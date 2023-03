Splashtop Vence o Melhor Prêmio Best Of 2023 da TrustRadius

Com base no Sentimento e nas Pontuações do Cliente, a Splashtop é Reconhecida como uma Solução de Desktop Remoto Líder, com o Melhor Relacionamento, o Melhor Preço e o Melhor Conjunto de Recursos

CUPERTINO, Calif., 1 de fevereiro de 2023 — A Splashtop, líder em soluções de TI remotas que simplificam e protegem o mundo do trabalho em qualquer lugar, anunciou hoje que foi distinguida com o prêmio Best Of Award 2023 da TruStradius, uma respeitada plataforma de análise de software B2B. As soluções de desktop remoto da Splashtop foram reconhecidas com três prêmios, demonstrando o compromisso da empresa em fornecer produtos de classe mundial e suporte ao cliente.

“A Splashtop ganhou o Melhor dos Prêmios de Inverno para Melhor Conjunto de Recursos, Melhor Valor e Melhor Relação”, disse Megan Headley, vice-presidente de Investigação da TrusTradius. “A Splashtop ganhou esses prêmios na categoria de Desktop Remoto da TruStradius. 100% dos revisores na TruStradius dizem que a Splashtop oferece um bom valor pelo preço e 99% dos revisores se dizem felizes com o conjunto de recursos da Splashtop. A Splashtop também recebeu um 9,5/10 pela sua Classificação de Suporte. Estes prêmios se baseiam diretamente nos comentários dos seus clientes.”

Avaliações da comunidade de usuários da Splashtop:

“Nos meus anos usando o Splashtop Remote Support, só tive de usar o Suporte em algumas ocasiões. Quando precisei, a resposta foi rápida e exatamente o que eu procurava. Literalmente é uma ferramenta com a qual não nos preocupamos.” Gerente de TI, Empresa de Ensino Superior

“Para uma ferramenta de suporte remoto, a Splashtop foi fantástica. Temos um conjunto de ferramentas à disposição também-- transferência de arquivos, marcação de tela, quadro branco, compartilhamento de técnicos, visualização de tela múltipla ou única (para vários monitores). A Splashtop me impressionou (e aos meus técnicos) com o valor pelo preço, as características, a facilidade de uso e também a comunidade de suporte na sua empresa. Se você está cético, encorajo você a se inscrever numa versão de teste do software deles e experimentar. Acho que vai ficar feliz por ter feito isso.” Administrador TI, Empresa Bancária

“Descobri a Splashtop para a empresa de um amigo. A sua renovação para o software de suporte remoto que eles usavam estava sendo dobrada pelo segundo ano consecutivo. Pesquisei opções e encontrei a Splashtop. Testamos por um período breve e fizemos tudo o que estávamos acostumados, além dos recursos adicionados que tínhamos desejado. Uso o software para a minha empresa e ajudei vários amigos a implementar nas empresas deles. Nunca ninguém ficou decepcionado. É um produto/serviço que eu tenho o prazer de dar uma classificação máxima.” Vice-Presidente, Serviços de Consultoria

O crescente pacote de soluções de acesso remoto e suporte remoto da Splashtop fornece acesso simples e seguro a computadores de alta potência e apps que utilizam muita memória em qualquer dispositivo, em qualquer lugar — para trabalho, uso pessoal ou suporte de TI. A interface simples e intuitiva permite que os usuários façam conexões, visualizem telas em tempo real e gerenciem computadores remotos—tudo suportado por uma arquitetura de segurança robusta que mantém os dados e as informações seguros.

“Nos orgulhamos de oferecer características premium a um preço acessível com o melhor suporte ao cliente do negócio”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “As necessidades dos nossos clientes estão no centro de tudo o que fazemos, e não há nada mais gratificante do que ver o feedback positivo da nossa comunidade de usuários. Agradecemos esse reconhecimento da TrustRadius.”

Os Prêmios TrustRadius Winter Best Of baseiam-se inteiramente no feedback dos clientes. Para saber mais sobre as premiadas soluções de suporte e acesso remoto da Splashtop, visite Splashtop.com ou leia as avaliações na TrustRadius.

Sobre Splashtop

A Splashtop é líder em soluções de TI seguras que simplificam e agilizam o mundo do trabalho - em qualquer lugar. As suas soluções remotas e no local para trabalho, aprendizagem e suporte de TI proporcionam uma experiência tão rápida, simples e segura como estar na frente de uma máquina no local. A Splashtop oferece alto desempenho com qualidade de 4K a 60 fps; recursos e conformidade de segurança avançados; um aplicativo para acesso e suporte para todos os dispositivos e sistemas operacionais; e suporte global instantâneo com acesso direto a um especialista. Mais de 30 milhões de usuários, incluindo aqueles em 85% das empresas da Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop em todo o mundo. www.splashtop.com

Sobre a TrustRadius

TrustRadius é a plataforma de pesquisa e análise mais confiável para os líderes empresariais encontrarem e selecionarem o software certo para as suas necessidades. Os tomadores de decisão de todas as indústrias confiam na orientação e pesquisa verificadas e baseadas em pares da TrustRadius. Os vendedores envolvem e convertem os compradores de alta intensidade, contando as suas histórias únicas através de revisões ricas. Mais de 12 milhões de visitantes por ano criam e se envolvem com conteúdos e dados de revisão de alta qualidade na Trustradius.com. Com sede em Austin, TX, a TrustRadius foi fundada por empresários de sucesso e é apoiada pelo Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners, e Next Coast Ventures.