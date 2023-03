Fornecendo Acesso Remoto de Última Geração para Produtores Musicais e Engenheiros de Som

Quando o lockdown começou em Março de 2020, o Abbey Road Institute passou rapidamente do ensino presencial para o ensino online. Natalia Rodrigues Milanezi, técnica de áudio sênior do Abbey Road Institute London, explica como a sua instituição usou o Splashtop Enterprise para laboratórios remotos para enfrentar os novos desafios levantados pela mudança para a aprendizagem remota e mudou a forma como eles entregaram o seu currículo especializado de produção musical e engenharia de áudio durante a pandemia.

O DESAFIO: OFERECER ACESSO AOS COMPUTADORES POTENTES DOS CAMPUS

Sendo Técnica Sênior de Áudio da Abbey Road Institute, Natalia Rodrigues Milanezi tem como função supervisionar os aspectos técnicos das instalações e a realização de procedimentos técnicos do funcionamento diário da escola.

O instituto havia instalado o mais recente software da indústria e plugins como Pro Tools e Logic Pro X. Estes programas estão integrados no currículo de gravação de áudio, edição, e mixagem dos alunos. Uma parte significativa do cargo de Natalia era garantir que os alunos tenham acesso a esses recursos cruciais.

Então, quando o lockdown começou, em março de 2020, e a Abbey Road Institute foi forçado a aderir ao aprendizado online, Natalia e sua equipe se confrontaram com um desafio incomum: disponibilizar acesso aos poderosos computadores dos campus a todos os alunos e programas escolares que os alunos pudessem realizar em suas casas.

“Precisávamos oferecer acesso remoto aos nossos computadores para que os alunos pudessem realizar suas tarefas/trabalhos”, explica Natalia. “Isso foi muito importante, porque os computadores escolares possuíam programas aos quais a maioria dos alunos não possuíam acesso. Seria muito difícil continuar ensinando os alunos de maneira remota.”

Natalia precisava encontrar uma solução que garantisse o aprendizado sem interrupções no novo ambiente remoto da Abbey Road Institute.

A Solução: Software de Acesso Remoto com Streamer de Áudio HD

Como chefe do departamento técnico da Abbey Road Institute, Natalia pesquisou muito para encontrar uma solução para a aprendizagem remota do instituto. Ela precisava de uma solução de software de acesso remoto que permitisse que os alunos acessassem remotamente os computadores do instituto e transmitissem áudio através da rede.

"O meu critério mais importante foi a capacidade de não só acessar remotamente a outra máquina, mas também poder transmitir áudio através da rede e usá-la simultaneamente com o Zoom, que é a plataforma que usamos atualmente para dar as nossas aulas", disse Natalia.



“Eu me inscrevi para uma avaliação gratuita e simulei situações nas quais os alunos poderiam usar a Splashtop para testar o quão prático e conveniente essa solução seria”, explica Natalia. “Eu também realizei alguns testes com outro provedor, mas encontramos alguns problemas com o seu dispositivo de streamer de áudio, então, no final, a Splashtop provou ser uma ferramenta muito mais bem desenvolvida e abrangente para nossas necessidades de acesso remoto.”

Com o Splashtop Enterprise para Laboratórios Remotos, a Abbey Road Institute pôde:

Permitir que os alunos acessem remotamente computadores do laboratório a partir de qualquer dispositivo (incluindo Chromebooks), desse modo foi possível acessar todos os aplicativos do campus sem precisar sair de casa.

Oferecer aos professores e funcionários acesso aos seus computadores de trabalho em casa para que eles pudessem trabalhar remotamente e acessar os dispositivos dos alunos para fornecer orientação individual.

Garantir que a equipe de TI pudesse acessar e fornecer suporte remoto rápido a qualquer dispositivo de estudante ou corpo docente no momento em que a ajuda fosse necessária, incluindo computadores, tablets e dispositivos móveis.

O Splashtop para Laboratórios Remotos também veio com muitos recursos úteis, Natalia gosta muito do recurso de transferência de arquivos.

“Meu recurso favorito da Splashtop é a transferência de arquivos”, disse Natalia. “Ele é muito útil e prático, pois nossos alunos precisam transferir seus arquivos para seus computadores domésticos depois de passar horas trabalhando em seus projetos.”

Os Resultados

Após testar o software de acesso remoto da Splashtop, Natalia e sua equipe decidiram comprar computadores 20iMac para os laboratórios Mac para ajudar os alunos no aprendizado remoto.

Como resultado disso, até 80 alunos e 10 membros da equipe da Abbey Road Institute podem usar a Splashtop e desfrutar de uma experiência aprimorada de aprendizado e ensino remoto.

As coisas estão funcionando sem problemas, Natalia e sua equipe estão muito felizes com a Splashtop.

"A Splashtop é uma ferramenta útil em um ambiente de aprendizagem e um contexto criativo para os nossos estudantes de produção musical e engenharia de som", disse Natalia. "Isso tem nos ajudado muito nestes tempos difíceis"



"Durante estes tempos em que o ensino só pode ser ministrado online, nós, ao contrário de muitas outras escolas, podemos continuar a fornecer aos nossos alunos acesso a softwares padrão de indústria para apoiar o seu processo de aprendizagem. Isto nos proporciona uma vantagem competitiva". - Natalia Rodrigues Milanesi

-

O Splashtop para laboratórios remotos tem recebido a confiança de muitas instituições acadêmicas como Abbey Road Institute, Harvard Law School, Duke University, e MIT. Possui alto desempenho, preço baixo e é muito seguro. Entre em contato conosco para saber mais, preparar uma demonstração, ou começar um teste gratuito e veja por si mesmo como pode ser fácil fornecer aos seus alunos e professores acesso a máquinas no campus.