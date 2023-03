Splashtop na Lista Restrita do IABM BAM Awards® 2023

Reconhecido na categoria “Produto” para as Soluções de Produção Remota de Alto Desempenho da Empresa para Broadcasting& Media

Cupertino, Calif. — 29 de março de 2023 — O Splashtop, líder em soluções remotas que simplificam o mundo do trabalho — em qualquer lugar, tem o orgulho de anunciar as suas soluções de produção remota de alto desempenho para radiodifusão e media ter sido seleccionada na categoria “Produzir” pelo IABM BAM Awards® 2023, que reconhece inovações tecnológicas extraordinárias que oferecem benefícios reais de negócios e criativos. A lista restrita para a edição do NAB Show foi selecionada por juízes independentes com base em quase 150 inscrições.

Splashtop permite que as emissoras estejam no ar a partir de qualquer lugar com o mais alto desempenho e precisão. As equipas remotas podem ligar-se virtualmente a estações de trabalho poderosas e compartimentos de edição para criar, colaborar e desfrutar de um ambiente remoto que possa acompanhar o ritmo das exigentes necessidades de produção e transmissão de dados dos dias de hoje. Com segurança robusta, interface fácil de usar e o melhor suporte ao cliente, as soluções Splashtop cloud e no local são as preferidas pelos estúdios de mídia e produção, designers, estúdios de sincronização de áudio/vídeo e muito mais.

“Estamos gratos à The International Trade Association for the Broadcast and Media Industry por este reconhecimento prestigiado”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Nós no Splashtop servimos e apoiamos a indústria de radiodifusão há muitos anos e evoluímos as nossas soluções de produção remota para as necessidades dos nossos clientes. Quer estejam a relatar na área, em estúdio ou a trabalhar em casa, o Splashtop foi concebido para criativos e profissionais técnicos, com a potência e o desempenho necessários para um trabalho de ritmo rápido e de alta precisão.”

Hoje, Splashtop tem a confiança de 3 das 5 melhores redes de televisão e notícias, organizações de transmissão desportiva, múltiplas ligas desportivas profissionais e centenas de estúdios de entretenimento em todo o mundo como a espinha dorsal das suas arquiteturas de produção remota. O Splashtop apoiou transmissões ao vivo para os Jogos Olímpicos, o Grande Jogo, grandes eleições políticas e atualizações meteorológicas diárias do radar do Doppler.

O software de acesso remoto do Splashtop permite que as equipas de produção usem computadores de trabalho poderosos e aplicações a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, com segurança. As suas soluções para mídia e entretenimento também são otimizadas para NVIDIA, AMD e GPUs Intel. Para mais informações sobre as soluções de produção remota do Splashtop, visite-nos para uma demonstração ao vivo na NAB Show em Las Vegas, 16 a 19 de abril no Stand # 9118, ou visite Splashtop.com/Soluções/Media-and Entertainment.

Sobre Splashtop

Splashtop é um líder em soluções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. As suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP oferecem uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada e de alto desempenho do Splashtop é capaz de atingir 8 k/ 60 fps e

experiência sem latência. O Splashtop vem com funcionalidades e conformidade de segurança avançadas, suporte amplo a dispositivos e serviço de atendimento ao cliente responsivo. Mais de 30 milhões de usuários, 250 mil empresas, incluindo as de 85% das empresas da Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop em todo o mundo. Splashtop.com