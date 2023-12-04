Splashtop ganha o prêmio SDC de "Fornecedor de segurança do ano"
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Splashtop é reconhecida por fornecer uma solução moderna para acesso a aplicativos, redes e recursos, convergindo estruturas modernas de acesso à rede Zero Trust, gerenciamento de acesso privilegiado e borda de serviço de acesso seguro.
AMSTERDÃ, Holanda, 5 de dezembro de 2023 – A Splashtop, pioneira na transformação do cenário de trabalho em qualquer lugar, emerge orgulhosamente como "Fornecedor de Segurança do Ano" na 14ª edição do SDC Awards, realizada em Londres. Este prestigiado prêmio destaca o compromisso da Splashtop em proteger organizações de qualquer tamanho com criptografia de nível empresarial e acesso baseado em permissão.
Desde a sua criação em 2006, a Splashtop fornece consistentemente acesso remoto e tecnologia de suporte de ponta, capacitando os usuários a acessar dispositivos, aplicativos e documentos de qualquer lugar, sem comprometer o desempenho. Em 2023, a empresa deu um salto significativo, abordando os desafios modernos das forças de trabalho remotas, migração multi-nuvem, acesso complexo à rede e gestão de credenciais — mesmo para aqueles com recursos de TI limitados.
Este ano, a Splashtop expandiu seu portfólio de segurança com soluções inovadoras para Segurança de Endpoint, Wi-Fi e controle de acesso ao servidor, além do inovador Splashtop Secure Workspace. Estas soluções abordam os desafios colocados pelas crescentes ameaças dos ataques cibernéticos. Em particular, o Splashtop Secure Workspace revoluciona o gerenciamento de acesso para grandes empresas e pequenas e médias empresas, oferecendo uma interconexão perfeita de quatro camadas fundamentais: identidade, dispositivo, rede e credenciais. Já nomeada Novo Produto do Ano pela Security Today, a solução Splashtop capacita as organizações com medidas de segurança robustas, aderindo aos princípios de Zero Trust de ponta a ponta e controles de acesso condicional.
Mark Lee, CEO da Splashtop, destaca a abordagem proativa da empresa: "À medida que os desafios de segurança cibernética se expandem, os líderes tecnológicos são chamados a se concentrar na proteção das organizações e dos usuários finais. Este reconhecimento global afirma a dedicação da Splashtop à segurança da informação, proteção de dados e iniciativas de conformidade internacional".
O Prêmio SDC de Fornecedor de Segurança do Ano valida a posição da Splashtop como um parceiro confiável do setor, demonstrando um foco contínuo em segurança, conformidade, gerenciamento de riscos e facilidade de uso.
Sobre a Splashtop
A Splashtop é líder em soluções de TI seguras que simplificam e agilizam o trabalho em qualquer lugar. As suas soluções remotas e no local para trabalho, aprendizagem e suporte de TI proporcionam uma experiência tão rápida, simples e segura como estar na frente de uma máquina no local. A tecnologia patenteada de alto desempenho da Splashtop pode alcançar qualidade 4K HD, suporte para vários monitores e 60fps com latência ultra baixa. Splashtop possui recursos avançados de segurança, amplo suporte a dispositivos e atendimento ágil ao cliente. Mais de 30 milhões de usuários e 250 mil empresas, incluindo 85% das empresas Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop em todo o mundo. Visite SplashTop.com.