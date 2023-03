Como Olivier Palatre Começou a Trabalhar a Partir de Casa com Recursos Mínimos e Necessidades Únicas

Devido à COVID-19, muitas empresas em França foram forçadas a recorrer à tecnologia digital para substituir o escritório tradicional.

Olivier Palatre, arquiteto chefe e diretor do Olivier Palatre Architects, explica como a sua equipe explorou várias alternativas antes de escolher o Splashtop Business Access, uma solução de software de acesso remoto que permite às organizações trabalhar a partir de casa e fornecer suporte remoto aos empregados.

O Desafio: Garantir a continuidade da transição digital com recursos mínimos e necessidades únicas

A COVID-19 exigiu a revolução digital dos escritórios tradicionais, muitas empresas tiveram que correr atrás do prejuízo para se adaptar ao novo normal. Para Olivier Palatre e sua equipe, era preciso encontrar uma maneira de permitir que toda a sua equipe trabalhasse em casa de maneira remota usando o mesmo computador, mas também a capacidade de ver os cursores do mouse uns dos outros enquanto eles trocavam ideias e debatiam sobre projetos arquitetônicos. Embora existam muitas soluções no mercado, apenas uma delas atendeu às necessidades da equipe de Olivier.

"Estávamos à procura de uma solução de acesso remoto que nos permitisse trabalhar a partir de casa, acessando remotamente os nossos desktops", disse Olivier. Ele e a sua equipe de cinco arquitetos pesquisaram e avaliaram uma variedade de software, escolhendo primeiro o TeamViewer. O produto desta organização não correspondeu às expectativas da equipe de Oliver: As ligações remotas no mesmo ambiente de trabalho estavam atrasadas e, como resultado, não eram as ideais para executar várias sessões remotas. Era um desafio gerir vários usuários simultaneamente conectando-se à mesma máquina, e os usuários não conseguiam ver os cursores do mouse uns dos outros.

Embora isso pudesse ser considerado um detalhe menor, Olivier e sua equipe sempre se atentam aos mínimos detalhes. “Em todos os nossos projetos, gostamos de trabalhar na geometria geral até o último detalhe”, disse Olivier. Conseguir ver os cursores dos colegas ao trabalhar remotamente era vital neste nível de detalhe. Foi quando apareceu a Splashtop.

Acesso Remoto Splashtop — Os recursos certos pelo preço certo e no momento certo

A Splashtop oferece fluxo em 4k, baixa latência e permite aos usuários conectarem-se simultaneamente à mesma máquina sem atrasos. Também há uma funcionalidade incomum em outros software de acesso remoto: a possibilidade de ver o cursor do mouse de todos os usuários remotos ligados na sessão. Esta característica crucial na sessão permitiu a Olivier e à sua equipe desfrutar do nível de detalhe de que precisavam, uma vez que permitia discutir designs em um ambiente fluido e de rápido acesso remoto.

Além destas características únicas, o Splashtop permitiu que a equipa de arquitetura recebesse suporte remoto do seu técnico de TI remoto e ofereceu um preço bastante competitivo. Com um preço de volume com desconto inferior a €4.58 um mês/por utilizador, mudar para Splashtop pode resultar em poupanças de pelo menos 50% quando comparado com o TeamViewer. É por isso que o Splashtop é reconhecido como a melhor solução de acesso remoto do mercado.

No final, Olivier disse que eles "achavam que a Splashtop era a ferramenta certa para satisfazer as nossas necessidades únicas porque era um preço competitivo, simples de usar e incluía todas as funcionalidades para satisfazer as nossas necessidades. "