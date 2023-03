TiFlux expande seu portfólio de serviços “Help Desk” com as soluções de acesso remoto da Splashtop

Parceria alinhada com os objetivos de expansão internacional tanto do Splashtop como da TiFlux

SAN JOSE, Califórnia, segunda-feira, 21 de Setembro de 2020 - Splashtop Inc., líder mundial em soluções de acesso remoto, e TiFlux, uma empresa de soluções de TI para fornecedores de serviços de TI, anunciaram hoje uma parceria para integrar o software de acesso remoto Splashtop no portfólio de soluções de TI da TiFlux para os mercados da América Latina.

A TiFlux procurou uma parceira estratégica como a Splashtop para que pudesse oferecer um protocolo de acesso remoto em tempo real para o seu sistema de gestão de TI. A TiFlux fez uma pesquisa global, testando mais de 20 parceiros e a Splashtop foi a vencedora. A Splashtop oferece acesso remoto de alta qualidade e software de suporte remoto, ligando smartphones, tablets, e computadores, a preços muito razoáveis.

A parceria permite à TiFlux incorporar a Splashtop no TiFlux Service Desk e dar aos técnicos de suporte de TI acesso remoto instantâneo aos seus computadores geridos. Como resultado, os técnicos podem controlar remotamente os computadores a partir da sua plataforma TiFlux, resolver eficazmente os problemas e manter os computadores geridos a funcionar nas melhores condições.

“De janeiro a agosto, tivemos um crescimento de 72% nas receitas”, disse Marcio Jacson CEO da TiFlux. “A parceria com a Splashtop vai nos trazer um passo mais perto do nosso objetivo de sermos o recurso preferido para gerir remotamente as TI nos Mercados Latino-Americanos mais vastos.”

A Splashtop está actualmente numa fase de rápida expansão global, com mais de 50% de crescimento global este ano", disse Mark Lee, CEO da Splashtop Inc. "Depois de estabelecer a nossa presença americana e asiática e recentemente abrir a nossa sede da EMEA em Amesterdão, continuamos a avançar, reforçando a nossa presença noutros mercados globais como a América Latina".

Sobre a TiFlux

Fundada em 2017 e com sede em Joinville, Brasil, A TiFlux é uma start-up de soluções de TI que fornece help desk, service desk, qualidade de TI, SaaS, automação de TI, e serviços de gestão de TI na América Latina. O TiFlux tem actualmente 22 pessoas na equipa e está a crescer rapidamente, com um crescimento de 72% das receitas desde Janeiro de 2020.

Sobre Splashtop

Baseado em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto e suporte remoto para profissionais de negócios, MSPs, departamentos de TI, e helpdesks. Splashtop é uma alternativa popular a VPN/RDP, VNC, RD Gateway, e outro software de acesso remoto. Mais de 30 milhões de utilizadores desfrutam de Splashtop a nível global.