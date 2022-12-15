Como Olivier Palatre Começou a Trabalhar a Partir de Casa com Recursos Mínimos e Necessidades Únicas
Um estudo de caso sobre as necessidades de acesso remoto de uma empresa de arquitetura francesa
Sumário
Devido à COVID-19, muitas empresas na França foram forçadas a recorrer à tecnologia digital para substituir o escritório tradicional.
Olivier Palatre, arquiteto principal e diretor da Olivier Palatre Architects, explica como a sua equipa explorou várias alternativas antes de escolher o Splashtop Remote Access, uma solução de software de acesso remoto que permite às organizações trabalhar a partir de casa e prestar apoio remoto aos funcionários.
O Desafio: Garantir a continuidade da transição digital com recursos mínimos e necessidades únicas
A COVID-19 exigiu a revolução digital dos escritórios tradicionais, muitas empresas tiveram que correr atrás do prejuízo para se adaptar ao novo normal. Para Olivier Palatre e sua equipe, era preciso encontrar uma maneira de permitir que toda a sua equipe trabalhasse em casa de maneira remota usando o mesmo computador, mas também a capacidade de ver os cursores do mouse uns dos outros enquanto eles trocavam ideias e debatiam sobre projetos arquitetônicos. Embora existam muitas soluções no mercado, apenas uma delas atendeu às necessidades da equipe de Olivier.
"Estávamos à procura de uma solução de acesso remoto que nos permitisse trabalhar a partir de casa, acessando remotamente os nossos desktops", disse Olivier. Ele e a sua equipe de cinco arquitetos pesquisaram e avaliaram uma variedade de software, escolhendo primeiro o TeamViewer. O produto desta organização não correspondeu às expectativas da equipe de Oliver: As ligações remotas no mesmo ambiente de trabalho estavam atrasadas e, como resultado, não eram as ideais para executar várias sessões remotas. Era um desafio gerir vários usuários simultaneamente conectando-se à mesma máquina, e os usuários não conseguiam ver os cursores do mouse uns dos outros.
Embora isso pudesse ser considerado um detalhe menor, Olivier e sua equipe sempre se atentam aos mínimos detalhes. “Em todos os nossos projetos, gostamos de trabalhar na geometria geral até o último detalhe”, disse Olivier. Conseguir ver os cursores dos colegas ao trabalhar remotamente era vital neste nível de detalhe. Foi quando apareceu a Splashtop.
Acesso Remoto Splashtop — Os recursos certos pelo preço certo e no momento certo
A Splashtop oferece fluxo em 4k, baixa latência e permite aos usuários conectarem-se simultaneamente à mesma máquina sem atrasos. Também há uma funcionalidade incomum em outros software de acesso remoto: a possibilidade de ver o cursor do mouse de todos os usuários remotos ligados na sessão. Esta característica crucial na sessão permitiu a Olivier e à sua equipe desfrutar do nível de detalhe de que precisavam, uma vez que permitia discutir designs em um ambiente fluido e de rápido acesso remoto.
Além destas características únicas, a Splashtop permitiu que a equipa de arquitetura recebesse suporte remoto do seu técnico de TI remoto e ofereceu um preço bastante competitivo. Com um preço de volume com desconto inferior a R$ 25 por mês por utilizador, mudar para Splashtop pode resultar em poupanças de pelo menos 50% quando comparado com o TeamViewer. É por isso que a Splashtop é reconhecida como a melhor solução de acesso remoto do mercado.
No final, Olivier disse que eles "achavam que a Splashtop era a ferramenta certa para satisfazer as nossas necessidades únicas porque era um preço competitivo, simples de usar e incluía todas as funcionalidades para satisfazer as nossas necessidades. "
Detalhes
Sobre a Olivier Palatre Architects
Fundado em 2006 e sediado em Paris, a Olivier Palatre Architects é uma firma de arquitetura premiada, liderada por Olivier Palatre. É um arquiteto líder no design moderno e urbano, reconhecido no prêmio Europe's 40 Under 40 (os 40 melhores da Europa com menos de 40 anos) como uma das próximas gerações de arquitetos e designers que irão impactar o futuro dos ambientes de vida, de trabalho, das cidades e das zonas rurais.
Os projetos da agência de Olivier variam de peças abstratas a industriais, residenciais e comerciais. Alguns projetos recentes incluem o Museu Nacional de Artes Asiáticas e o Etoile Voltaire.
Acerca do Splashtop Remote Access
O Splashtop Remote Access é uma ferramenta de acesso ao desktop remoto que te permite aceder aos teus computadores em movimento.
Com ele, você pode acessar seus computadores Windows, Mac e Linux a partir de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Você poderá controlar o seu computador e acessar todas as suas aplicações, arquivos e dados enquanto desfruta de uma experiência de streaming 4k com um mínimo de atraso e desempenho de mais de 40 fps.
Clique aqui para conferir uma visão geral de todos os recursos.