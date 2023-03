Área de Trabalho Remota Splashtop bate Angry Birds!

Aplicativo ultrapassa detentor de recordes no Guinness em dois países

19 de Maio de 2011 - San Jose, CA - Splashtop® Inc., o líder mundial em computação de acesso instantâneo, bateu novos e impressionantes recordes ao bater o novo Guinness World Records® Holder, Angry Birds , na Austrália e Nova Zelândia para se tornar o número um da aplicação iPad esta semana.

Desde o seu lançamento em setembro de 2010, o Splashtop Remote Desktop subiu nos gráficos até se tornar o aplicativo pago para iPad número um em 15 países e o aplicativo comercial número um em 40 países, de acordo com o App Annie. As classificações são monitoradas com frequência e muitas vezes mudam de hora em hora.

"Se não achas que bater Angry Birds é importante, vai perguntar aos teus filhos!" disse Mark Lee, CEO e co-fundador da Splashtop. "OK, a sério, não estamos realmente a tentar competir com Angry Birds . De facto, Splashtop é um formidável facilitador de jogos". Embora o Splashtop's Remote Desktop seja categorizado como uma aplicação de negócios, a empresa é rápida a apontar que bastantes jogadores hard-core estão a usá-lo para jogar jogos gráficos intensivos para PC, tais como World of Warcraft nos seus iPads. Quem diria que é realmente uma aplicação de jogo revolucionária disfarçada?

Como o blogueiro Brian Johnson da TouchArcade aponta na sua recente análise, "A Splashtop é basicamente uma representação 1:1 do que está acontecendo no seu PC, e é totalmente agradável de jogar!" Finalmente, uma aplicação de jogo que pode satisfazer ambos os campos - os jogadores casuais normais, que recorrem cada vez mais aos seus dispositivos móveis para um jogo rápido como o CityVille para passar o tempo, e os jogadores sérios que querem uma experiência de jogo mais rica e profunda.

O Splashtop Remote se conecta a qualquer sistema operacional Windows 7, Windows Vista, Windows XP ou Mac OS X 10.6 ou superior. O Splashtop Remote consiste em dois componentes: um aplicativo no dispositivo móvel e um aplicativo no computador. O smartphone ou tablet se conecta ao computador usando qualquer rede. Para mais informações sobre o Splashtop Remote, visite: https://www.splashtop.com/remote.

Hoje, os produtos da Splashtop estão disponíveis em mais de 60 milhões de computadores dos principais fabricantes, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. A Splashtop recebeu inúmeros prêmios, incluindo o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor das novidades” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2010” da Laptop Magazine. A Splashtop Inc. possui sede em San José, com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com.

