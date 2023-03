O Mirroring360 do Splashtop adiciona recursos de implantação grande e de sub-rede cruzada/VLAN para compartilhamento de telas de dispositivos móveis

O novo recurso Mirroring Assist oferece uma maneira nova e fácil de encontrar dispositivos em uma escola ou rede corporativa, evitando os problemas de rede associados ao Bonjour com fins de Airplay/Espelhamento

San Jose, CA - Feburary 12th, 2015 - Splashtop Inc., líder mundial em computação e colaboração entre dispositivos, anuncia o Mirroring Assist e ferramentas adicionais para facilitar a implementação e gestão do Mirroring360 para escolas e organizações maiores. Mirroring360 permite aos apresentadores, professores e alunos partilharem sem fios os ecrãs dos seus dispositivos (iPad, iPhone, Chromebooks, PC, Mac) para qualquer computador ou ecrã inteligente.

O Mirroring Assist permite o uso do QR code para conectar dispositivos iOS com computadores, ignorando o Bonjour. Você pode espelhar as telas do iPad ou iPhone em diferentes sub-redes e VLANs, desde que as redes sejam roteáveis. Esta nova ferramenta possui grandes implicações na facilidade de implantação em grandes escolas e empresas:

Os administradores de TI não precisam reconfigurar as redes da escola para o Bonjour, o que economiza tempo e dinheiro. Os administradores de TI podem desativar a transmissão Bonjour, evitando tráfego de rede desnecessário. Além disso, isso ajuda a evitar que o seu dispositivo iOS encontre uma lista enorme de computadores ao iniciar o AirPlay.

"Enquanto milhares de professores estão a desfrutar do nosso produto Mirroring360, muitos professores e administradores escolares disseram-nos que não podem usar a funcionalidade iOS AirPlay porque os iPads estão em Wi-Fi e os computadores estão numa rede com fios ou numa VLAN diferente", disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "Estamos entusiasmados por anunciar que desenvolvemos uma nova funcionalidade chamada Mirroring Assist que resolve este problema muito comum em muitas escolas e empresas".

"Mirroring360 resolve muitos dos nossos problemas de ligação de um iPad na nossa rede escolar. Trabalhamos há muito tempo tentando fazer com que o AirPlay trabalhasse sem sucesso", diz Rick Meyer, o Facilitador e Instrutor de Tecnologia nas Escolas Públicas de Sidney. "Finalmente há algo que é fácil de usar e que não é um fardo para o nosso pessoal de TI".

A actualização para o Mirroring360 também inclui características e ferramentas para facilitar grandes implantações em escolas e distritos, tais como um .msi pacote e opções de configuração pré-definidas. Saiba mais em: .

Mirroring360 está atualmente em promoção para $14.99 (50% de desconto). O Mirroring Assist é gratuito de descarregar na appstore: https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741

O Mirroring Assist para Chromebook será lançado em breve.

Sobre a Splashtop

Remote Desktop permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Mais de 18 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.

Splashtop desenvolveu vários produtos para a educação e iniciativa 1:1, incluindo Splashtop Classroom, Splashtop Whiteboard, e Mirroring360 (ver education.splashtop.com). Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, "Best of What's New" da Popular Science, prémio "Best of 2012 CES" da LAPTOP Magazine, e é um finalista do Red Herring 100 North America de 2013. A empresa está sediada em San Jose, Califórnia, com múltiplos escritórios internacionais. Para mais informações visita e .

