pesquisaram e avaliaram uma variedade de software, escolhendo primeiro o TeamViewer. O produto desta organização não correspondeu às expectativas da equipe de Oliver: As ligações remotas no mesmo ambiente de trabalho estavam atrasadas e, como resultado, não eram as ideais para executar várias sessões remotas. Era um desafio gerir vários usuários simultaneamente conectando-se à mesma máquina, e os usuários não conseguiam ver os cursores do mouse uns dos outros.

Embora isso pudesse ser considerado um detalhe menor, Olivier e sua equipe sempre se atentam aos mínimos detalhes. “Em todos os nossos projetos, gostamos de trabalhar na geometria geral até o último detalhe”, disse Olivier. Conseguir ver os cursores dos colegas ao trabalhar remotamente era vital neste nível de detalhe. Foi quando apareceu a Splashtop.

Acesso Remoto Splashtop — Os recursos certos pelo preço certo e no momento certo

A Splashtop oferece fluxo em 4k, baixa latência e permite aos usuários conectarem-se simultaneamente à mesma máquina sem atrasos. Também há uma funcionalidade incomum em outros software de acesso remoto: a possibilidade de ver o cursor do mouse de todos os usuários remotos ligados na sessão. Esta característica crucial na sessão permitiu a Olivier e à sua equipe desfrutar do nível de detalhe de que precisavam, uma vez que permitia discutir designs em um ambiente fluido e de rápido acesso remoto.

Além destas características únicas, a Splashtop permitiu que a equipa de arquitetura recebesse suporte remoto do seu técnico de TI remoto e ofereceu um preço bastante competitivo. Com um preço de volume com desconto inferior a R$ 25 por mês por utilizador, mudar para Splashtop pode resultar em poupanças de pelo menos 50% quando comparado com o TeamViewer. É por isso que a Splashtop é reconhecida como a melhor solução de acesso remoto do mercado.

No final, Olivier disse que eles "achavam que a Splashtop era a ferramenta certa para satisfazer as nossas necessidades únicas porque era um preço competitivo, simples de usar e incluía todas as funcionalidades para satisfazer as nossas necessidades. "

Detalhes

Sobre a Olivier Palatre Architects
Fundado em 2006 e sediado em Paris, a Olivier Palatre Architects é uma firma de arquitetura premiada, liderada por Olivier Palatre. É um arquiteto líder no design moderno e urbano, reconhecido no prêmio Europe's 40 Under 40 (os 40 melhores da Europa com menos de 40 anos) como uma das próximas gerações de arquitetos e designers que irão impactar o futuro dos ambientes de vida, de trabalho, das cidades e das zonas rurais.

Os projetos da agência de Olivier variam de peças abstratas a industriais, residenciais e comerciais. Alguns projetos recentes incluem o Museu Nacional de Artes Asiáticas e o Etoile Voltaire.

Acerca do Splashtop Remote Access
O Splashtop Remote Access é uma ferramenta de acesso ao desktop remoto que te permite aceder aos teus computadores em movimento.

Com ele, você pode acessar seus computadores Windows, Mac e Linux a partir de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Você poderá controlar o seu computador e acessar todas as suas aplicações, arquivos e dados enquanto desfruta de uma experiência de streaming 4k com um mínimo de atraso e desempenho de mais de 40 fps.

Clique aqui para conferir uma visão geral de todos os recursos.

Manager being enabled with remote film production with Splashtop

Versão PDF do Estudo de Caso

Baixe Agora

Comece a usar a Splashtop

Saiba maisAgendar uma demonstração