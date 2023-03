Resultados da pesquisa da Splashtop indicam como as instituições de ensino podem usufruir do ensino a distância com mais eficácia

SAN JOSÉ, Califórnia, 10 de novembro de 2020— Depois de realizar uma pesquisa com mais de 2.500 professores, administradores de TI e estudantes em todo o mundo durante a pandemia ao COVID-19, a Splashtop Inc. — líder mundial em soluções de acesso remoto, colaboração e suporte remoto — confirma a importância de certas ferramentas no processo do ensino a distância. A pesquisa indica que o ensino a distância pode ser ainda mais eficaz com a disponibilidade do acesso remoto a recursos do laboratório de informática e suporte remoto de TI para estudantes e professores.

Durante Setembro e Outubro, Splashtop conduziu um inquérito online a mais de 2.500 indivíduos seleccionados aleatoriamente em 42 países que estão actualmente envolvidos num programa de aprendizagem. O objectivo era descobrir como as suas instituições educativas se estão a adaptar à pandemia da COVID-19. A maioria (60%) dos inquiridos pertence a uma instituição de ensino superior, 22% estão numa escola K-12 e os restantes 18% estão empenhados num programa de formação profissional.

“Ao criar um ecossistema integrado com ferramentas de colaboração, plataformas de e-learning e ferramentas de acesso remoto, o ensino a distância pode ser uma opção eficaz não apenas durante a COVID-19, mas muito além disso”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Com o cenário educacional em rápida mudança e o surgimento da aprendizagem remota e híbrida, as instituições de ensino podem oferecer uma experiência de aprendizagem mais consistente caso façam escolhas tecnológicas inteligentes.”

Tornando a aprendizagem remota cada vez melhor

Embora os aspectos sociais da interação presencial sejam insubstituíveis, a tecnologia pode ajudar a garantir que o ensino a distância seja produtivo, eficaz e que esteja amplamente disponível. Instituições educacionais possuem duas maneiras de atingir seus objetivos de aprendizagem remota:

Fornece acesso remoto a laboratórios informáticos: Os campus universitários e universitários e os distritos K-12 mantêm frequentemente laboratórios informáticos no campus com estações de trabalho de alto desempenho e aplicações de software como o Microsoft Office Suite, Adobe Photoshop, e Illustrator, AutoCAD, e as linguagens de programação incluindo C++, Java, e Python. Os alunos que aprendem em casa raramente têm os recursos informáticos para executar software tão caro e sofisticado. As ferramentas de acesso remoto de próxima geração, contudo, permitem tanto aos alunos como aos instrutores usar estações de trabalho e aplicações de software no campus através de qualquer dispositivo - incluindo computadores portáteis, tablets, e livros cromados baratos - e a partir de uma secretária de quarto, mesa de cozinha, ou sofá da sala de estar.

Fornece apoio informático remoto aos alunos e ao corpo docente: Com tantos alunos e instrutores a confiarem em dispositivos informáticos caseiros, é inevitável que surjam problemas técnicos. As instituições educacionais podem armar as suas equipas de TI com software de suporte remoto que lhes permite resolver e corrigir problemas remotamente, tanto para os estudantes e professores, como para os que estão em casa e no campus.

Os resultados da pesquisa incluem:

A maioria (55%) das instituições de ensino oferece actualmente programas de aprendizagem inteiramente à distância ou programas de aprendizagem híbridos. A nível global, 38% das instituições continuam a aprender presencialmente, 30% estão a conduzir uma instrução totalmente remota e 25% estão a adoptar uma abordagem híbrida, combinando tanto a instrução remota como a presencial.

A Geografia influencia muito. Por exemplo, no Reino Unido e na Índia, a maioria dos entrevistados estuda em instituições que oferecem aulas remotas ou híbridas. Na França, a grande maioria dos estudantes já voltou para as aulas presenciais. Na América do Norte, os resultados são muito diferentes, tudo depende das diretrizes individuais do estado ou da província em questão.

Quase 53% dos inquiridos acham que a aprendizagem à distância é mais eficaz ou está ao nível da instrução presencial. Para aqueles que acham a aprendizagem remota menos eficaz, as razões incluem a falta das soluções tecnológicas certas e os problemas técnicos encontrados durante as sessões remotas.

Embora menos da metade das instituições desse contexto disponibilizem os recursos informáticos do seu campus para estudantes e professores, aqueles que fornecem acesso remoto ao seu laboratório de informática estão fazendo isso com tecnologias de acesso remoto de última geração, como a tecnologia oferecida pela Splashtop.

Leia o relatório completo dessa pesquisa.

Sobre Splashtop

Baseado em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto e suporte remoto para instituições académicas, profissionais de negócios, MSPs, departamentos de TI, e balcões de atendimento. Splashtop é uma alternativa popular a VPN/RDP, VNC, RD Gateway, e outro software de acesso remoto. Mais de 30 milhões de utilizadores desfrutam dos produtos Splashtop a nível global.