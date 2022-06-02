O Mirroring360 e a Área de Trabalho Remota do Splashtop são fornecidos com o InFocus Mondopad, jTouch Whiteboard e DigiEasel, permitindo conferências e colaboração entre dispositivos
Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.
Com o Mirroring360, apresentadores agora podem transmitir telas para iOS, Android, Windows, MAC e Chromebook para multitoque HD Mondopad Multi-touch, JTouch Whiteboard e DigiEasel
San Jose, CA - 1 de Outubro de 2015 - Splashtop Inc. O Splashtop Inc., líder mundial em colaboração e computação entre dispositivos, anuncia que o Mirroring360 e o Splashtop Remote Desktop estão integrados com o InFocus multi-touch 1080p Mondopad (57", 70", 80"), JTouch Whiteboard (40", 65"), e DigiEasel (40"), destinado a sala de conferências, sala de aula, centro de educação à distância e escritório multi-ponto. Os participantes da reunião podem ligar-se e partilhar conteúdos com segurança com os produtos de conferência InFocus usando qualquer dispositivo - PC, Mac, Chromebook, tablet, ou smartphone, tornando as reuniões mais produtivas. Com o Splashtop Remote Desktop incluído no Mondopad, os utilizadores podem controlar remotamente o Mondopad a partir de qualquer dispositivo, incluindo slides de avanço ou anotar.
“Muitas vezes nós participamos de reuniões com pessoas que possuem uma grande variedade de dispositivos, nesses casos, compartilhar conteúdo para todos esses dispositivos é sempre um desafio”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Estamos entusiasmados com a parceria com o InFocus para oferecer uma solução de colaboração bem integrada que suporta todos os tipos de dispositivos.”
“O Mirroring360 e o Desktop Remoto Splashtop são adições poderosas à ampla gama de soluções de colaboração InFocus”, diz Surendra Arora, Vice-Presidente da InFocus. “Os usuários podem se conectar instantaneamente usando qualquer dispositivo, isso significa que as pessoas podem colaborar de uma forma muito mais produtiva.”
O Mirroring360 suporta o compartilhamento de tela iOS9 Airplay Mirroring and Chromebook do Chromebook, bem como recursos e ferramentas para facilitar grandes implantações gerenciadas em empresas e escolas, como um pacote.msi e opções de configuração predefinidas.
Vê como milhares de empresas e escolas beneficiam do Splashtop Mirroring360: https://www.mirroring360.com/
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Sobre a Splashtop
A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de produtividade, suporte e colaboração em cross-screen da sua classe, fazendo a ponte entre smartphones, tablets, computadores, TVs e cloud. Splashtop serviços remotos permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Produtos de colaboração como Splashtop Classroom e Mirroring360 permitem uma eficaz partilha de ecrã 1-para-muitos dispositivos. Mais de 18 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.
Essa solução de alto desempenho para acesso remoto a aplicativos e desktops é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de resolver problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto Mais Inovador” da PC World, “Melhor do Que Há de Novo” da Popular Science, prêmio “Melhor da CES” da LAPTOP Magazine e é finalista do Red Herring 100 North America. Splashtop é distribuída através de parceiros MDM/MAM e revendedores adicionais. A empresa tem sede em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações visite www.splashtop.com
Todos os nomes de marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas das suas respectivas empresas.
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robert.ha@splashtop.com