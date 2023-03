Splashtop Remote Desktop HD incluído no tablet Toshiba AT200 disponível em regiões selecionadas

Os usuários do tablet AT200 em certas regiões agora podem conectar dispositivos móveis com o Desktop Remoto Splashtop para acessar arquivos e conteúdo em computadores

20 de Março de 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc, o líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou hoje que o seu premiado Splashtop Remote Desktop HD está pré-agrupado no tablet Toshiba AT200 (nalgumas regiões podem ser usados nomes de modelos diferentes), que estará disponível na Ásia Pacífico, Canadá e Europa.

Com o Splashtop Remote Desktop HD pré-integrado, os usuários do tablet AT200 das regiões selecionadas agora podem acessar arquivos e conteúdo dos seus computadores com áudio e vídeo completos de maneira remota, criando suas próprias nuvens pessoais para hubs de entretenimento doméstico ou nuvens privadas personalizadas para escritórios.

“Os tablets pré-integrados com o Splashtop Remoto são a maneira perfeita de acessar seu computador em movimento. No futuro, queremos ver tablets e computadores Toshiba pré-integrados com aplicativos Splashtop Remote Desktop”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Agora, em qualquer lugar, a qualquer momento, você pode ver suas fotos ou vídeos, ouvir música ou acessar e editar seus arquivos. Sua nuvem pessoal está ao seu alcance com o Desktop Remoto Splashtop em tablets.”

O Splashtop Remote Desktop HD é vendido por $9.99 dólares e o Splashtop Remote Desktop por $4.99 dólares na Google Play, mas vem pré-integrado com o tablet Toshiba AT200, disponível em regiões selecionadas, gratuitamente, para os usuários finais em uma avaliação de cinco minutos para cada uso.

Para usar o aplicativo Desktop Remoto Splashtop no seu tablet, ele deve estar conectado a um computador que possui o software Splashtop Streamer. Muitos computadores Toshiba já possuem Splashtop Streamer, que está disponível gratuitamente em https://www.splashtop.com/streamer.

Sobre o Desktop Remoto Splashtop

O Desktop Remoto Splashtop elimina a necessidade de transferir, converter ou sincronizar arquivos e multimídia entre dispositivos. Arquivos de trabalho importantes e aplicativos de escritório, como Outlook, PowerPoint, Excel e Word, podem ser acessados facilmente. Conteúdo para entretenimento pessoal incluindo filmes, música, fotos e até mesmo jogos 3D, também podem ser apreciados remotamente. Os usuários do Desktop Remoto Splashtop podem conectar seus dispositivos pela internet ou LAN.

Sobre Splashtop

A Splashtop deseja tocar a vida das pessoas oferecendo a melhor experiência de computação entre dispositivos — conectando tablets, telefones, computadores e TVs. Os produtos da Splashtop já foram usados em mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel e outros parceiros. Os produtos Desktop Remoto Splashtop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound e outros são alguns dos aplicativos mais vendidos em mais de 60 países através App Store da Apple, Google Android Market, CHP App Catalog, BlackBerry App World e Amazon Appstore para Android, encantando milhões de usuários móveis com um acesso interativo de alto desempenho ao seus aplicativos favoritos, conteúdo de mídia e arquivos a qualquer momento, em qualquer lugar.

Para empresas que exigem uma conectividade segura e gerenciada entre dispositivos e serviços em nuvem, o Splashtop Pro é a solução perfeita. Com o Splashtop Pro, os provedores de TI e serviços podem “mobilizar” sua força de trabalho em menos de 30 minutos. Os usuários podem desfrutar de uma ótima experiência em seus dispositivos, ao mesmo tempo que atendem aos requisitos de segurança e conformidade corporativos.

Os produtos Splashtop são muito bem avaliados pelos usuários e já receberam muitos prêmios de prestígio — o prêmio “Produto Mais Inovador” da PC World, o prêmio “Melhor das Novidades” da Popular Science e “Melhor do CES 2011” e “Melhor do CES 2012” da Revista LAPTOP. A Splashtop está sediada em San José com equipes em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com.

Ligações úteis:



https://www.splashtop.com