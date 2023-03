Supercharged Splashtop 2 para telefones Android lançado como um aplicativo gratuito — totalmente otimizado para Qualcomm Snapdragon, suporta gestos do Windows 8

A próxima geração de software Splashtop para capacitar a base de 600 milhões de utilizadores de smartphones Android com a aplicação móvel mais rápida e segura para o ambiente de trabalho remoto

6 de Novembro de 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou hoje o lançamento da sua versão Android do Splashtop 2 - Remote Desktop, a última geração da sua premiada aplicação de desktop remoto. Após o lançamento do Splashtop 2 para os tablets Android em Agosto, um número estimado de 600 milhões de utilizadores de smartphones Android poderão agora desfrutar do mesmo acesso remoto seguro e de alto desempenho aos seus Macintosh e PCs, incluindo os mais recentes PCs com Windows 8.

Até à data, Splashtop já capacitou mais de dez milhões de utilizadores de dispositivos móveis, desde tablets a smartphones, para acederem remotamente aos seus computadores a partir de qualquer lugar para executarem as suas aplicações Mac ou Windows favoritas e para verem e editarem ficheiros, verem filmes HD e jogarem jogos gráficos intensivos.

O aplicativo Splashtop 2 para telefones Android foi otimizado para o processador Snapdragon da Qualcomm, levando a uma melhoria de 5x na utilização da CPU e maior duração da bateria. Para além disso, possui uma tecnologia auto-optimizadora que se adapta às condições da rede, permitindo ao utilizador tirar o máximo partido da largura de banda de uma rede 3G ou 4G ou de uma ligação à Internet.

A Qualcomm publicou um artigo no seu website que detalha as características de desempenho do Splashtop optimizado para o processador Qualcomm Snapdragon:https://developer.qualcomm.com/blog/splashtop.

Splashtop 2 para Android é a única aplicação de ambiente de trabalho remoto disponível hoje em dia totalmente optimizada para aceder remotamente aos mais recentes PCs Windows 8, usando gestos nativos do Windows 8. O Microsoft Office 2013 está agora optimizado para uma experiência táctil no Windows 8, o que significa que o Splashtop 2 permite agora uma maior produtividade ao fornecer o Microsoft Office optimizado por toque para dispositivos Android, Qualquer aplicação optimizada por toque do Windows 8 pode agora ser desfrutada em tablets Android.

Para os clientes começarem a utilizar o Splashtop 2 a única configuração necessária para se ligarem a um computador é um nome de utilizador e uma palavra-passe. Não há necessidade de configurar routers ou firewalls, nem de introduzir manualmente endereços IP ou códigos de segurança. Com o Splashtop Anywhere Access Pack, disponível através de uma compra no próprio Splashtop após um período de teste gratuito de 14 dias, o mesmo processo simples permite aos utilizadores ligarem-se aos seus dispositivos de forma fiável a partir de qualquer parte do mundo, através da Internet.

"Os telefones Android estão a sair com ecrãs maiores, ecrãs mais nítidos, e processadores multi-core mais rápidos. Isto significa que a experiência Splashtop nos telefones está a ficar cada vez melhor", disse Mark Lee, CEO e co-fundador do Splashtop. "Com a nossa performance optimizada e segurança insuperável, os clientes Android terão agora acesso a todas as suas aplicações e ficheiros em qualquer altura e em qualquer lugar".

Splashtop Streamer

O Splashtop 2 requer o download e instalação do software gratuito Splashtop Streamer num PC Window ou num Mac. Plataformas suportadas: Windows 8, 7, Vista, e XP (incluindo Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard ou Lion é necessário para utilizadores de Mac). Um computador com CPU dual-core é recomendado para um melhor desempenho. A compra do Splashtop 2 inclui uma licença de acesso a até 5 computadores.

Recursos de Apoio

Página Inicial Splashtop: https://www.splashtop.com

Descarregar Splashtop 2 para Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.remote.pad.v2

Sobre a Splashtop Inc.

Splashtop aspira a tocar a vida das pessoas, proporcionando a melhor experiência de trabalho remoto da sua classe - comprimidos, telefones, computadores e televisões. A tecnologia Splashtop permite aos consumidores e utilizadores empresariais o acesso interactivo e seguro às suas aplicações, conteúdos multimédia e ficheiros favoritos, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Os produtos da Splashtop são alguns dos aplicativos mais vendidos na Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e outros. Mais de 6 milhões de pessoas já baixaram os produtos Splashtop em app stores e mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e outros já usaram as soluções Splashtop.

A consumerização da área da TI e a proliferação de dispositivos móveis estão fazendo com que cada vez mais empresas procurem a Splashtop. O Splashtop Bridging Cloud™ garante uma conectividade confiável, segura e de alto desempenho em vários dispositivos, oferecendo controle orientado por políticas de TI, integradores de sistemas e provedores de serviços.

Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science e o prémio "Best of 2012 CES" da Revista LAPTOP. A empresa está sediada em San Jose com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, Taipé e Tóquio. Para mais informações, visita .

Contacto para a imprensa:

Heather Fitzsimmons