Splashtop fortalece os recursos de gerenciamento e suporte remoto para computadores Mac Apple

- Splashtop Remote Support Premium oferece suporte de controlo remoto, monitorização e funcionalidades de gestão a computadores Mac e Windows para profissionais de TI numa única solução simples -

San Jose, Califórnia, 24 de Outubro de 2018 - Splashtop, Inc, o líder mundial em soluções de acesso remoto, colaboração e suporte remoto, está a tornar mais fácil do que nunca para os profissionais de TI e MSPs monitorizar, gerir e suportar remotamente os computadores Apple Mac. O Splashtop Remote Support Premium combina a premiada plataforma de acesso remoto do Splashtop com novas funcionalidades de monitorização e gestão, dando aos fornecedores de serviços de TI a capacidade de supervisionar e controlar todos os seus terminais de computador Mac com facilidade.

O Splashtop Remote Support Premium elimina muitos dos desafios enfrentados pelas equipas de TI com uma solução de baixo custo e fácil de usar. Graças às rápidas ligações de acesso remoto, os técnicos podem aceder remotamente aos seus computadores endpoint e efectuar suporte/manutenção rapidamente. Além disso, as equipas de TI podem controlar melhor a sua infra-estrutura informática Mac com funcionalidades de gestão, incluindo funcionalidades de gestão:

Alertas configuráveis - configurar alertas em combinações personalizadas para monitorizar o estado do computador, instalação de software, utilização de memória, e mais

Comando Remoto - permite aos utilizadores executar comandos num computador remoto

System Inventory - apresenta e reporta alterações no inventário do sistema, hardware e software

"Os computadores Mac estão a tornar-se mais comuns no mundo dos negócios", disse Mark Lee, CEO da Splashtop, "Mais MSPs e equipas de TI estão a gerir activamente os Macs no local de trabalho. O Remote Support Premium dá-lhes a melhor solução para suportarem a sua infra-estrutura informática Mac (e Windows). É também a solução de melhor valor, poupando milhares de clientes por ano em comparação com outros produtos".

Concebido a pensar nas tarefas diárias dos profissionais de TI, o Splashtop Remote Support Premium é a solução ideal para MSPs e equipas de TI. Para além do rápido acesso remoto para suporte e funcionalidades de gestão, o Remote Support Premium também inclui outras funcionalidades notáveis tais como Transferência de Ficheiros, Suporte Multi Monitor, Despertar Remoto, Reinício Remoto, Gestão de Utilizadores, Agrupamento de Computadores, e muito mais.

Disponível agora

Splashtop Remote Support Premium para suporte e gestão desacompanhada de computadores Apple macOS e Windows está disponível agora em https://www.splashtop.com/remote-support/premium. Também está disponível um teste gratuito totalmente funcional.

Sobre Splashtop

Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto ao computador e de colaboração da sua classe. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem que as TI e MSPs suportem computadores, equipamento móvel, industrial, e Internet das coisas (IoT). As soluções de suporte Splashtop On-Demand permitem às equipas de suporte e help desk aceder remotamente a computadores, bem como a dispositivos iOS e Android para fornecer suporte. Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem a partilha eficaz de ecrã, um-para-muitos, através de dispositivos. Mais de 20 milhões de utilizadores apreciam os produtos Splashtop. Saiba mais em https://www.splashtop.com.