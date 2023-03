Splashtop Remote Desktop HD para processador NVIDIA Tegra 3 Quad-Core Alcança um desempenho recorde

O Desktop Remoto Splashtop HD otimizado para Tegra 3 é capaz de fornecer mais de 60 quadros por segundo e uma latência de menos de 40 milissegundos para jogos e experiência de vídeo HD

19 de Dezembro, 2011 - San Jose, CA - A Splashtop Inc., líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou hoje que a sua premiada aplicação Splashtop Remote Desktop HD está totalmente optimizada para o processador móvel NVIDIA® Tegra® 3 quad-core, proporcionando um desempenho ultra elevado para uma experiência de jogo e vídeo HD excepcional. Splashtop Remote Desktop permite aos utilizadores acederem remotamente a um PC ou Mac com áudio completo e vídeo de alta definição e suporta jogos interactivos em 3D.

Com base nos benchmarks da Splashtop, um tablet que rode o Desktop Remoto Splashtop HD com o Tegra 3 pode atingir mais de 60 quadros por segundo e uma latência de menos de 40 milissegundos, proporcionando aos usuários uma experiência excepcional em HD e elevando o nível de desempenho na indústria. De acordo com a NVIDIA, o Tegra 3 oferece um desempenho até 5 vezes superior do seu antecessor dual-core, com menor consumo de energia e maior duração da bateria.

“É ótimo trabalhar em estreita colaboração com a Splashtop para oferecer a solução de desktop remoto de mais alto desempenho para tablets e outros dispositivos com o Tegra 3”, disse Chris Pedersen, gerente sênior de desenvolvimento de conteúdo da NVIDIA. “A NVIDIA e a Splashtop sempre superaram seus limites de desempenho, o Splashtop Remote Desktop mostra o que as duas empresas podem fazer.”

“Com o Desktop Remoto Splashtop, os usuários podem ir a qualquer lugar com o seu tablet, sem precisar carregar o seu computador. Eles vão desfrutar de uma experiência de jogo remoto impressionante”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Desfrutando do mais recente processador Tegra 3 quad-core, a Splashtop leva você a um novo nível. Jogadores e não-jogadores vão ficar de queixo caído.”

Esta versão de alto desempenho do Desktop Remoto Splashtop HD estará disponível em todos os tablets Tegra 3 que executam o Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), como o ASUS Eee Pad Transformer Prime após a sua atualização para o Android 4.0.

Sobre o Desktop Remoto Splashtop

O Desktop Remoto Splashtop acaba com a necessidade de transferir, converter ou sincronizar arquivos e multimídia entre dispositivos. Arquivos de trabalho importantes e aplicativos de escritório, como Outlook, PowerPoint, Excel e Word, podem ser acessados facilmente. Conteúdo para entretenimento pessoal incluindo filmes, música, fotos e até mesmo jogos 3D, também podem ser apreciados remotamente. Os usuários do Desktop Remoto Splashtop podem se conectar a dispositivos pela internet ou LAN.

Sobre Splashtop

A Splashtop deseja tocar a vida das pessoas oferecendo a melhor experiência de computação entre dispositivos — conectando tablets, telefones, computadores e TVs. Os produtos da Splashtop já foram usados em mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel e outros parceiros. Os produtos de Desktop Remoto Splashtop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound e outros são alguns dos aplicativos mais vendidos em mais de 60 países através da Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog e Amazon Android Appstore para Android, encantando milhões de usuários móveis com um acesso interativo de alto desempenho aos seus aplicativos favoritos, conteúdo de mídia e arquivos a qualquer momento, em qualquer lugar.

Para negócios que requerem conectividade segura e gerida entre dispositivos e serviços em nuvem, o Splashtop Pro é a resposta. Com Splashtop Pro, as TI e os fornecedores de serviços podem "mobilizar" uma força de trabalho em menos de 30 minutos. Os utilizadores podem desfrutar de experiência de classe de consumidor nos seus dispositivos enquanto cumprem os requisitos corporativos de segurança e conformidade.

Os produtos Splashtop são muito bem avaliados por seus usuários e já receberam muitos prêmios de prestígio — o prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor das novidades” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2011” da revista LAPTOP. A Splashtop possui sede em San José com equipes em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para obter mais informações, visite https://www.splashtop.com.

