Porque a HCS Computer Solutions Adora o Splashtop Remote Support Premium

A HCS Computer Solutions, LLC é uma fornecedora de serviços geridos comercialmente sediada em Warsaw, Missouri. A empresa oferece uma variedade de serviços a pequenas empresas com 1-100 empregados, incluindo suporte padrão (break/fix), consultas e monitoramento/gestão remota

Sendo a única MSP no seu condado, a HCS Computer Solutions presta serviços aos principais centros de saúde e reabilitação, um centro de chamadas de emergência, os escritórios deles no condado e na cidade, para a polícia e para cinco departamentos de saúde do condado em todo o estado. A empresa é capaz de suportar um total de 450 endpoints com apenas dois usuários internos graças ao preço acessível, confiabilidade e à interface amigável do Splashtop Remote Support Premium.

Para atender clientes que dependem da sua infraestrutura de TI para executar serviços públicos vitais, a HCS Computer Solutions precisa monitorar proativamente seus endpoints e agir com base em avisos antes que eles se tornem problemas maiores. Henry Starcher, proprietário da HCS Computer Solutions, descreve este desafio.

"Temos cerca de 50 servidores físicos espalhados", disse Starcher. "É altamente crítico que eu monitore e receba alertas se eles ficarem offline. Então posso intervir se tiver um problema no servidor ou no ISP, o que acontece muito onde eu estou localizado. O Splashtop Remote Support Premium nos ajuda a monitorar muita coisa".

HCS Computer Solutions e Splashtop Remote Support Premium

O Splashtop Remote Support Premium é uma solução ideal para MSPs como o HCS Computer Solutions que precisa monitorar, gerir e dar suporte aos computadores ou servidores dos seus clientes. Ele inclui acesso remoto não assistido, transferência de arquivos, gravação de sessões, suporte a vários monitores e muito mais.

O Remote Support Premium também vem com um conjunto abrangente de ferramentas para ajudar esses MSPs a monitorar facilmente seus endpoints gerenciados, incluindo:

Alertas configuráveis: Configure alertas personalizados para monitorar a utilização da CPU, utilização de memória, espaço em disco, computador online/offline, instalação/desinstalação de software, estado da política de atualizações do Windows e atualizações disponíveis no Windows.

Veja os Registros de Eventos: Acesse rapidamente os registros de eventos do computador sem ter que acessar o computador remotamente.

Comando Remoto: Envie comandos para um prompt de comando remoto de um computador Windows ou Mac em segundo plano.

Inventário do Sistema: Verifique e tire "fotos" da informação do inventário do sistema (incluindo informação do sistema, hardware e software), compare as fotos, e veja os registros de alterações entre fotos para identificar alterações.

Gestão de Atualizações do Windows: Veja a política de atualizações do computador remoto, histórico de atualizações, verifique atualizações do Windows e agende instalações de atualizações.

Alertas para Eventos do Windows: Monitore os registros de Eventos do Windows, definindo alertas quando os critérios de registro de um evento correspondem aos gatilhos que você definiu.

Ações agendadas: Crie, agende, monitore e execute ações de Reinício do Sistema e Atualização do Windows em computadores remotos.

Segurança de Endpoint: Veja o estado de segurança do endpoint para computadores com Windows que executam Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky e mais.

Starcher mencionou como os Alertas Configuráveis e as funcionalidades de Gestão de Atualizações do Windows têm sido especialmente úteis. Eles asseguram que ele sabe quando novas atualizações do Windows estão disponíveis, permitem agendar convenientemente atualizações para as máquinas que gere permitem que ele verifique o estado de atualização desses dispositivos.

Starcher também elogiou a funcionalidade de Comando Remoto, que envia comandos para um prompt de comando de um computador remoto em segundo plano.

No geral, Starcher relatou estar extremamente satisfeito com a forma como o Splashtop Remote Support Premium o ajuda a gerenciar a HCS Computer Solutions. Com acesso não supervisionado disponível a qualquer momento, ele é capaz de oferecer suporte remoto aos seus clientes sempre que necessário.

“Quando as pessoas inserem seus tickets, damos uma olhada nos seus problemas”, disse Starcher. “Se for algo de natureza não crítica, nós os colocamos na fila e usamos o acesso remoto após algumas horas — à noite ou no início da manhã — para nos conectarmos remotamente e resolver tudo o quanto antes.”

Além da sua licença Premium do Suporte Remoto para acesso remoto, monitoramento e gestão, Starcher e a sua diretora geral Rachel Wolf têm uma licença cada do Splashtop SOS, para que possam simultaneamente fornecer suporte rápido assistido aos seus clientes.

“Temos uma série de clientes, adoramos resolver os seus problemas o mais rápido possível”, disse Starcher. “Ter esse ícone do SOS na área de trabalho simplifica as nossas vidas muitas vezes.”

Além disso, a Splashtop ajudou a HCS Computer Solutions a reduzir custos e a expandir seus negócios conquistando novos clientes.

"Devido ao preço da Splashtop, a HCS pode ter mais pessoas", disse Starcher "Quando deixamos de usar o LogMeIn, conseguimos poupar cerca de $2.500 por ano, o que aumentou o número de clientes nos quais conseguimos colocar o streamer, fazer a manutenção continuamente e adicionar ao nosso contrato. O LogMeIn era um pouco proibitivo, mas o preço da Splashtop é tão bom que ajuda os nossos clientes e nos ajuda".

Finalmente, Starcher começou a revender o acesso remoto aos seus usuários finais, melhorando assim a sua oferta de serviços enquanto gerava receitas adicionais. A HCS Computer Solutions tem atualmente 12 clientes que adquiriram licenças para acessar remotamente aos seus dispositivos.

Os Resultados

No final, a HCS Computer Solutions encontrou a solução que precisava com a Splashtop. Eles já tinham usado outros RMM e produtos de acesso remoto antes, mas não conseguiram as características, experiência e preços que procuravam.

Comparando a Splashtop com o Autotask, Starcher disse: "Tentamos usar o Autotask, mas não gostamos da forma como o RMM deles funcionava. Parecia um pouco complicado e estranho enquanto que a Splashtop não é. Nós temos todas as nossas funcionalidades de monitoramento e gestão com o Premium".

Com o Splashtop Remote Support Premium, Starcher conseguiu obter uma solução de suporte remoto econômica que ajuda ele e seu parceiro a apoiar seu crescente número de endpoints.

—

O Splashtop Remote Support Premium é uma alternativa de alto desempenho e de fácil utilização aos produtos de acesso/suporte remoto como o LogMeIn Central. Ele também pode ser usado no lugar de ferramentas RMM mais caras e complicadas.