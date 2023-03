Nissay oferece acesso remoto seguro e rápido para seus funcionários com a Splashtop

A Nissay Asset Management costumava ter uma VPN implementada para permitir que seus funcionários trabalhassem em casa. Porém, precisava um novo sistema que atendesse a todas as suas necessidades de acesso remoto, especialmente em caso de emergência, situação nas quais os funcionários não pudessem ir até o escritório.

Hiroshi Otagaki, Gerente Geral do Departamento de Desenvolvimento de Sistemas da Nissay, conta a história sobre como eles escolheram e implementaram o Splashtop no Local para oferecer acesso remoto seguro e rápido aos computadores de trabalho para todos os seus funcionários.

O Desafio: Encontrar uma solução de acesso remoto que atendesse a todas as suas necessidades

Houveram muitos motivos que fizeram Otagaki começar a procurar por uma solução de acesso remoto para sua empresa.

A Nissay Asset Management estava usando uma VPN que só funcionava em computadores Windows. No entanto, muitos empregados da Nissay tinham computadores Mac e tablets em casa, o que significava que precisavam de uma ferramenta de desktop remoto que permitisse o acesso a partir desses dispositivos. "Precisávamos de um sistema que pudesse ser usado em um Mac ou tablet", disse Otagaki.

Ele estava preocupado que pudesse haver muito tráfego na internet da empresa se muitas pessoas usassem a VPN ao mesmo tempo. Quando as VPNs estão sobrecarregadas, isso pode causar ligações pouco confiáveis e impactar o desempenho. Também pode haver problemas de segurança com VPNs devido ao fato de o tráfego de rede não poder ser inspecionado de forma eficaz. Leia porque é a Splashtop é superior às VPNs.

Um dia depois do terremoto do Grande Oriente do Japão, alguns funcionários da Nissay não puderam ir trabalhar fisicamente, então a empresa foi forçada a comprar licenças adicionais da sua ferramenta VPN imediatamente. Como eles não tinham certeza de quando a próxima catástrofe aconteceria, Hiroshi e a equipe começaram a pensar em uma solução de acesso remoto de fácil escalabilidade.

A empresa tinha a necessidade crítica de possibilitar que todos os seus funcionários pudessem trabalhar remotamente. “Como nossa empresa gerencia os ativos dos nossos clientes, precisamos tomar medidas urgentes no caso de uma mudança repentina ocorrer no mercado, ou entrar em contato com parceiros estrangeiros no meio da noite ou no início da manhã”, afirma Otagaki. Com isso em mente, Nissay precisava de uma solução confiável que pudesse permitir que seus funcionários acessassem os computadores do escritório remotamente fora do horário de trabalho.

Como os funcionários iriam acessar esses computadores fora do escritório, Hiroshi também queria uma solução que oferecesse autenticação em dois fatores para fins de segurança. Outro requisito importante era que os funcionários pudessem ligar o computador de trabalho remotamente com um recurso conhecido como Wake-on-LAN.

A solução: Uma solução de acesso remoto confiável que oferece flexibilidade e recursos superiores

Um funcionário que usava a Splashtop para fins pessoais perguntou se a empresa também poderia adotar essa solução.

Depois de falar com a Splashtop, Hiroshi decidiu que o Splashtop On-Prem era a solução perfeita. O Splashtop On-Prem vem com um conjunto de funcionalidades que permitem aos usuários finais trabalharem de forma produtiva e segura a partir de casa, incluindo visualização de monitores de vários-para-vários, transferência de arquivos, chat, impressão remota, verificação em 2 passos, SSO e mais.

Com a Splashtop, seus funcionários poderiam acessar os computadores do escritório remotamente fora do horário de trabalho e desfrutar de conexões remotas de alto desempenho, com qualidade HD e streaming 4k a 40 quadros por segundo. Ao contrário das VPNs, a Splashtop garante conexões de acesso remoto rápidas e confiáveis, mesmo quando muitas pessoas usam a solução ao mesmo tempo.

A Splashtop também satisfez o pedido da Nissay de ter uma solução de acesso remoto que funcionasse com computadores Mac e tablets. A Splashtop suporta acesso remoto a computadores Windows e Mac a partir de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook.

Além disso, a empresa conseguiu comprar licenças Splashtop para pessoas que as usariam diariamente e licenças especiais para seu PCN (Plano de Continuidade de Negócios) no caso de uma emergência, fazendo com que a equipe Nissay se sentisse bem à vontade.

Resultado: Fácil instalação + gerenciamento simples = clientes felizes

Shintaro Minami, Gerente Assistente do Escritório de Planejamento de Sistemas no Departamento de Desenvolvimento de Sistemas supervisionou a instalação e as operações do servidor internamente.

Nissay ficou satisfeito com o processo de implantação do Splashtop no Local, já que a integração com o servidor de autenticação interna e o recurso Wake-on-LAN foram muito fáceis de configurar. A autenticação é feita em servidores de autenticação AD e RSA. Minami acrescentou: “Tudo o que precisamos fazer é adicionar e excluir usuários e verificar o status da conexão e configurações. Esse gerenciamento nunca foi tão fácil.”

Após a Splashtop ser implementada, Hiroshi ficou satisfeito em ver que, como houve um aumento de casos nos quais seus funcionários precisam equilibrar suas vidas profissionais e pessoais, eles poderiam manter o seu trabalho em dia com usando a Splashtop.

No geral, Nissay ficou muito satisfeito com o Splashtop no Local, a solução atendeu a todas as suas necessidades de acesso remoto.