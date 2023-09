Syncro aprofunda colaboração com Splashtop para simplificar o acesso remoto

A Syncro agora oferece integração perfeita e aprimorada com a Splashtop, proporcionando mais valor para parceiros em crescimento

SEATTLE, 13 de setembro de 2023 –Syncro, uma plataforma completa de automação de serviços profissionais (PSA) e monitoramento e gerenciamento remoto (RMM) para provedores de serviços gerenciados (MSPs), agora está oferecendo aos seus parceiros recursos aprimorados do Splashtop como parte de seu novo plano Team. Splashtop é uma solução líder de acesso remoto e suporte de TI que os MSPs podem usar para consolidar seus conjuntos de ferramentas e oferecer suporte a uma infinidade de ambientes exclusivos de clientes. Esta parceria traz novas funcionalidades que melhoram a produtividade e fornecem suporte remoto aos clientes, tudo com um clique num botão da plataforma Syncro.

“Esta parceria demonstra outra maneira pela qual a Syncro ajuda MSPs em crescimento a reduzir custos operacionais”, disse Emily Glass, CEO da Syncro. "O nosso objetivo é criar parceiros para o sucesso com um conjunto de ferramentas que sejam economicamente eficientes e ajudá-los a prestar um melhor apoio aos seus clientes — esta colaboração é mais um exemplo de como estamos a viver a nossa missão. "

Os parceiros podem acessar um conjunto aprimorado de recursos da Splashtop através da Syncro, incluindo:

Controlo remoto instantâneo: Usufrua de ligações remotas de alta velocidade ininterruptas a dispositivos geridos, independentemente da presença do utilizador final. Podes solucionar rapidamente os problemas e executar as tarefas exatamente como farias pessoalmente.

Acesso fácil com um clique: Inicie uma sessão remota aos ativos com apenas um clique a partir da plataforma Syncro, poupando tempo e simplificando as operações.

Maior produtividade da sessão remota: transfira ficheiros, imprima e interaja com utilizadores finais através de conversa enquanto está ligado remotamente.

Registro automatizado de sessões: registre automaticamente as sessões da Splashtop no histórico de atividades da Syncro, garantindo transparência e responsabilidade.*

Maior eficiência com a colaboração de técnicos: permite que vários técnicos liguem remotamente e simultaneamente ao mesmo computador, garantindo uma colaboração fácil e aumentando a produtividade.

Suporte perfeito para vários monitores: veja facilmente vários monitores de um computador remoto com uma verdadeira configuração de vários para vários monitores.

Permitir que os utilizadores finais acedam remotamente aos seus computadores de trabalho: expanda as tuas ofertas comprando licenças de acesso remoto de utilizador final e permitindo que os clientes trabalhem de forma produtiva nos seus computadores remotos a partir de qualquer lugar.

“Nossa crescente parceria com a Syncro demonstra nosso compromisso com os MSPs no fornecimento de soluções aprimoradas de acesso remoto”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Expandir nossos recursos de acesso remoto na plataforma PSA e RMM integrada da Syncro permite que os MSPs operem com mais eficiência e segurança. Temos o prazer de colaborar com uma empresa como a Syncro, que aprecia a importância de soluções amigas, interoperáveis e seguras para a comunidade MSP.”

Para obter mais informações sobre a parceria da Syncro com a Splashtop e os recursos aprimorados de acesso remoto que ela oferece, visite: https://syncromsp.com/

Sobre o Syncro

O software multifunções PSA, RMM e o software de suporte remoto do Syncro ajudam os prestadores de serviços geridos a gerir negócios mais eficientes e rentáveis. Os preços são refrescantemente simples, sem contratos e uma taxa fixa para todos os recursos. Uma empresa de tecnologia com coração humano, o Syncro está comprometido com a diversidade, inclusão e práticas justas que beneficiam todos — desde clientes e empregados à indústria em geral. Visite https://syncromsp.com/ para mais informações ou siga-nos no LinkedIn @syncromsp.

Sobre a Splashtop

A Splashtop é líder em soluções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. As suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP oferecem uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada de alto desempenho da Splashtop é capaz de alcançar qualidade 4K HD, suporte para vários monitores e 60fps com latência ultrabaixa. Splashtop vem com recursos avançados de segurança, amplo suporte a dispositivos e atendimento ao cliente ágil. Mais de 30 milhões de usuários, 250 mil empresas, incluindo 85% das empresas Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop em todo o mundo. Splashtop.com

Contactos

Sincro

Syncro@cracklepr.com