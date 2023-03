Aplicativo Splashtop Whiteboard transforma iPads em um quadro interativo

Educadores agora podem usar um iPad para controlar o seu computador, anotar conteúdo e reproduzir arquivos flash por uma fração do custo dos quadros interativos convencionais

27 de Junho de 2011 - ISTE, Philadelphia - Splashtop® Inc., o líder mundial em computação de acesso instantâneo, irá demonstrar o Splashtop Whiteboard, a sua nova aplicação para iPad para educação, na Conferência da Sociedade Internacional de Tecnologia na Educação (ISTE®) de 2011, na Filadélfia, PA.

Construído sobre o desktop remoto da Splashtop, um aplicativo para iPad inovador, número 1 em vendas na Apple App Store, apresentamos o Splashtop Whiteboard. Ele permite que professores e alunos transformem seu iPad em um quadro interativo. Conectando-se ao computador da sala por Wi-Fi, eles podem assistir mídia Flash com vídeo e áudio totalmente sincronizados, controlar seus aplicativos favoritos e anotar o conteúdo da aula usando apenas o iPad. Os professores agora podem interagir com os alunos em suas mesas ou em todos os quatro cantos da sala de aula.

“O iPad está se tornando uma poderosa ferramenta de educação, aumentando os quadros interativos já existentes da Polyvision, Promethean e Smart Technologies”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Juntamente com o Splashtop Whiteboard, agora todas as escolas estão mais próximas das iniciativas iPad 1:1.”

Para comemorar esse lançamento, a Splashtop está cobrando o preço de lançamento de $9,99 pelo Splashtop Whiteboard (que normalmente custa $19,99) durante a ISTE. Passe pelo estande da Splashtop (número 154) para assistir a uma demonstração deste novo aplicativo inovador.

“Ambiente de trabalho remoto, quadro interativo e uma ferramenta muito simples, o Splashtop Whiteboard adicionou uma incrível quantidade de funcionalidade à forma como os educadores podem ensinar usando iPads. Nestes tempos difíceis para as escolas, em questão de orçamento, é essencial que encontremos ferramentas multifuncionais que possam ser utilizadas em vários cenários diferentes. Um computador com iPad e Splashtop Whiteboard oferece aos professores opções para se comunicar visualmente com os alunos.” — Ted Lai, Educador da Apple Distinguished 2003, Diretor da Tecnologia e Serviços de Mídia.

Usando Splashtop Whiteboard, os professores podem:

- Ter controlo total sobre aplicações Mac ou PC, tais como Apple Keynote® ou Microsoft PowerPoint®, tudo a partir de um iPad. Não precisas de estar amarrado à frente da turma. Sê livre para vaguear por aí. Entrega o iPad a um aluno e deixa a sua imaginação fazer o resto!

Anote (sobre) qualquer coisa — Use gestos para desenhar e realçar com canetas coloridas dos mais variados tamanhos, marcadores, formas e ferramentas de texto no conteúdo já existente ou em planos de fundo em branco, tabelas e gráficos. Tire capturas de tela e salve-as na galeria para uso posterior ou envie-as por e-mail para os seus alunos, seus pais ou colegas.

Experimente uma reprodução realista — Todos os vídeos e áudio são reproduzidos em alta definição no iPad. Reproduza conteúdo Adobe Flash, músicas do iTunes, DVDs, CDs, etc., da maneira como eles devem ser apreciados e evite os incômodos de sincronização.

Sobre Splashtop



Actualmente, os produtos Splashtop estão disponíveis em mais de 60 milhões de PCs e dispositivos móveis dos principais fabricantes, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop recebeu inúmeros prémios, incluindo o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science, e o prémio "Best of 2011 CES" da Revista LAPTOP. A Splashtop Inc. tem sede em San Jose e escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, e Taipé. Para mais informações, visita https://www.splashtop.com.

Contacto para os media: Equipa de RP Splashtop

Ligações úteis:

https://www.splashtop.com