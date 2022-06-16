TiFlux expande seu portfólio de serviços “Help Desk” com as soluções de acesso remoto da Splashtop
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Parceria alinhada com os objetivos de expansão internacional tanto do Splashtop como da TiFlux
SAN JOSE, Califórnia, segunda-feira, 21 de Setembro de 2020 - Splashtop Inc., líder mundial em soluções de acesso remoto, e TiFlux, uma empresa de soluções de TI para fornecedores de serviços de TI, anunciaram hoje uma parceria para integrar o software de acesso remoto Splashtop no portfólio de soluções de TI da TiFlux para os mercados da América Latina.
A TiFlux procurou uma parceira estratégica como a Splashtop para que pudesse oferecer um protocolo de acesso remoto em tempo real para o seu sistema de gestão de TI. A TiFlux fez uma pesquisa global, testando mais de 20 parceiros e a Splashtop foi a vencedora. A Splashtop oferece acesso remoto de alta qualidade e software de suporte remoto, ligando smartphones, tablets, e computadores, a preços muito razoáveis.
A parceria permite à TiFlux incorporar a Splashtop no TiFlux Service Desk e dar aos técnicos de suporte de TI acesso remoto instantâneo aos seus computadores geridos. Como resultado, os técnicos podem controlar remotamente os computadores a partir da sua plataforma TiFlux, resolver eficazmente os problemas e manter os computadores geridos a funcionar nas melhores condições.
“De janeiro a agosto, tivemos um crescimento de 72% nas receitas”, disse Marcio Jacson CEO da TiFlux. “A parceria com a Splashtop vai nos trazer um passo mais perto do nosso objetivo de sermos o recurso preferido para gerir remotamente as TI nos Mercados Latino-Americanos mais vastos.”
A Splashtop está actualmente numa fase de rápida expansão global, com mais de 50% de crescimento global este ano", disse Mark Lee, CEO da Splashtop Inc. "Depois de estabelecer a nossa presença americana e asiática e recentemente abrir a nossa sede da EMEA em Amesterdão, continuamos a avançar, reforçando a nossa presença noutros mercados globais como a América Latina".
Saiba mais sobre a parceria entre a TiFlux e a Splashtop aqui.
Sobre a TiFlux
Fundada em 2017 e com sede em Joinville, Brasil, A TiFlux é uma start-up de soluções de TI que fornece help desk, service desk, qualidade de TI, SaaS, automação de TI, e serviços de gestão de TI na América Latina. O TiFlux tem actualmente 22 pessoas na equipa e está a crescer rapidamente, com um crescimento de 72% das receitas desde Janeiro de 2020.
Sobre Splashtop
Baseado em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto e suporte remoto para profissionais de negócios, MSPs, departamentos de TI, e helpdesks. Splashtop é uma alternativa popular a VPN/RDP, VNC, RD Gateway, e outro software de acesso remoto. Mais de 30 milhões de utilizadores desfrutam de Splashtop a nível global.