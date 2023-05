Splashtop Business Access Hub de Ensaio

Pode transferir ficheiros entre o computador remoto e o seu dispositivo local (Windows, Mac e Android). A funcionalidade de arrastar e soltar facilita a transferência de ficheiros. Durante uma sessão remota, clique no ficheiro e segure, então arraste-o para a janela do ecrã do computador remoto e solte para transferir o ficheiro do dispositivo local para o computador remoto. Também pode arrastar e soltar ficheiros do computador remoto para o dispositivo local.