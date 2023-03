A La Tecnocreativa Oferece uma Aprendizagem Híbrida Altamente Qualificada e Expande as Ofertas do Programa

A La Tecnocreativa implantou Splashtop em menos de uma semana com ajustes mínimos por parte do departamento acadêmico. Iñigo e a sua equipe implementaram com sucesso um programa de aprendizagem híbrido, alojando simultaneamente estudantes físicos e virtuais no mesmo laboratório.

Apesar dos seus programas educacionais precisarem de treino prático e atenção aos detalhes, os alunos puderam programar o acesso às estações de trabalho de alta qualidade da escola e aprender à sua própria conveniência. Isto permitiu à la Tecnocreativa não só otimizar recursos e expandir os seus programas, mas também ganhar uma pontuação de 4.8/5 nos seus programas online e híbridos.

"Ser capaz de agendar o acesso remoto a estações de trabalho no campus provou ser uma excelente ferramenta para a educação híbrida. A Splashtop nos ajuda a fornecer aos alunos físicos e virtuais acesso aos mesmos recursos, eliminando barreiras geográficas e levando os nossos programas educacionais para todo o mundo".