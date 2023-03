Splashtop Whiteboard ganha Prêmio de Excelência

Splashtop Whiteboard, aplicativo de desktop remoto com anotação, apontado como um produto tecnológico educacional pela Tech & Learning

14 de Novembro de 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou hoje que o seu aplicativo Splashtop Whiteboard ganhou o prestigioso Prémio de Excelência depois de ter sido reconhecido como um produto de tecnologia excepcional pela revista Tech & Learning. Splashtop Whiteboard permite que professores e alunos transformem um iPad ou um tablet Android num quadro branco interactivo.

Através de inúmeros testes e experimentos, usando a experiência das salas de aula, um painel de mais de 30 professores e especialistas em educação selecionou o Splashtop Whiteboard em um grupo de mais de 160 produtos educacionais como um dos produtos mais inovadores e úteis do mercado.

“À medida que as escolas continuam produzindo mais com menos, escolher a solução certa para suas necessidades é mais importante do que nunca”, diz Kevin Hogan, diretor editorial do Grupo de Aprendizagem Tecnológica da NewBay Media. “A Tech & Learning tem orgulho de apresentar esses produtos que foram testados por nossa experiente equipe de analistas educacionais.”

“Nossa equipe de administração passou um bom tempo discutindo se deveríamos adquirir todas as novas configurações do nosso quadro interativo, elas seriam muito mais caras do que comprar iPads e o aplicativo Splashtop Whiteboard”, disse Chris Clausen, administrador da Diablo View Middle School. “Professores que já possuíam quadros interativos os abandonaram, eles queriam trocar de salas para usar o aplicativo Splashtop. Ele tem sido uma ferramenta maravilhosa para nossos professores, fazendo muito mais do que um quadro interativo jamais poderia fazer. Ele ainda nos economizou uma enorme quantia de dinheiro.” “Estou completamente apaixonado pelo Splashtop Whiteboard! Esse produto não só oferece uma operação confiável e sólida, mas também permite o controle e a marcação de tela em um programa Windows ou Mac. ALÉM DISSO, você pode usá-lo como um quadro interativo virtual (IWB) — é praticamente dois por um!” disse Dave Yearwood: Professor e Presidente do Departamento de Tecnologia da Universidade de Dakota do Norte e Consultor de Educação.

“Receber este prêmio é como ganhar um Prêmio Nobel por criar um dos melhores produtos de software educacional do mercado”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Exageros à parte, como pai, eu sinto grande satisfação por saber que minha equipe criou algo valioso para as escolas, algo que pode ter um impacto muito positivo nas crianças de todo o mundo.”

O Splashtop Whiteboard foi construído sobre o Desktop Remoto Splashtop, o aplicativo mais vendido na App Store da Apple e um dos aplicativos educativos mais populares do Google Play. Usando o Wi-Fi, conecte telas grandes, iPads ou tablets Android, toda a sala de aula pode assistir mídia Flash com áudio e vídeo totalmente sincronizados, controle seus aplicativos favoritos e anotar o conteúdo da sua aula com uma barra de ferramentas cheia de recursos.

Até à data, Splashtop já capacitou mais de dez milhões de utilizadores de dispositivos móveis, desde tablets a smartphones, para acederem remotamente aos seus computadores a partir de qualquer lugar para executarem as suas aplicações Mac ou Windows favoritas e para verem e editarem ficheiros, verem filmes HD e jogarem jogos gráficos intensivos.

Recursos de Apoio

Splashtop Whiteboard: https://www.splashtop.com/whiteboard

Página Inicial Splashtop: https://www.splashtop.com

Siga a Splashtop em:

Sobre a Splashtop Inc.

A Splashtop deseja tocar a vida das pessoas oferecendo a melhor experiência de desktop remoto da categoria — conectando tablets, telefones, computadores e televisões. A tecnologia Splashtop capacita usuários e empresas com um acesso seguro e interativo de alto desempenho aos seus aplicativos favoritos, conteúdo de mídia e arquivos a qualquer hora e em qualquer lugar.

Os produtos da Splashtop são alguns dos aplicativos mais vendidos na Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e outros. Mais de 6 milhões de pessoas já baixaram os produtos Splashtop em app stores e mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e outros já usaram as soluções Splashtop.

A consumerização da área da TI e a proliferação de dispositivos móveis estão fazendo com que cada vez mais empresas procurem a Splashtop. O Splashtop Bridging Cloud™ garante uma conectividade confiável, segura e de alto desempenho em vários dispositivos, oferecendo controle orientado por políticas de TI, integradores de sistemas e provedores de serviços.

Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science e o prémio "Best of 2012 CES" da Revista LAPTOP. A empresa está sediada em San Jose com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, Taipé e Tóquio. Para mais informações, visita .

Contato para mídia

Equipe de Relações Públicas da Splashtop