Como a Rádio Holy Spirit Usou a Splashtop para Criar uma Experiência de Transmissão Remota Sem Falhas

Devido à COVID19, muitas estações de rádio e meios de comunicação optaram por um modelo remoto para assegurar a continuidade do negócio. Neste estudo de caso, Frank Eliason - Diretor de Operações da Rádio Holy Spirit compartilha como a Rádio Holy Spirit responde aos desafios do novo mundo com o Splashtop Business Access.

O Desafio: Proporcionar Transmissões Remotas de Qualidade e Segurança sem Zerar sua Conta Bancária

Quando a pandemia forçou a Holy Spirit Radio a trabalhar de maneira totalmente remota, sua maior preocupação era o acesso às ferramentas necessárias para fornecer transmissões de alta qualidade ao seu público.

Considerando que a maioria dos trabalhadores já não teria acesso aos seus computadores de trabalho de alta performance e ao poderoso equipamento da estação local - como eles poderiam continuar a fornecer conteúdo para o seu público? Seria possível manter a mesma qualidade de conteúdo enquanto se trabalha remotamente? Já que a Rádio Holy Spirit é uma rádio sem fins lucrativos, como eles poderiam enfrentar todos estes desafios e ao mesmo tempo manter os custos baixos?

Havia também uma preocupação de segurança em relação aos trabalhadores que acessam os dados remotamente.

Frank embarcou em uma missão para encontrar uma solução de acesso remoto que resolvesse todas estas preocupações. Ele e a Rádio Holy Spirit não eram novatos com software de acesso remoto. "A rádio abraça o acesso remoto há muito tempo devido à sua natureza de ficar sempre ligada", disse Frank. "Funcionamos 24/7, 365 dias por ano".

A Holy Spirit Radio fez uso de um software de acesso remoto durante os últimos 20 anos. Eles usavam o PCAnywhere, uma versão bem desatualizada. Depois de ouvir falar que usar um software desatualizado pode causar grandes problemas, Frank foi para a LogMeIn. No entanto, os aumentos de preços fizeram com que fosse impossível para a Holy Spirit Radio continuar usando essa solução. Foi quando Frank transferiu a Holy Spirit Radio para uma solução de acesso remoto que possui tanto os recursos quanto os preços certos.

A Solução: Splashtop Business Access - uma Solução de Acesso Remoto com as Características Certas ao Preço Certo

O Splashtop Business Access oferece streaming em 4K, baixa latência e permite aos usuários se conectar simultaneamente à mesma máquina sem ligações atrasadas, tornando-o perfeito para usuários que precisam acessar remotamente ao software de estúdio de alta qualidade em qualquer lugar e entregar transmissões de alta qualidade independentemente da localização física.

"Isso nos permite gerir os nossos computadores, ajudar o pessoal quando estão gravando ou resolvendo e corrigindo problemas em tempo real a partir de qualquer lugar ou de qualquer dispositivo", disse Frank. "Instalei recentemente um software que vai dar acesso aos nossos mixers de estúdio para nos permitir produzir emissões ao vivo a partir de qualquer lugar, desde que tenhamos uma conexão à Internet e no centro desse acesso esteja a Splashtop".

A compatibilidade de acesso remoto da Splashtop com vários sistemas operacionais também foi útil uma vez que a equipe de Frank precisava de acesso a sete dispositivos baseados em Windows 10 e um dispositivo Mac. "Para acessar estes computadores, necessitávamos da capacidade de acessar a partir do Windows, Mac, iOS e Android. E a Splashtop entregou isso!" disse Frank.

Há mais. Entre as muitas características úteis da Splashtop, uma em particular se destacou: a capacidade de ver e tocar no cursor do mouse em uma sessão remota. Isto permite que os dedos de um usuário se tornem o mouse, e Frank disse que isto é especialmente importante quando se usa um dos mixers digitais de um dos estúdios. "Posso simplesmente usar meu dedo e deslizar para cima ou para baixo conforme necessário, e ligar ou desligar!"

Mas o mais importante, o acesso remoto da Splashtop é fácil de usar. "Para mim, é tudo uma questão de facilidade e velocidade de acesso ao computador. Se a nossa estação de rádio cair no meio da noite, eu quero poder entrar em um computador ou celular para consertar o problema imediatamente"! Com a Splashtop, ele pode fazer precisamente isso. "Normalmente volto a dormir em minutos. A melhor parte é que normalmente podemos saber de um problema e resolvê-lo antes mesmo de alguém pensar em mudar para outra estação", disse Frank.

A Splashtop também permitiu à Rádio Holy Spirit poupar aproximadamente $1,300 por ano quando comparado com soluções anteriores como o LogMeIn. Mas segundo Frank, esta não é a vantagem mais significativa da Splashtop. Ele explicou que tem que gerenciar várias estações enquanto trabalha como consultor, e a Splashtop permite resolver qualquer problema em minutos, desde que tenha acesso ao seu telefone.

Como resultado, Frank acha que a Splashtop é mais do que uma solução temporária para a COVID19. É a solução para se manter produtivo e bem sucedido no mais provável mundo remoto permanente em que viveremos além da pandemia. "Nossa vida é muito ocupada, e a engenharia de rádio é um trabalho de 24 horas por dia", disse Frank. "Se alguma coisa está tendo um problema, eu recebo chamadas telefônicas sem parar até conseguir corrigir. A Splashtop é uma verdadeira salvadora"!

O Resultado: uma Solução de Transmissão Simples e Acessível para a Era da COVID19 e Além

Depois de tentarem diferentes soluções de acesso remoto, Frank e a Holy Spirit Radio tiveram todas as suas preocupações e desafios resolvidos com a Splashtop. "A Splashtop está no coração do nosso negócio, permitindo o acesso a partir de qualquer lugar com praticamente qualquer dispositivo, é um ativo incrível para empresas grandes e pequenas", disse Frank.

Seguindo em frente, a Rádio Holy Spirit continuará a usar a Splashtop para fazer as operações diárias da sua estação de rádio remotamente.