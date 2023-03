A pesquisa na Splashtop revela que um terço dos líderes de TI se sente menos estressado no trabalho graças às tecnologias de acesso remoto e suporte

No entanto, 33% dos decisores de TI antecipam uma variedade de desafios de apoio aos trabalhadores remotos e de escritório este Inverno

Londres, Reino Unido - 12 de Janeiro de 2022: O stress e o esgotamento do local de trabalho têm sido uma constante nos últimos dois anos, no entanto, de acordo com novas pesquisas de Splashtop, um terço dos líderes de TI (34%) sente-se menos stressado no trabalho graças ao acesso remoto seguro e às tecnologias de suporte.

Os dados para o relatório, From Disrupted to Distributed: Como as TI estão a navegar no ambiente de trabalho em mudança, foi obtido através de um estudo da 3GEM, sondando 1000 decisores de TI em pequenas, médias e grandes organizações (mais de 250 empregados) no Reino Unido. Nos últimos 18 meses, o acesso remoto e as tecnologias de apoio facilitaram a mudança generalizada para o trabalho a partir de qualquer lugar e os empregados aprenderam a ser tão produtivos a partir de casa como eram a partir do escritório. Com o Inverno em pleno efeito - e as mudanças de relógios, o tempo frio e as noites escuras que o acompanham - os novos dados mostram que os benefícios do acesso remoto e das tecnologias de suporte vão para além da eficiência do local de trabalho.

Dois quintos (42%) dos decisores de TI chegam ao ponto de afirmar que o seu trabalho é mais agradável devido à falta de stress que sentem com tecnologias remotas no local. Para além disto, 36% dos inquiridos sentem que as ferramentas de acesso remoto dão aos seus utilizadores e colegas uma maior confiança neles como decisores, enquanto quase metade (47%) aprecia que as ferramentas de acesso remoto não só beneficiam os utilizadores, mas também as equipas de TI.

Os líderes de TI antecipam uma variedade de desafios este Inverno

Quando questionados sobre os maiores desafios que os líderes de TI enfrentam durante o Inverno, descobriu-se uma variedade de potenciais problemas nos pensamentos das empresas britânicas. Um terceiro (33%) antecipou alguns desafios ao ser capaz de apoiar tanto trabalhadores remotos como trabalhadores de escritório, enquanto 30% disse que ser capaz de apoiar horários de trabalho flexíveis como resultado do trabalho remoto era um problema que eles tinham antecipado. Para além disso, 13 por cento do orçamento é especificamente dedicado à gestão do escritório quando este não está na sua capacidade máxima. As questões em torno do bem-estar dos empregados também tinham sido consideradas como tendo 18 por cento notado os impactos da doença física e da fraca saúde mental como sendo um desafio que eles estavam a antecipar.

“Embora seja encorajador ver que uma ampla gama de questões está no radar das organizações do Reino Unido, é claro que ter planos concretos em vigor em torno de uma força de trabalho distribuída será importante para enfrentar muitas preocupações antecipadas nos próximos meses”, disse Alexander Draaijer, General Manager EMEA na Splashtop . “Investir em ferramentas de acesso remoto proporciona aos gestores de TI tranquilidade no que diz respeito aos seus orçamentos e confiança em facilitar um local de trabalho eficiente e produtivo, o que, em última análise, leva a uma melhor experiência dos funcionários e uma força de trabalho mais feliz.”

O trabalho distribuído só vai se tornar mais complexo

Com o trabalho distribuído agora incorporado tanto na cultura como nas práticas de muitas empresas do Reino Unido, um em cada quatro (25%) líderes de TI acreditam que só é provável que se torne mais complexo, com a aceitação de padrões de trabalho variáveis e uma lista crescente de necessidades individuais específicas dos membros da equipa. Isto só irá exacerbar a descoberta de que a maioria dos decisores de TI (82%) trabalham agora mais horas em geral, como resultado de políticas flexíveis.

A pesquisa também descobriu que embora 35% dos líderes de TI reconheçam que o trabalho distribuído tornou o seu trabalho mais difícil, a maioria (61%) trabalha uma hora a mais por dia para facilitar esta mudança significativa na forma como os empregados agora conduzem os negócios. Para além de passarem uma hora extra permitindo uma força de trabalho distribuída, os gestores de TI assinalaram que agora também dão apoio emocional aos empregados - com um quinto (20%) a dizer que actuam como terapeuta ou melhor amigo em certas situações.

“É encorajador constatar que os decisores já estão considerando a complexidade futura de acomodar arranjos de trabalho distribuídos. Gerenciar mais dispositivos, shadow IT, o aumento de ransomware e ameaças associadas a VPNs e protocolos de desktop remotos tornam as preparações adequadas mais importantes do que nunca, à medida que nos movemos para um mundo que exige a capacidade de trabalhar em qualquer lugar e a qualquer momento”, acrescentou Draaijer.

“Instalar hoje as soluções certas terá benefícios duradouros para a saúde geral das organizações do Reino Unido e os líderes de TI podem estar à frente na curva tomando decisões inteligentes sobre a tecnologia antes que ela se torne uma necessidade”.

Metodologia

Splashtop trabalhou com a 3GEM para sondar 1000 decisores de TI em pequenas, médias e grandes empresas no Reino Unido (mais de 250 empregados) entre 30 de Setembro e 7 de Outubro.

