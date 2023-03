Splashtop selecionado como Finalista na Lista Top 100 da América do Norte do Red Herring

San Jose, CA - 7 de Maio de 2013 - A Splashtop Inc., uma empresa líder em acesso remoto ao desktop e aplicações, anunciou hoje que foi seleccionada como finalista para o prémio "Top 100 North America" da Red Herring, uma prestigiada lista que homenageia os empreendimentos tecnológicos privados mais promissores do ano na região empresarial norte-americana. Splashtop fornece a grandes empresas, SMBs e consumidores o melhor desempenho do desktop remoto e acesso a aplicações que mobilizam de forma rentável aplicações, dados e ficheiros críticos para o negócio. Ao poder aceder a .net, IE, Flash e aplicações empresariais "espessas" como CAD/CAM e programas de design em iPads, tablets e smartphones, há muito poucas limitações ao que podem aceder, quando, a partir de qualquer dispositivo móvel. A tecnologia Splashtop, com patente pendente, permite até aos jogadores jogar jogos de computador nos seus iPads, e aos educadores partilhar, projectar e anotar sobre o currículo principal enquanto passeiam pela sala de aula e envolvem os alunos de forma mais interactiva.

“É uma grande honra ser nomeado finalista”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. Há muitas grandes empresas aqui, estamos muito satisfeitos por sermos reconhecidos como uma empresa que oferece grande conveniência e valor comercial para milhões de usuários.”

Red Herring tem vindo a seleccionar os mais excitantes e promissores start-ups e "scale ups" desde 1995. Os finalistas são avaliados individualmente a partir de um grande grupo de centenas de candidatos em toda a América do Norte. Vinte critérios principais estão subjacentes à pontuação e ao processo. Incluem, entre outros: o tamanho de mercado endereçável da empresa candidata, o seu IP e patentes, o seu financiamento, a prova de conceito, as receitas de rastreio e a experiência da gerência. Cada empresa passa por uma entrevista individual depois de preencher uma submissão completa, complementada por uma due diligence. A lista de finalistas inclui frequentemente as empresas com melhor desempenho e de maior destaque desse ano.

Esta avaliação única é complementada por uma revisão do actual historial e posição da empresa, o que permite ao Red Herring ver para além do "buzz" e tornar a lista num instrumento valioso para descobrir e defender as maiores oportunidades de negócio na indústria.

“A lista de finalistas confirma as excelentes escolhas feitas por empresários e VCs e as raízes sólidas das start-ups da América, que abraça inovações. Por todas as métricas, isso enfatiza a excelência empreendedora dos Estados Unidos”, disse Alex Vieux, editor e CEO da Red Herring.

As seleções da edição 2013 do prêmio Red Herring 100 América do Norte são baseadas em inovação tecnológica, força de gestão, tamanho do mercado, registro de investidores, aquisição de clientes e saúde financeira. Durante os vários meses que antecederam o anúncio, centenas de empresas nas áreas de segurança, Web 2.0, software, hardware, ciências da vida, nuvem, celular e outras concluíram suas inscrições para concorrerem ao prêmio.

Os finalistas são convidados a apresentar as suas estratégias vencedoras no Red Herring North America Forum em Monterey, Califórnia, de 21 a 23 de Maio de 2013. Os 100 melhores vencedores serão anunciados numa cerimónia especial de entrega de prémios na noite de 23 de Maio, no evento.