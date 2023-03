A Splashtop ganha o Prémio SDC para Empresa de Transformação Digital do Ano

Durante a 13ª edição dos prémios premier IT Angel Business Communications', a Splashtop foi nomeada a Empresa de Transformação Digital do ano por demonstrar grande sucesso no fornecimento de soluções tecnológicas que permitem projectos de transformação digital.

AMSTERDAM, Holanda, 29 de Novembro de 2022 - Depois de ter recebido recentemente os IT Europa Awards no início de Maio, Splashtop - um líder em soluções que simplificam e agilizam o trabalho - em qualquer parte do mundo - está a celebrar outro sucesso no SDC Awards, que teve lugar em Londres.

Os Prémios Storage, Digitalisation, Cloud and Channel (SDC), este ano na sua 13ª edição, focam-se no reconhecimento de empresas de sucesso que fornecem produtos e serviços de transformação digital. Splashtop foi nomeado vencedor na categoria "Digital Transformation Company of the Year", onde competia com quatro outras empresas europeias.

O Splashtop está a ser reconhecido por fornecer tecnologia de alta performance, segura e acessível Remote Desktop que permite a indivíduos, instituições e organizações de qualquer tamanho, melhorar a sua eficiência e assegurar a continuidade do negócio.

A Splashtop oferece acesso remoto simples e seguro a computadores poderosos, para usar aplicações intensivas de CPU a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar - para trabalho, uso pessoal ou suporte de TI. Isto permite às empresas adoptar uma abordagem mais ágil e segura ao trabalho remoto e híbrido, e maximizar a eficiência ao fornecer suporte de TI às forças de trabalho distribuídas.

Além disso, a empresa tem visto um sucesso incrível dentro do sector educacional, onde actualmente habilita mais de 200 instituições de ensino de topo a nível mundial na implementação de programas de ensino à distância com acesso remoto fácil e seguro a laboratórios e recursos no campus.

"Este reconhecimento celebra o nosso compromisso em fornecer às empresas, assim como aos nossos Parceiros de Canal e MSPs, o melhor conjunto de ferramentas para Acesso e Suporte Remoto ao Ambiente de Trabalho", disse Alexander Draaijer, Director Executivo da Splashtop EMEA. " Os últimos anos trouxeram uma tremenda aceleração à transformação digital, e acreditamos firmemente que as empresas de tecnologia devem contribuir para esta mudança, fornecendo soluções de suporte remoto e desktop de alto desempenho, seguras e, o mais importante, acessíveis, tanto do ponto de vista da utilização como do preço. É por isso que desenhamos produtos que são poderosos mas fáceis de configurar e usar, e que vêm a um preço justo e em condições transparentes".

A empresa baseada no Vale do Silício, já activa globalmente há 16 anos, abriu a sua sede europeia em Amesterdão em 2020, com a intenção de ajudar indivíduos, PMEs, escolas, instituições governamentais e empresas, na transição para um mundo mais digitalmente conectado. Graças a uma abordagem centrada no desempenho, pontos de preço baixo e políticas de contrato claras e não obrigatórias, a Splashtop caiu no gosto de mais de 30 milhões de utilizadores em todo o mundo, e foi recentemente nomeada "Melhor Software do Ano" pela TrustRadius, uma das 10 melhores plataformas de revisão de software a nível mundial.

Sobre Splashtop

Splashtop é um líder em soluções que simplificam e agilizam o trabalho - em qualquer parte do mundo. As suas soluções para trabalho flexível, aprendizagem e suporte informático proporcionam uma experiência tão rápida, simples e segura como estar em frente de uma máquina no local. Splashtop oferece alta performance com qualidade 4k a 60fps; características avançadas de segurança e conformidade; uma aplicação para acesso e suporte para todos os dispositivos e sistemas operativos; e suporte global instantâneo com acesso directo a um especialista. Mais de 30 milhões de utilizadores, incluindo os que estão em 85% das empresas da Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop a nível global. Splashtop.com