Splashtop Remote Desktop HD é o aplicativo mais vendido para HP TouchPad

Agora você pode conectar-se a computadores e Macs usando o HP TouchPad com um aplicativo super simples para acessar seus arquivos e aplicativos, adicionando ainda mais recursos às soluções existentes do Splashtop Remote Desktop para smartphones WebOS

10 de Outubro, 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação entre dispositivos, acaba de anunciar o lançamento do Splashtop® Remote Desktop HD para o HP TouchPad, permitindo uma solução simples e com um clique para acesso remoto do HP TouchPad para um PC ou Mac com suporte total de áudio e vídeo de alta definição. Muito aguardado pelos fãs do HP TouchPad, o Splashtop Remote Desktop HD é agora uma aplicação mais vendida no Catálogo de Aplicações HP, recebendo elogios dos utilizadores do HP TouchPad.

Além da nova solução HP TouchPad para desktop remoto, a Splashtop também suporta HP WebOS para smartphones HP Pre 2 e HP Pre Plus. O Splashtop Remote Desktop possibilita que milhões de dispositivos móveis, tablets a smartphones acessem computadores e Macs remotamente.

“A Splashtop ouviu os nossos clientes que clamavam pelo Splashtop Remote Desktop HD para HP TouchPad. Estamos orgulhosos por oferecer um dos primeiros aplicativos de desktop remoto para o TouchPad”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Nosso compromisso contínuo de suportar o WebOS da HP é mais um marco importante no cumprimento da nossa visão de unir bilhões de dispositivos em todo o mundo.”

“Nossa comunidade de desenvolvedores demonstrou um suporte incrível para WebOS e continua fornecendo experiências fantásticas para os usuários do Touchpad”, disse Gloria Gavin, Desenvolvedora WebOS e App Marketing, HP. “O aplicativo Remote Desktop HD da Splashtop para HP TouchPad é um excelente exemplo dos melhores aplicativos disponíveis no ecossistema de aplicativos WebOS.”

O Splashtop Remote Desktop HD para HP TouchPad pode ser baixado do Catálogo de Aplicativos HP por $4,99 por tempo limitado.

Com o Splashtop Remote Desktop HD, os usuários da HP TouchPad agora podem:

Controlar totalmente seus computadores Windows ou Macs com controles e gestos intuitivos familiares ao WebOS para acessar arquivos remotamente e usar aplicativos aplicativos

Trabalhar com os programas da Microsoft Office (Word, Excel ou PowerPoint) e Microsoft Outlook

Acessar iPhoto, Quicken, Keynote e outros aplicativos não disponíveis no WebOS

Assistir vídeos (Hulu, Netflix, DVDs) e ouir músicas armazenadas no computador, seja no iTunes, Windows Media Player ou em outros formatos

Acessar navegadores IE, Firefox, Chrome e Safari com favoritos, plugins e extensões

Conectar-se a computadores Windows ou Macs através de redes Wi-Fi e 3G/4G

Economizar energia com a ativação remota

O Splashtop Remote Desktop elimina a necessidade de transferir, converter ou sincronizar arquivos/multimídia entre dispositivos. Arquivos importantes e aplicativos de escritório, como Outlook, PowerPoint, Excel e Word, são facilmente acessíveis com este novo aplicativo. O conteúdo para entretenimento pessoal, incluindo filmes, música, fotos e até mesmo jogos 3D, também podem ser visualizados remotamente. Basta carregar consigo o seu dispositivo móvel, smartphone, tablet, notebook ou ultrabook, e você terá acesso total ao seu computador Windows ou Mac que tenha o Splashtop Streamer instalado.

O Splashtop Remote Desktop é composto por dois componentes:

O aplicativo Splashtop Remote Desktop em execução no dispositivo cliente suporta iOS, Android, WebOS, Windows e Mac OS

O software Splashtop Streamer gratuito roda em qualquer computador com Windows 7, Vista, XP ou Mac OS X 10.6 ou superior instalado

Baixe o Splashtop Remote Desktop HD para HP TouchPad do Catálogo de Aplicativos HP em http://developer.palm.com/appredirect/?packageid=com.splashtop.remote.webos

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc., líder mundial em computação entre dispositivos, foi fundada em 2006 com o objetivo de permitir que pessoas de todos os lugares acessem conteúdo e aplicativos em dispositivos e nuvens. O principal produto da Splashtop, o Desktop Remoto Splashtop, é um best-seller na Apple App Store e Android Market, pois permite que os usuários desfrutem de uma experiência de computação completa usando apenas dispositivos móveis e outros computadores.

Actualmente, os produtos baseados em Splashtop estão disponíveis em mais de 70 milhões de PCs e dispositivos móveis da Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop recebeu inúmeros prémios, incluindo o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science, e o prémio "Best of 2011 CES" da Revista LAPTOP. A Splashtop Inc. tem sede em San Jose e escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, e Taipé. Para mais informações, visita https://www.splashtop.com.

Contacto para os media:

Equipe de Relações Públicas da Splashtop

Ligações úteis:

Splashtop Home: https://www.splashtop.com