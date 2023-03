Transforme um iPad em um monitor extra para aumentar sua produtividade

27 de Julho de 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou hoje Splashtop XDisplay, uma aplicação que transforma um iPad num segundo ecrã sem fios para PCs com Windows 7 para aumentar a produtividade. Usar o iPad como um extensor de ecrã pode servir para muitos propósitos.

Por exemplo:

Diminua a bagunça da sua área de trabalho preenchendo a tela do iPad com widgets, atalhos, lista de amigos, mensagens instantâneas, Skype, Twitter, paletas do Photoshop e outros aplicativos utilitários

Exiba planilhas nesses monitores para que todas as colunas possam ser vistas sem que seja necessário fazer a rolagem

Usufrua de janelas de entretenimento como Netflix, Hulu ou jogos sociais (FarmVille) no iPad enquanto trabalha

Edite páginas HTML em um monitor enquanto visualiza a página web renderizada no iPad

Colabore com outras pessoas mostrando algum conteúdo adicional na tela estendida do iPad

Assista filmes e vídeos em Flash no iPad na cama ou no sofá, não será necessário transferir ou converter

“O Batman não seria o mesmo sem o seu fiel parceiro Robin”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Da mesma forma, o seu computador principal não será o mesmo sem um iPad como companheiro graças ao Splashtop XDisplay.”

O Splashtop XDisplay é compatível com ambas as versões do iPad e se conecta a computadores que rodam o sistema operacional Windows 7. Ele é composto por dois componentes: um aplicativo no iPad e o Windows Streamer gratuito no computador.

Funcionalidades do Splashtop XDisplay :

Suporte completo para áudio e vídeo (o som pode ser ligado/desligado independentemente do computador ou iPad)

Suporte para o tema Aero do Windows 7 padrão com janelas translúcidas

Gestos intuitivos com capacidade de pinch-to-zoom

Teclado virtual como um método opcional de entrada de texto

Orientação automática quando o iPad estiver ligado (funciona nos modos paisagem e retrato)

Proteção por senha para mais privacidade

Capacidade de escolher a posição da tela estendida em relação ao computador

Para saber mais sobre o Splashtop XDisplay e o Concurso “Aumente sua tela”, visite:https://www.splashtop.com/xdisplay. Baixe o Splashtop XDisplay na App Store da Apple:http://itunes.apple.com/us/app/splashtop-xdisplay/id446493657?ls=1&mt=8

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. foi fundada em 2006 com o objetivo de permitir que pessoas de todos os lugares possam acessar qualquer conteúdo disponível em dispositivos e nuvens. O principal produto da Splashtop, o Splashtop Remote Desktop, é muito conhecido na Apple App Store e no Android Market, permitindo que os usuários desfrutem de uma experiência completa entre dispositivos móveis e computadores.

Actualmente, os produtos baseados em Splashtop estão disponíveis em mais de 70 milhões de PCs e dispositivos móveis da Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop recebeu inúmeros prémios, incluindo o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science, e o prémio "Best of 2011 CES" da Revista LAPTOP. A Splashtop Inc. tem sede em San Jose e escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, e Taipé. Para mais informações, visita https://www.splashtop.com.

Contacto para os media:

Equipe de Relações Públicas da Splashtop

Ligações úteis:

Descarregar o Splashtop XDisplay na Apple App Store: http://itunes.apple.com/us/app/splashtop-xdisplay/id446493657?ls=1&mt=8

https://www.splashtop.com





https://twitter.com/splashtop

https://www.splashtop.com/blog