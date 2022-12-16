A La Tecnocreativa Oferece uma Aprendizagem Híbrida Altamente Qualificada e Expande as Ofertas do Programa
Atendendo alunos em 40 países com Acesso Remoto programado a laboratórios de última geração usando o Splashtop Enterprise para Laboratório Remotos
Em um Relance
Desafio
A La Tecnocreativa precisava de uma forma de os estudantes virtuais e presenciais acessarem estações de trabalho industriais e 3D nos computadores do campus sem terem que instalar e executar programas nos seus dispositivos pessoais.
Solução
Eles usaram o Splashtop Enterprise para Laboratórios Remotos para permitir a todos os alunos o acesso aos mesmos recursos. Isto quebrou barreiras e trouxe os seus programas educacionais para o mundo inteiro.
Resultados
A La Tecnocreativa otimizou os recursos e expandiu os seus programas, e atingiu uma pontuação de 4.8/5 nos seus programas online e híbridos.
Da La Tecnocreativa
Com a Splashtop podemos permitir aos estudantes físicos e online acessarem aos mesmos recursos, eliminando barreiras geográficas e compartilhando os nossos programas educacionais com o mundo inteiro.
Iñigo Becerril - Co-founder
O Desafio: Habilitar o Acesso a Software Industrial e 3D de Alta Potência para Aprendizagem Híbrida
A La Tecnocreativa é uma escola de design e tecnologia líder nos países de língua espanhola e uma referência internacional para a Moda Digital, Avatares, Ambientes Virtuais, Alta Costura e o Metaverso. Eles oferecem programas educacionais de última geração e treino contínuo para mais de 2.000 estudantes localizados em mais de 40 países em todo o mundo.
O co-fundador, Iñigo Becerril, supervisiona todos os conteúdos audiovisuais de produtos educativos, aulas e outros projetos de EdTech com uma equipe de 30 profissionais e mais de 100 professores. Parte do seu trabalho diário inclui fornecer a cada departamento específico (por exemplo, Comercial, Marketing, Cursos Online, Mestrados, etc.) o tipo certo de conteúdo.
A La Tecnocreativa precisava implementar programas educativos híbridos para que os alunos pudessem frequentar as aulas e utilizar recursos independentemente da sua localização. Iñigo também queria que os alunos pudessem acessar ao software industrial e 3D altamente especializado nos computadores do campus sem terem de instalar todos eles fisicamente nos seus dispositivos pessoais.
"Precisávamos garantir a segurança da nossa infra-estrutura e ao mesmo tempo permitir que os alunos agendassem sessões e se ligassem remotamente para tornar as nossas licenças de hardware e software rentáveis", explica Iñigo. Ele precisava de uma solução segura que permitisse à escola atribuir computadores a cada aluno, para que eles pudessem ter uma experiência presencial a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar.
A Solução: Oferecer acesso remoto aos alunos de todo o mundo com o Splashtop Enterprise para Laboratórios Remotos
Antes de implementar o Splashtop Enterprise para Laboratórios Remotos, Iñigo pesquisou e testou oito soluções diferentes (incluindo AnyDesk, TeamViewer, LogMeIn, e RemotePC), e até considerou a construção de túneis VPN. Nenhuma delas se adaptava bem para fins educacionais.
"A Splashtop foi a única solução que nos deu o controlo total, graças ao acesso programado para os alunos. Isso permitiu à nossa escola maximizar os recursos e dar suporte com eficácia a usuários físicos e virtuais".
Com o Splashtop Enterprise para Laboratórios Remotos, a La Tecnocreativa foi capaz de:
Implemente um programa de aprendizagem híbrido completo.
Isto permite que os alunos tenham acesso remoto total às melhores estações de trabalho. Permite também utilizar o software industrial e 3D de recursos intensivos que de outra forma precisaria de instalação física.
Isso dá capacidade aos alunos de acessar remotamente computadores de laboratórios a partir de qualquer dispositivo, incluindo dispositivos móveis e Chromebooks, independentemente do seu sistema operacional.
Marque sessões remotas e crie grupos de usuários para colaboração entre alunos.
Habilite o departamento de TI a fornecer rapidamente suporte remoto tanto ao pessoal docente como aos alunos, dando suporte a dispositivos escolares, assim como computadores pessoais, tablets e dispositivos móveis.
Otimize a eficiência dos seus recursos e crie um novo modelo de negócio atendendo estudantes de todo o mundo.
"A Splashtop adaptou-se suavemente, como uma luva à nossa mão, e funciona exatamente como precisamos que funcione".
Resultados: La Tecnocreativa Expande o Seu Programa e Ganha Ótimas Notas para a Educação Híbrida
A La Tecnocreativa implantou Splashtop em menos de uma semana com ajustes mínimos por parte do departamento acadêmico. Iñigo e a sua equipe implementaram com sucesso um programa de aprendizagem híbrido, alojando simultaneamente estudantes físicos e virtuais no mesmo laboratório.
Apesar dos seus programas educacionais precisarem de treino prático e atenção aos detalhes, os alunos puderam programar o acesso às estações de trabalho de alta qualidade da escola e aprender à sua própria conveniência. Isto permitiu à la Tecnocreativa não só otimizar recursos e expandir os seus programas, mas também ganhar uma pontuação de 4.8/5 nos seus programas online e híbridos.
"Ser capaz de agendar o acesso remoto a estações de trabalho no campus provou ser uma excelente ferramenta para a educação híbrida. A Splashtop nos ajuda a fornecer aos alunos físicos e virtuais acesso aos mesmos recursos, eliminando barreiras geográficas e levando os nossos programas educacionais para todo o mundo".