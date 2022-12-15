A BDP Habilitou Todos os Empregados para Trabalhar Remotamente em 48 Horas Durante a Crise da COVID-19
Como a BDP permite que 1.350 empregados trabalhem remotamente com a Splashtop
Sumário
Alistair Kell, diretor e chefe de tecnologia e processos de informação da BDP, explica como durante a crise da COVID-19, a sua empresa - uma prática internacional e interdisciplinar de arquitetos, designers, engenheiros e urbanistas - colocou todos os funcionários trabalhando remotamente em 48 horas com o Splashtop Remote Access Solutions.
Quando a COVID-19 começou, a BDP analisou várias opções para permitir aos empregados trabalharem a partir de casa. O sentido de urgência, assim como o tamanho da sua equipe e os empregados de software necessários para trabalharem com eficiência, fizeram deste um desafio e tanto:
Necessidades de Hardware: Os empregados teriam um computador pessoal que pudessem se conectar de casa, ou só teriam um laptop BDP?
Manter a infra-estrutura atual estável: Como poderia o BDP manter tudo estável e ao mesmo tempo garantir que não existiam alterações desnecessárias à infra-estrutura subjacente da empresa?
Urgência e custo: Como a BDP pode implementar rapidamente sem incorrer em um custo exagerado?
Devido a todas essas preocupações, a BDP acreditava que todo o processo para tornar a sua equipe remota iria levar pelo menos duas ou três semanas. No entanto, graças à equipe de TI da BDP e às soluções de acesso remoto da Splashtop, isso não levou muito tempo.
“Apenas 48 horas após anunciarmos que nossos funcionários poderiam optar por trabalhar em casa, o processo foi tão suave e contínuo que todos ficaram impressionados.” – Alistair Kell
Da BDP
Consideramos outros produtos mas a Splashtop ofereceu uma solução competitiva que permitiu a gestão a nível empresarial e a Autenticação Multi Fator. A Splashtop nos permitiu aproveitar as máquinas poderosas e pré-construídas que tínhamos no local com os usuários a acessarem aos seus desktops normais.
Alistair K., Principal and Head of Information Technology and Processes
O Desafio: Habilitar o trabalho remoto quando a COVID-19 fechou os estúdios
Quando o COVID-19 apareceu pela primeira vez, a BDP teve que fechar os seus estúdios em Xangai e Singapura durante algum tempo. Isto levou a BDP a considerar várias opções de acesso remoto e a se preparar antecipadamente antes que todos os seus escritórios fossem forçados a fechar.
“Com uma base de pessoal de aproximadamente 1.350 em 16 localizações em todo o mundo, já tínhamos 650 usuários de laptops que podiam se conectar à rede BDP utilizando o Microsoft Direct Access, permitindo trabalhar no dia-a-dia a partir de qualquer localização”, disse Alistair Kell, Principal e Responsável de Tecnologias de Informação e Processos do BDP.
Embora este sistema tenha funcionado com sucesso para a maioria dos softwares que os empregados da BDP utilizavam, o mesmo não funcionou para o Revit, um software que ajuda arquitetos e profissionais a trabalharem em conjunto. O Revit não funcionou bem com múltiplos usuários conectados: baixo desempenho, alta latência e atraso nas interações 3D.
Além do Revit, a BDP tinha mais de 400 títulos de software separados que precisavam ser instalados na máquina de cada usuário caso eles desejassem trabalhar remotamente. “Seria impossível instalar todos esses programas, muitos dele não funcionam fora das LANs”, disse Kell.
A Solução: BDP se torna uma companhia remota em 48 horas com Splashtop
O Splashtop Remote Access permitiu que os funcionários da BDP acedessem remotamente às suas máquinas de trabalho como se estivessem sentados à frente delas. Assim, não havia mais a necessidade de instalar nativamente qualquer software nos laptops, e o trabalho remoto poderia ser ativado mais rapidamente.
Em um primeiro momento, a BDP comprou 100 licenças em uma quinta-feira à noite e usou todas elas para fazer testes iniciais em todos os locais até a segunda-feira. Isso permitiu que a BDP experimentasse vários cenários e configurassem tudo certinho, inclusive o console de gerenciamento.
O BDP começou então um lançamento maior, aumentando o licenciamento para 600. A equipe interna de TI implementou o receptor da Splashtop em todas as máquinas, e tinha pessoal em cada local que faziam a correspondência entre os empregados e as IDs das máquinas, além de suportar o cadastro na Splashtop, enquanto um grupo central alinhava os usuários aos seus PCs de trabalho.
Para simplificar o processo, a BDP preparou orientações simples com mais orientações e treinamento ao help desk de TI. Todo esse processo levou apenas uma semana. Após a BDP anunciar que iria se tornar totalmente remota, a empresa se tornou remota em apenas 48 horas.
Resultados: Habilitando 1.350 empregados para trabalhar a partir de casa
No final, a BDP encontrou na Splashtop a solução de que precisavam para permitir que 1.350 empregados pudessem trabalhar a partir de casa.
A empresa considerou outros produtos, mas a Splashtop ofereceu uma solução competitiva que permitia um gerenciamento de nível empresarial e autenticação multifatores.
A BDP está agora a utilizar o Splashtop Remote Access em todas as localizações, desde Toronto até ao Reino Unido, EMEA, Índia e China.
Detalhes
Sobre a BDP
Fundada em 1961, a BDP é a 2ª maior empresa de arquitetura do Reino Unido, com mais de 16 locais a nível global e 1.350 empregados. A BDP tem um histórico de liderança em todos os principais sectores, incluindo saúde, educação, trabalho, comércio, urbanismo, patrimônio, habitação, transportes, lazer, segurança pública e serviços públicos de energia. Isto inclui a restauração das Câmaras do Parlamento do Reino Unido.