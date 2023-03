O Mirroring360 e a Área de Trabalho Remota do Splashtop são fornecidos com o InFocus Mondopad, jTouch Whiteboard e DigiEasel, permitindo conferências e colaboração entre dispositivos

Com o Mirroring360, apresentadores agora podem transmitir telas para iOS, Android, Windows, MAC e Chromebook para multitoque HD Mondopad Multi-touch, JTouch Whiteboard e DigiEasel

San Jose, CA - 1 de Outubro de 2015 - Splashtop Inc. O Splashtop Inc., líder mundial em colaboração e computação entre dispositivos, anuncia que o Mirroring360 e o Splashtop Remote Desktop estão integrados com o InFocus multi-touch 1080p Mondopad (57", 70", 80"), JTouch Whiteboard (40", 65"), e DigiEasel (40"), destinado a sala de conferências, sala de aula, centro de educação à distância e escritório multi-ponto. Os participantes da reunião podem ligar-se e partilhar conteúdos com segurança com os produtos de conferência InFocus usando qualquer dispositivo - PC, Mac, Chromebook, tablet, ou smartphone, tornando as reuniões mais produtivas. Com o Splashtop Remote Desktop incluído no Mondopad, os utilizadores podem controlar remotamente o Mondopad a partir de qualquer dispositivo, incluindo slides de avanço ou anotar.

“Muitas vezes nós participamos de reuniões com pessoas que possuem uma grande variedade de dispositivos, nesses casos, compartilhar conteúdo para todos esses dispositivos é sempre um desafio”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Estamos entusiasmados com a parceria com o InFocus para oferecer uma solução de colaboração bem integrada que suporta todos os tipos de dispositivos.”

“O Mirroring360 e o Desktop Remoto Splashtop são adições poderosas à ampla gama de soluções de colaboração InFocus”, diz Surendra Arora, Vice-Presidente da InFocus. “Os usuários podem se conectar instantaneamente usando qualquer dispositivo, isso significa que as pessoas podem colaborar de uma forma muito mais produtiva.”

O Mirroring360 suporta o compartilhamento de tela iOS9 Airplay Mirroring and Chromebook do Chromebook, bem como recursos e ferramentas para facilitar grandes implantações gerenciadas em empresas e escolas, como um pacote.msi e opções de configuração predefinidas.

