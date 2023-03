Construindo uma solução empresarial de última geração voltado para as necessidades de acesso remoto na era do home office

A COVID19 acelerou a revolução digital do trabalho remoto, e isso obrigou muitas indústrias a se adaptarem rapidamente a esta nova norma. Como as empresas podem permitir que os seus empregados trabalhem com eficácia a partir de casa? Como podem garantir que eles façam isso de forma segura? E quanto à escalabilidade e capacidade de gestão da infra-estrutura de TI?

Como proprietários de muitas infra-estruturas informáticas, os MSPs estão no centro de tudo isso. Neste estudo de caso, exploramos com Frederic Renou, director de TI da Amedis, como a sua empresa, uma MSP francesa, construiu uma solução integrada com o Splashtop On-Prem e o VMware permitindo aos seus clientes enfrentarem estes novos desafios.

O Desafio: Oferecer uma Solução de Acesso Remoto do Cliente às Empresas

No início, parecia que a Amedis estava à procura de uma solução para um simples caso de uso: permitir a um grande número de empregados se conectarem aos seus computadores de escritório no local e executarem o seu trabalho a partir de casa (WFH). Mas o que Amedis precisava era mais complicado do que isso.

“Estávamos procurando por uma solução de acesso remoto que nos permitisse estender os recursos de home office para mais de 200 usuários”, explicou Frederic. “Mas não estávamos apenas à procura de qualquer ferramenta, precisávamos de uma solução que fosse compatível com a nossa ferramenta VMware, ela ainda precisava suportar tanto Macs quanto PCs.”

A Amedis explorou várias soluções no mercado. Estas soluções incluem VMware Horizon View, o RDP/TSE da Microsoft e RAS Parallels. Nenhum deles satisfazia as necessidades particulares da Amedis: Ou eram caros, inchados com características desnecessárias, difíceis de usar ou difíceis de integrar com o VMware.

A Solução: uma Solução de Acesso Remoto Confiável e Acessível com as Características Certas

O Splashtop On-Prem ofereceu à Amedis uma forma fácil de estender uma infra-estrutura de acesso remoto alojada no local e satisfazer todas as suas necessidades personalizadas.

Gerenciamento e personalização de nível empresarial por um custo acessível

Splashtop On-Prem veio com uma base de dados centralizada e um console de gestão que permitiu aos administradores de TI lidar com a segurança do sistema e personalizar os pacotes de implementação, isentando os usuários finais de etapas de instalação e configuração tediosas. Isto também permitiu à Amedis personalizar o seu acesso remoto integrando o Splashtop On-Prem na sua ferramenta VMware. E ao contrário de outras soluções no mercado, o Splashtop On-Prem era muito acessível. A Splashtop é reconhecida por ser a solução de acesso remoto de melhor valor na indústria, com preços frequentemente 80% mais baixos do que a concorrência.

Uma experiência de streaming suave e um conjunto prático de recursos

Com a Splashtop, os empregados podiam trabalhar em um computador remoto como se estivessem sentados à frente dele, sem se preocuparem com uma ligação lenta como a VPN. Muitos dos clientes da Amedis elogiaram a atuação da Splashtop. Um, em particular, apreciou a suavidade das sessões remotas mesmo tendo mais de 120 dos seus empregados conectados de uma vez só. A Splashtop oferece streaming 4K, com menor latência e taxas de quadros superiores a 40 quadros por segundo.

Além desta experiência de streaming, o Splashtop On-Prem veio com um conjunto de funcionalidades que permitiram aos usuários finais trabalhar de forma produtiva e segura: Monitor muitos-para-muitos, Transferência de arquivos, Chat, Impressão remota, Verificação em 2 passos, Login único (SSO) e muitos mais.

Suporte a uma ampla gama de dispositivos Android e iOS

A Splashtop foi construída para estender o acesso remoto ao computador tanto para computadores Windows como para Mac. Como resultado, os usuários da Amedis podem usar a Splashtop para controlarem os seus dispositivos Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook, incluindo tablets e smartphones.

O Resultado: Clientes e MSPs Felizes

O Splashtop no Local satisfez tanto as necessidades da Amedis quanto as necessidades dos clientes da Amedis. Como resultado, a Amedis construiu uma ferramenta que inclui a Splashtop com o VMware e alguns outros recursos (recursos que a Amedis decidiu não divulgar). Avançando, a Amedis usará essa nova ferramenta para lidar com todas as necessidades de acesso remoto dos seus clientes de nível empresarial.

Um Bônus Adicional: Equipe de Suporte ao Cliente Dedicada da Splashtop

De acordo com Frederic, a cereja do bolo foi o nível de resposta e disponibilidade da Equipe de Suporte da Splashtop.

Tal como a Amedis, muitos outros MSPs felizes estão usando soluções de acesso remoto da Splashtop para dar suporte aos seus clientes e usuários em todo o mundo.