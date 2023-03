Splashtop para Ubuntu oferece desempenho 10x sobre VNC

O mais recente produto Streamer da Splashtop, que permite que usuários do Android, iOS, Mac e Windows se conectem a servidores ou desktops Ubuntu remotos, tem como alvo os administradores de sistemas Linux, gamers e usuários de desktop e estações de trabalho

San Jose, CA (PRWEB) — 28 de novembro de 2012 — A Splashtop Inc., líder mundial em computação cruzada, anunciou hoje o lançamento do seu software desktop Streamer remoto para o Ubuntu. Agora os usuários de dispositivos cliente Splashtop 2 podem conectar-se a um computador remoto que execute o Ubuntu para usar as aplicações Linux e aceder aos seus dados.

Para os usuários do Ubuntu, o Splashtop Streamer oferece uma alternativa de alto desempenho para computação em rede virtual (VNC) e outros software de desktop remoto. Graças ao seu protocolo, algoritmos e otimizações eficientes, a Splashtop oferece taxas de quadros de vídeo até 15x mais altas e uma latência até 10x menor em comparação com a concorrência. As sessões Splashtop são protegidas com criptografia SSL e AES de 256 bits, permitindo que ela sirva como um tubo seguro entre dispositivos, em alguns casos permitindo que os usuários eliminem a necessidade de soluções VPN separadas.

“A Splashtop é um membro ativo da Fundação Linux há vários anos”, disse Jim Zemlin, Diretor Executivo da Fundação Linux. “Com o mais recente trabalho da empresa, um software de streamer de desktop remoto para Linux, a Splashtop demonstra sua compreensão, suporte e colaboração com a comunidade de usuários Linux.”

“O software de desktop remoto da Splashtop é um produto inovador, e nós o abraçamos no Centro de Software Ubuntu”, disse Stephane Verdy, Gerente de Produtos da Canonical. “Acreditamos que a comunidade Ubuntu não só irá abraçar o produto como usuários, mas também irá combiná-lo com outros softwares para criar soluções móveis criativas para negócios e lazer.”

Especialistas do setor antecipam uma forte demanda pelo produto em vários grupos, incluindo 1) administradores de sistemas Linux, muitos dos quais usam o Ubuntu para gerenciar suas redes, 2) gamers do Linux, que são usuários extremamente apaixonados e experientes, e 3) usuários gerais de desktop e estações de trabalho do Ubuntu que tendem a possuir dispositivos Android e outras plataformas cliente suportadas pela Splashtop.

Esta nova versão do Splashtop Streamer permite que os usuários se conectem remotamente a um computador Ubuntu e tenham as seguintes opções:

Exibir e editar arquivos remotamente (sem transferência ou sincronização)

Executar seus programas Linux favoritos

Acessar sua coleção de músicas

Assistir vídeos em até 30 quadros por segundo com baixa latência

Jogar jogos com gráficos densos

Usar métodos de input para digitar caracteres em vários idiomas

Realizar trans-codificação em vários formatos de vídeo e áudio

Além disso, a versão Ubuntu do Splashtop Streamer permite o ajuste fino da taxa de quadros de vídeo e configuração de números de porta através da edição manual de um arquivo de configuração, o que não está disponível no Mac ou na versão Windows do Splashtop Streamer.

“Por um tempo, os usuários do Linux têm clamado por uma versão da Splashtop que suporte o Ubuntu, agora esse sonho foi realizado”, disse Mark Lee, fundador e CEO da Splashtop. “Estamos oferecendo ao usuário algumas maneiras de ajustar os arquivos de configuração para exibição em diferentes taxas de quadros, temos certeza de que os usuários do Linux vão gostar.”

Até o momento, a linha de produtos Splashtop para Negócios, visando os mercados de SMB e empresas, e a linha de produtos de consumo Splashtop 2 possibilitaram que mais de dez milhões de usuários de dispositivos móveis, desde tablets a smartphones, acessassem remotamente seus computadores de qualquer lugar para usar seus aplicativos favoritos e para visualizar e editar arquivos, assistir filmes em HD e jogar jogos com gráficos densos.

Sobre a Splashtop Inc.

A Splashtop deseja tocar a vida das pessoas oferecendo a melhor colaboração entre dispositivos, conectando tablets, telefones, computadores, TVs e serviços em nuvem. A tecnologia Splashtop possibilita que seus usuários possuam um acesso seguro e interativo de alto desempenho aos seus aplicativos favoritos, conteúdo de mídia e arquivos a qualquer hora e em qualquer lugar.

Os produtos da Splashtop são alguns dos aplicativos mais vendidos na Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Microsoft Windows Store e outros. Mais de dez milhões de pessoas já baixaram os produtos Splashtop em app stores em mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e outros parceiros da Splashtop.

A linha de produtos Splashtop para Negócios apresenta um servidor de retransmissão local e um console de gerenciamento. Uma solução em sintonia com as tendências atuais do setor, como o BYOD (traga o seu próprio dispositivo) e a consumerização de TI, o Splashtop para Negócios atende às necessidades de mobilidade das organizações, fornecendo uma conectividade confiável, segura e de alto desempenho em vários dispositivos, ao mesmo tempo em que oferece controle orientado por políticas dos departamentos de TI.

A rede mundial de servidores de retransmissão de alto desempenho da Splashtop, o “Splashtop Bridging Cloud™”, uma infraestrutura SaaS, garante acesso remoto rápido e seguro para todos os seus usuários, não importa onde eles estejam.

Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science e o prémio "Best of 2012 CES" da Revista LAPTOP. A empresa está sediada em San Jose, com muitos escritórios internacionais. Para mais informações, visita https://www.splashtop.com.

