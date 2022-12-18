Porque a HCS Computer Solutions Adora o Splashtop Remote Support Premium

Por que a HCS Computer Solutions Adora a Splashtop
Este Managed Service Provider (MSP) suporta remotamente 450 endpoints com uma solução Splashtop
Sumário
A HCS Computer Solutions, LLC é uma fornecedora de serviços geridos comercialmente sediada em Warsaw, Missouri. A empresa oferece uma variedade de serviços a pequenas empresas com 1-100 empregados, incluindo suporte padrão (break/fix), consultas e monitoramento/gestão remota
Sendo o único MSP no seu condado, a HCS Computer Solutions presta serviços aos principais centros de saúde e reabilitação, a um centro de chamadas 911, aos escritórios governamentais do condado e da cidade, às forças policiais e a cinco departamentos de saúde do condado em todo o estado. A empresa é capaz de suportar um total de 450 endpoints com apenas dois usuários internos graças ao preço acessível, confiabilidade e interface amigável do SRS Premium.
Para atender clientes que dependem da sua infraestrutura de TI para executar serviços públicos vitais, a HCS Computer Solutions precisa monitorar proativamente seus endpoints e agir com base em avisos antes que eles se tornem problemas maiores. Henry Starcher, proprietário da HCS Computer Solutions, descreve este desafio.
"Temos cerca de 50 servidores físicos por aí", disse Starcher. "É altamente crítico que eu monitore e receba alertas se eles ficarem offline. Então eu posso entreter se eu tenho um problema de servidor ou um problema de ISP, que temos mais do que a nossa parte justa de onde estou localizado. A Splashtop ajuda-nos a controlar muita coisa".
HCS Computer Solutions e SRS Premium
O SRS Premium é a solução ideal para MSPs como a HCS Computer Solutions que precisam de monitorizar, gerir e dar suporte aos computadores ou servidores dos seus clientes. Ele inclui acesso remoto não assistido, transferência de arquivos, gravação de sessão, suporte a vários monitores e muito mais.
O SRS Premium também vem com um conjunto abrangente de ferramentas para ajudar os MSPs a monitorar facilmente seus terminais gerenciados, incluindo:
Alertas configuráveis: Configure alertas personalizados para monitorar a utilização da CPU, utilização de memória, espaço em disco, computador online/offline, instalação/desinstalação de software, estado da política de atualizações do Windows e atualizações disponíveis no Windows.
Veja os Registros de Eventos: Acesse rapidamente os registros de eventos do computador sem ter que acessar o computador remotamente.
Comando Remoto: Envie comandos para um comando remoto de um computador Windows ou Mac em segundo plano.
Inventário do Sistema: Verifique e tire "fotos" da informação do inventário do sistema (incluindo informação do sistema, hardware e software), compare as fotos, e veja os registros de alterações entre fotos para identificar alterações.
Gestão de Atualizações do Windows: Veja a política de atualizações do computador remoto, histórico de atualizações, verifique atualizações do Windows e agende instalações de atualizações.
Alertas para Eventos do Windows: Monitore os registros de Eventos do Windows, definindo alertas quando os critérios de registro de um evento correspondem aos gatilhos que você definiu.
Ações agendadas: Crie, agende, monitore e execute ações de Reinício do Sistema e Atualização do Windows em computadores remotos.
Segurança de Endpoint: Veja o estado de segurança do endpoint para computadores com Windows que executam Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky e mais.
Starcher mencionou como os Alertas Configuráveis e as funcionalidades de Gestão de Atualizações do Windows têm sido especialmente úteis. Eles asseguram que ele sabe quando novas atualizações do Windows estão disponíveis, permitem agendar convenientemente atualizações para as máquinas que gere permitem que ele verifique o estado de atualização desses dispositivos.
Starcher também elogiou a funcionalidade de Comando Remoto, que envia comandos para um prompt de comando de um computador remoto em segundo plano.
De um modo geral, Starcher disse estar extremamente satisfeito com a forma como o SRS Premium o ajuda a gerir a HCS Computer Solutions. Com acesso assistido a qualquer momento, ele é capaz de fornecer suporte remoto aos seus clientes sempre que necessário.
“Quando as pessoas inserem seus tickets, damos uma olhada nos seus problemas”, disse Starcher. “Se for algo de natureza não crítica, nós os colocamos na fila e usamos o acesso remoto após algumas horas — à noite ou no início da manhã — para nos conectarmos remotamente e resolver tudo o quanto antes.”
