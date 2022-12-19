Reduza os custos e mantenha a satisfação dos seus clientes
Como a Munster Business Equipment aproveitou a Splashtop para gerir 500 máquinas de forma remota e eficiente
Sumário
A COVID-19 revolucionou a forma como trabalhamos numa grande variedade de indústrias, incluindo a indústria gráfica. Enquanto muitas empresas foram obrigadas a ficar remotas, algumas o fizeram voluntariamente para aumentar os lucros, reduzindo os custos operacionais. Este foi o caso da Munster Business Equipment que recorreu ao Splashtop Remote Support para apoiar remotamente os seus utilizadores.
O DESAFIO: REDUZIR CUSTOS OPERACIONAIS GARANTINDO A SATISFAÇÃO DO CLIENTE
Enquanto olhava para formas de reduzir os custos operacionais, o Diretor de Vendas da Munster Business Equipment , Darach Meade, notou um aumento nos custos operacionais causado por um aumento nas visitas aos clientes no local para problemas de impressão e digitalização.
Eram visitas desnecessárias, pois muitos dos problemas podiam ser resolvidos sem precisar viajar até o cliente. “Ao contrário dos reparos de hardware que precisam ser realizados no local, problemas com impressão e digitalização podem ser resolvidos remotamente”, disse Meade.
Uma vez que estas visitas ao local eram desnecessárias, elas resultavam em custos desnecessários. Darach começou a procurar soluções de software de suporte remoto para reduzir este custo enquanto assegurava que a Munster Business Equipment continuava fornecendo um ótimo suporte técnico aos clientes.
A Solução: Darach encontra o Splashtop Remote Support, uma ferramenta de suporte remoto acessível e altamente recomendada
Darach começou a explorar ferramentas de suporte remoto como o TeamViewer e o LogMeIn no início, mas decidiu continuar a procurar. "Achamos estes produtos muito caros e difíceis de usar", disse Meade.
Continuou a sua procura até que uma empresa semelhante à Munster Business Equipment recomendou vivamente a Splashtop. Experimentou a Splashtop e ficou agradavelmente surpreendido com a facilidade de utilização, as funcionalidades e o baixo custo em comparação com o TeamViewer, o LogMeIn e outras ferramentas semelhantes.
Resultados: Redução de custos e aumento da capacidade para suportar mais clientes
A implementação da Splashtop foi fácil. "A integração foi muito simples depois de a aplicação Splashtop ter sido transferida para os computadores portáteis dos nossos engenheiros, e agora podemos gerir 500 máquinas remotamente", afirmou Darach. Embora estas máquinas sejam principalmente máquinas Windows, a Splashtop também permite que Darach e a sua equipa de seis técnicos de apoio prestem apoio a dispositivos iOS.
"A Splashtop nos permite dar suporte remotamente a centenas de clientes e, sem ele, teríamos continuado fazendo visitas ao local para chamadas que poderiam ser feitas remotamente, resultando em um departamento de serviço menos rentável", disse Meade. Ele acrescenta: "Estou muito feliz, e recomendo muito a Splashtop pela facilidade de utilização e preço."
Detalhes
Sobre a Munster Business Equipment
A Munster Business Equipment é uma fornecedora líder de Serviços Geridos de Impressão, soluções interativas e audiovisuais para os setores comercial e educacional na Irlanda.
Saiba mais sobre a Munster Business Equipment aqui.
Sobre o Splashtop Remote Support
O Splashtop Remote Support é uma solução de software de apoio remoto que as equipas de apoio podem utilizar para apoio remoto assistido e a pedido, bem como para acesso ao computador sem vigilância e a qualquer hora.
Com o Splashtop Remote Support, os profissionais de suporte de TI podem ligar-se instantaneamente aos dispositivos dos seus utilizadores com um simples código de sessão. Concebido para profissionais de helpdesk e de apoio, a Splashtop permite-lhes prestar apoio remoto ad-hoc a um número ilimitado de dispositivos. Independentemente do local onde o utilizador se encontra ou do momento em que o problema surge, os utilizadores do Splashtop podem facilmente aceder remotamente aos dispositivos dos seus utilizadores (Windows, Mac, Linux, iOS, Android ou Chromebook) para assumir o controlo e resolver o problema rapidamente. A Splashtop reduz o tempo necessário para prestar assistência aos utilizadores, mantém a satisfação do cliente elevada e reduz os custos para as equipas de assistência remota.