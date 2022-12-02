Área de Trabalho Remota Splashtop bate Angry Birds!
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Aplicativo ultrapassa detentor de recordes no Guinness em dois países
19 de Maio de 2011 - San Jose, CA - Splashtop® Inc., o líder mundial em computação de acesso instantâneo, bateu novos e impressionantes recordes ao bater o novo Guinness World Records® Holder, Angry Birds, na Austrália e Nova Zelândia para se tornar o número um da aplicação iPad esta semana.
Desde o seu lançamento em setembro de 2010, o Splashtop Remote Desktop subiu nos gráficos até se tornar o aplicativo pago para iPad número um em 15 países e o aplicativo comercial número um em 40 países, de acordo com o App Annie. As classificações são monitoradas com frequência e muitas vezes mudam de hora em hora.
Fonte: APPlyzer
"Se não achas que bater Angry Birds é importante, vai perguntar aos teus filhos!" disse Mark Lee, CEO e co-fundador da Splashtop. "OK, a sério, não estamos realmente a tentar competir com Angry Birds. De facto, Splashtop é um formidável facilitador de jogos". Embora o Splashtop's Remote Desktop seja categorizado como uma aplicação de negócios, a empresa é rápida a apontar que bastantes jogadores hard-core estão a usá-lo para jogar jogos gráficos intensivos para PC, tais como World of Warcraftnos seus iPads. Quem diria que é realmente uma aplicação de jogo revolucionária disfarçada?
Como o blogueiro Brian Johnson da TouchArcade aponta na sua recente análise, "A Splashtop é basicamente uma representação 1:1 do que está acontecendo no seu PC, e é totalmente agradável de jogar!" Finalmente, uma aplicação de jogo que pode satisfazer ambos os campos - os jogadores casuais normais, que recorrem cada vez mais aos seus dispositivos móveis para um jogo rápido como o CityVille para passar o tempo, e os jogadores sérios que querem uma experiência de jogo mais rica e profunda.
O Splashtop Remote se conecta a qualquer sistema operacional Windows 7, Windows Vista, Windows XP ou Mac OS X 10.6 ou superior. O Splashtop Remote consiste em dois componentes: um aplicativo no dispositivo móvel e um aplicativo no computador. O smartphone ou tablet se conecta ao computador usando qualquer rede. Para mais informações sobre o Splashtop Remote, visite: https://www.splashtop.com/remote.
Sobre Splashtop
Splashtop Inc. (anteriormente conhecido como DeviceVM, Inc.) foi fundado em 2006 com o objectivo de optimizar a experiência informática para que as pessoas em todo o lado possam aceder rapidamente a conteúdos e aplicações. O produto Splashtop OS, introduzido pela primeira vez em 2007, é uma premiada plataforma instantânea que permite aos utilizadores aceder online, aceder ao e-mail e conversar com amigos segundos depois de ligarem o seu PC. O Splashtop Remote Desktop, um best-seller da Apple App Store, permite aos utilizadores desfrutar de toda a sua experiência de computador a partir de um smartphone ou de um tablet, enquanto estão longe do seu PC. A aplicação está agora disponível na Apple App Store, no iTunes, no Android Marketplace, e na webOS App Store.
Hoje, os produtos baseados em Splashtop estão disponíveis em mais de 60 milhões de PCs dos principais fabricantes, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. A Splashtop recebeu vários prémios, incluindo o prestigiado prémio “Produto Mais Inovador” da PC World, o prémio “Melhor do que há de Novo” da Ciência Popular e o prémio “Melhor de 2011 CES” da LAPTOP Magazine. A Splashtop Inc. tem sede em San Jose com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipé. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com.
Contacto para os media:
Equipa de RP Splashtop
Ligações úteis:
Splashtop home: https://www.splashtop.com
Splashtop Remote: https://www.splashtop.com/remote