Para além da sua licença SRS Premium para acesso remoto, monitorização e gestão, Starcher e a sua diretora-geral Rachel Wolf têm, cada um, uma licença adicional SOS, para que possam simultaneamente prestar assistência rápida aos seus clientes.
“Temos uma série de clientes, adoramos resolver os seus problemas o mais rápido possível”, disse Starcher. “Ter esse ícone do SOS na área de trabalho simplifica as nossas vidas muitas vezes.”
Além disso, a Splashtop ajudou a HCS Computer Solutions a reduzir custos e a expandir seus negócios conquistando novos clientes.
"Devido ao preço da Splashtop, a HCS pode ter mais pessoas", disse Starcher "Quando deixamos de usar o LogMeIn, conseguimos poupar cerca de $2.500 por ano, o que aumentou o número de clientes nos quais conseguimos colocar o streamer, fazer a manutenção continuamente e adicionar ao nosso contrato. O LogMeIn era um pouco proibitivo, mas o preço da Splashtop é tão bom que ajuda os nossos clientes e nos ajuda".
Finalmente, Starcher começou a revender o acesso remoto aos seus usuários finais, melhorando assim a sua oferta de serviços enquanto gerava receitas adicionais. A HCS Computer Solutions tem atualmente 12 clientes que adquiriram licenças para acessar remotamente aos seus dispositivos.
Os Resultados
No final, a HCS Computer Solutions encontrou a solução que precisava com a Splashtop. Eles já tinham usado outros RMM e produtos de acesso remoto antes, mas não conseguiram as características, experiência e preços que procuravam.
Comparando a Splashtop com o Autotask, Starcher disse: "Tentamos usar o Autotask, mas não gostamos da forma como o RMM deles funcionava. Parecia um pouco complicado e estranho enquanto que a Splashtop não é. Nós temos todas as nossas funcionalidades de monitoramento e gestão com o Premium".
Com o SRS Premium, Starcher conseguiu obter uma solução de suporte remoto econômica que ajuda ele e seu parceiro a dar suporte ao crescente número de endpoints.
O SRS Premium é uma alternativa de melhor valor, alto desempenho e fácil de usar para produtos de acesso/suporte remoto como o LogMeIn Central. Ele também pode ser usado no lugar de ferramentas RMM mais caras e complicadas.
Detalhes
Sobre a HCS Computer Solutions
A HCS Computer Solutions utiliza o SRS Premium para suportar 450 terminais com apenas dois utilizadores internos. Os clientes da empresa incluem um call center 911, bem como várias organizações governamentais e de saúde que exigem gerenciamento remoto seguro e confiável de seus servidores e computadores. Desde que mudou da LogMeIn para a Splashtop, a HCS Computer Solutions conseguiu aumentar seus negócios com economias significativas e expandir suas ofertas de clientes revendendo o acesso remoto.
Por que escolher a Splashtop
Eis porque é que MSPs como a HCS Computer Solutions preferem o SRS Premium:
O SRS Premium economiza 70% ou mais para os MSPs em comparação com outros produtos, como o LogMeIn Premier.
Os MSPs podem dimensionar e aumentar seus negócios facilmente graças aos baixos preços da Splashtop.
Os MSPs podem aumentar a sua oferta de serviços e ainda gerar receita adicional revendendo o acesso remoto aos usuários finais.
O SRS Premium inclui as principais ferramentas e recursos necessários para monitorar e gerenciar endpoints e concluir tarefas diárias de TI com facilidade.
SRS Premium
O SRS Premium foi concebido para MSPs e profissionais de TI que procuram uma solução que ofereça funcionalidades de gestão e controlo de computadores, para além do acesso remoto.
Suporte computadores Windows e Mac a partir de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS e Android.
Alto desempenho: O SRS Premium é alimentado pelo mesmo mecanismo de acesso remoto premiado encontrado nas soluções de uso pessoal da Splashtop. Desfrute de ligações rápidas com qualidade HD e som.
Principais Recursos: O SRS Premium inclui as principais funcionalidades de que os MSPs e as equipas de TI necessitam, incluindo transferência de ficheiros, chat, despertar remoto, reinício remoto, gravação de sessões, gestão de utilizadores e computadores, agrupamento e muito mais.
Preço baixo: A Splashtop pode te ajudar a poupar mais de 80% em comparação com outras soluções. Além disso, a Splashtop não tem um histórico de aumentos de preços como outros fornecedores de acesso remoto.