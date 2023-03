A BDP Habilitou Todos os Empregados para Trabalhar Remotamente em 48 Horas Durante a Crise da COVID-19

Sobre a BDP

Fundada em 1961, a BDP é a 2ª maior empresa de arquitetura do Reino Unido, com mais de 16 locais a nível global e 1.350 empregados. A BDP tem um histórico de liderança em todos os principais sectores, incluindo saúde, educação, trabalho, comércio, urbanismo, patrimônio, habitação, transportes, lazer, segurança pública e serviços públicos de energia. Isto inclui a restauração das Câmaras do Parlamento do Reino Unido.