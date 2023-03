Reduza os custos e mantenha a satisfação dos seus clientes

Sobre a Munster Business Equipment

A Munster Business Equipment é uma fornecedora líder de Serviços Geridos de Impressão, soluções interativas e audiovisuais para os setores comercial e educacional na Irlanda.

Saiba mais sobre a Munster Business Equipment aqui.

Sobre o Splashtop SOS

O Splashtop SOS é uma solução de suporte remoto sob demanda com acesso opcional não supervisionado a qualquer momento.

Com o SOS, os profissionais de suporte de TI podem se conectar instantaneamente aos dispositivos dos seus usuários com um simples código de sessão. Concebido para profissionais de helpdesk e suporte, o SOS permite realizar suporte remoto ad hoc a um número ilimitado de dispositivos. Não importa onde o usuário está ou quando o seu problema surge, os usuários do SOS podem acessar facilmente os dispositivos dos seus usuários (Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook) para assumirem o controle e resolverem o problema rapidamente. O SOS reduz o tempo de suporte aos usuários, mantém a satisfação do cliente elevada e reduz os custos para as equipes de suporte remoto.

Saiba mais sobre o Splashtop SOS.