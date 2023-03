Splashtop Remote Desktop para Windows 8 é iniciado na Windows Store

A Splashtop é a maneira mais fácil e rápida de acessar seu PC ou Mac baseado no Windows 8 de maneira remota

2 de Agosto de 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou hoje que Splashtop Remote Desktop for Windows 8 está agora disponível na Windows Store. Como uma versão de pré-visualização do consumidor, a interface de utilizador do Splashtop Remote Desktop é optimizada para gestos nativos do Windows 8, incluindo uma lista de favoritos do computador fácil de usar, arrastar e largar e a capacidade de deslizar para revelar menus escondidos.

Agora, os usuários do Windows 8 podem desfrutar do Splashtop Remote Desktop, juntamente com mais de sete milhões de usuários da Splashtop que possuem dispositivos móveis, de tablets a smartphones, que usam seus PCs e Macs baseados no Windows para executar remotamente seus aplicativos, visualizar e editar arquivos, assistir filmes em HD e jogar jogos com uso intenso de gráficos em até 30 quadros por segundo.

“Com o Splashtop Remote Desktop para Windows 8, continuamos a cumprir a nossa promessa de ser o líder do setor em computação entre dispositivos”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “A Splashtop está entusiasmada em trabalhar com a Microsoft para oferecer aos seus usuários a melhor experiência de ambiente de trabalho remoto para aplicativos empresariais e produtividade pessoal.”

“A Splashtop é um ótimo exemplo para se reimaginar um aplicativo estilo Metro”, disse John Richards, diretor sênior, Parceiros e Desenvolvedores do Windows da Microsoft Corp. “Ela usufrui dos novos recursos do Windows 8 e oferece uma experiência que funciona em dispositivos Windows 8 de qualquer forma.”

O Splashtop Remote Desktop para Windows 8 fornece suporte para acesso remoto a PC ou Mac com áudio e vídeo completo através de redes Wi-Fi e 3G/4G. Nesta versão, acessar computadores pela internet requer o uso de um endereço IP estático.

Saiba mais sobre o Splashtop Remote Desktop e descarrega-o a partir da Loja do Windows em

Depois instala o Splashtop Streamer gratuito num PC ou Mac que execute Windows 7, Vista e XP (incluindo Home Premium) ou Windows 8 Release Preview, assim como Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard ou Lion é necessário para utilizadores de Mac).

Além de suportar o Windows 8, a Splashtop também está disponível para dispositivos iOS e Android.

Sobre a Splashtop Inc.

A Splashtop deseja tocar a vida das pessoas oferecendo a melhor experiência de desktop remoto da categoria — conectando tablets, telefones, computadores e TVs. A tecnologia Splashtop capacita os usuários e empresas com um acesso seguro e interativo de alto desempenho aos seus aplicativos favoritos, conteúdo de mídia e arquivos a qualquer hora e em qualquer lugar.

Os produtos da Splashtop são alguns dos aplicativos mais vendidos na Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e outros. Mais de 6 milhões de pessoas já baixaram os produtos Splashtop de app stores e mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e outros já usaram as soluções Splashtop.

A consumerização da área da TI e a proliferação de dispositivos móveis estão fazendo com que cada vez mais empresas procurem a Splashtop. O Splashtop Bridging Cloud™ garante uma conectividade confiável, segura e de alto desempenho em vários dispositivos, oferecendo controle orientado por políticas de TI, integradores de sistemas e provedores de serviços.

Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science e o prémio "Best of 2012 CES" da Revista LAPTOP. A empresa está sediada em San Jose com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, Taipé e Tóquio. Para mais informações, visita .

Contacto para os media: Equipa de RP Splashtop

Ligações úteis:

https://www.splashtop.com/streamer

https://www.splashtop.com/streamer

http://apps.microsoft.com/webpdp/app/a3d281b1-fff3-4319-9c5a-717cade64658