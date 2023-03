Splashtop funciona com Freescale, Intel, NVIDIA, Qualcomm e Texas Instruments em otimização de multimídia

Splashtop Remote Desktop App tem um desempenho até 15 vezes superior ao dos produtos concorrentes

14 de Junho, 2011 - San Jose, CA - Splashtop® Inc., a líder mundial em computação de acesso instantâneo, anunciou hoje que tem trabalhado com fabricantes de chips - Freescale, Intel, NVIDIA, Qualcomm, Texas Instruments - para optimizar o desempenho do seu software Splashtop Remote Desktop. Os resultados dos testes de benchmarking mostram vantagens de desempenho multimédia até 15 vezes quando comparados com produtos concorrentes. Recentemente, a aplicação tornou-se no topo de ranking da Apple's App Store nos Estados Unidos, atraindo mais downloads de utilizadores do que jogos como Tetris, Apple's GarageBand e até Angry Birds!

Durante os últimos meses, Splashtop forjou relações com as principais empresas de chips para afinar a performance do seu software em GPUs e CPUs populares como o processador gráfico GeForce da NVIDIA e o processador Tegra 2 dual-core. Nos testes de benchmarking, o Splashtop Remote Desktop demonstrou uma taxa sustentada de 30 frames por segundocom uma latência muito baixa (tempo de atraso). Os produtos concorrentes mostraram taxas médias entre 2 e 6 frames por segundo, baixando aproximadamente 80% para 95% das frames e exibindo "vídeo" que parece mais um slideshow. Os seus tempos médios de latência foram de 2 a 10+ vezes mais longos que os do Splashtop, levando a uma experiência de utilizador lenta.

Os vídeos tirados para os testes de benchmarking podem ser vistos em:

Splashtop : www.youtube.com/watch?v=qvlc2kZKtcg

Competidor A www.youtube.com/watch?v=DVRSWFdH1nQ :

Concorrente B: www.youtube.com/watch?v=9wHWssniGbE

"Claro, eu gosto tanto dos filmes do Charlie Chaplin, que se divertem tanto como o próximo", disse Mark Lee, CEO e co-fundador do Splashtop. "Mas quando vejo Mission Impossible , espero algo suave, rápido e emocionante - tal como o próprio filme - exactamente o tipo de experiência que procuramos com o Splashtop Remote Desktop".

"O software para o ambiente de trabalho remoto tem a promessa de muitos benefícios para os utilizadores dos dispositivos móveis e portáteis mais populares da actualidade", disse Dan Kusnetzky, Analista Distinto, fundador do Grupo Kusnetzky e principal autor do livro "Virtually Speaking" da ZDNet. "Splashtop está a oferecer software remoto que pode unificar a experiência do utilizador através de uma constelação complexa de dispositivos e serviços em nuvem. A sua abordagem traduz-se em melhorias significativas de desempenho que podem melhorar drasticamente as experiências do utilizador final".

A tecnologia de Splashtop é capaz de satisfazer as exigências dos profissionais multimédia. "Splashtop Remote Desktop é a ferramenta de alta performance para profissionais de media digital como eu, que exigem streaming de dados de baixa largura de banda sem sacrificar a qualidade do vídeo e a redução da taxa de frames para evitar atrasos", disse Alan Lynch, instrutor de Tecnologia de Animação 3D no Departamento de Artes de Media Digital da Orlando Tech. "A interface de utilizador e as funcionalidades do software são verdadeiramente as melhores da sua turma e tornaram possível colocar ferramentas profissionais de captura de movimento nas mãos dos meus alunos. O Splashtop Remote Desktop poupou-nos milhares de dólares em hardware e libertou-nos de grandes cabos incómodos".

Orlando Tech vídeo: www.youtube.com/watch?v=IFKlkbBPVps

O Splashtop Remote funciona com a maioria dos smartphones e populares tablets - iPad, Transformer, Xoom, Galaxy Tab - e se conecta a computadores com sistema operacional Windows 7, Vista, XP, ou Mac OS X 10.6 ou superior. Ele é composto por dois componentes: uma aplicação funcionando no dispositivo móvel, e o Streamer gratuito funcionando no computador. Para saber mais sobre o Splashtop Remote, por favor visite: www.splashtop.com/remote.

Sobre Splashtop



Hoje, os produtos da Splashtop estão disponíveis em mais de 60 milhões de computadores dos principais fabricantes, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. A Splashtop recebeu inúmeros prêmios, incluindo o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor do que há de novo” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2010” da Laptop Magazine. A Splashtop Inc. possui sede em San José, com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com

Contacto para os media: Equipa de RP Splashtop

Ligações úteis:

Splashtop Remote: