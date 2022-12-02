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Área de Trabalho Remota Splashtop com Tablet Transformador ASUS Eee Pad

Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.

Aplicativo oferece aos usuários de tablets Android acesso a programas e mídia do Windows

20 de Abril de 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação de acesso instantâneo, anunciou hoje que a sua premiada aplicação Splashtop® Remote Desktop está incluída no tablet do transformador ASUS® Eee Pad. A aplicação é marcada pela ASUS como "MyCloud", e permite aos utilizadores de tablets acederem e controlarem remotamente os seus outros computadores, como se estivessem à sua frente.

O Eee Pad Transformer é alimentado pela NVIDIA® Tegra™ e executa o sistema operacional Honeycomb Android 3.0. O Splashtop Remote Desktop para Android está disponível no Android Market e ganhou o prêmio “Melhor do CES” da Laptop Magazine em janeiro de 2011.

“Transformer é o nome perfeito para um tablet pré-integrado com o Splashtop Remote”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Com apenas um toque, você pode transformar seu tablet Android em um dispositivo Windows ou Mac — são dois ou três dispositivos pelo preço de um.”

O aplicativo Splashtop Remote é vendido por $4,99 no Android Market, mas é pré-integrado com Eee Pad Transformer, gratuitamente para os usuários finais.

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. (anteriormente conhecida como DeviceVM, Inc.) foi fundada em 2006 com o objetivo de otimizar a experiência de computação para que as pessoas em todos os lugares possam acessar conteúdo e aplicativos rapidamente. O produto Splashtop OS, apresentado pela primeira vez em 2007, é uma plataforma instantânea premiada que permite aos usuários ficar online, acessar e-mails e conversar com amigos alguns segundos depois de ligar o computador. O Splashtop Remote Desktop, muito vendido na Apple App Store, permite que os usuários aproveitem a experiência completa do seu computador a partir de um smartphone ou tablet. O aplicativo está disponível agora na Apple App Store, no iTunes e no Android Market.

Hoje, os produtos baseados em Splashtop estão disponíveis em mais de 60 milhões de PCs dos principais fabricantes, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. A Splashtop recebeu vários prémios, incluindo o prestigiado prémio “Produto Mais Inovador” da PC World, o prémio “Melhor do que há de Novo” da Ciência Popular e o prémio “Melhor de 2011 CES” da LAPTOP Magazine. A Splashtop Inc. tem sede em San Jose com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipé. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com.

Contacto para os media:
Equipa de RP Splashtop