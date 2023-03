Espelhamento do Splashtop 360 agora disponível para óculos inteligentes Epson® MoverioTM BT-200, permitindo a visualização de aplicativos iOS e conteúdo em óculos

Disponível na Apps Market do Moverio, o Mirroring360 oferece novos recursos e experiências para gamers, visualização de vídeo, médicos, designers industriais e usuários do DJI Phantom Vision Drone com seus Smart Glasses da Epson Moverio

San Jose, CA - 3 de Março de 2015 - Splashtop Inc., o líder mundial em colaboração e computação entre dispositivos, anuncia que Mirroring360 está agora disponível para a Epson® Moverio™ BT-200 smart glasses.

Disponível para download no Moverio Apps Market, os utilizadores de iPod, iPhone e iPad podem agora redireccionar facilmente a sua experiência de dispositivos móveis para os óculos inteligentes Epson Moverio usando o Mirroring360, melhorando a experiência do utilizador e potenciando novos modelos de utilização.

"Ao ligar dispositivos móveis com óculos inteligentes, Epson e Splashtop permitiram novas possibilidades", disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "Por exemplo, ao pilotar o meu drone DJI usando os óculos inteligentes Moverio da Epson com o Mirroring360, posso manter o drone na minha linha de visão ao mesmo tempo que vejo o vídeo do drone directamente no centro dos óculos inteligentes do meu iPhone. Esta é uma combinação poderosa".

“O Mirroring360 vai trazer milhares de aplicativos iOS, bem como conteúdo de realidade aumentada para nossa plataforma de smart glasses da Epson Moverio”, diz Eric Mizufuka, Gerente de Produtos da New Ventures para a Epson America. “Estamos muito entusiasmados com os recursos de integração do Mirroring360, eles permitem que nossos smart glasses atendam nossos consumidores e parceiros.”

Para ver imagens e vídeos da utilização do Splashtop Mirroring360 com os óculos inteligentes Epson Moverio BT-200 para voar e tirar vídeos do DJI Drone, visite .

Os óculos inteligentes Epson Moverio BT-200 estão disponíveis através de revendedores online seleccionados e directamente da Epson por 699.99 dólares. Para especificações completas do Moverio BT-200 e informação adicional, visita .

Sobre Splashtop

Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, "Best of What's New" da Popular Science, prémio "Best of 2012 CES" da LAPTOP Magazine, e é um finalista do Red Herring 100 North America de 2013. A empresa está sediada em San Jose, Califórnia, com múltiplos escritórios internacionais. Para mais informações visita www.splashtop.com e

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.

Contato para mídia

Steve Rokov