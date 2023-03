Área de trabalho remota Splashtop adiciona suporte para Macs

Os usuários agora podem acessar seus arquivos de mídia, jogos e aplicativos em seus Macs domésticos ou do escritório usando um iPhone, iPad, iPod touch ou um telefone Android

27 de Janeiro de 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação de acesso instantâneo, anunciou hoje que ampliou o seu premiado produto de software Splashtop Remote Desktop para suportar Macs. Agora os utilizadores de iMac, Mac Pro, MacBook Pro e Air, e Mac Mini podem aceder e controlar remotamente o seu Mac em casa ou no escritório usando um tablet, como um iPad, ou um smartphone, como um iPhone.

“Graças às suas capacidades audiovisuais, o Mac tem sido o queridinho de Hollywood. Como o Mac, o Splashtop Remote é incrível em questão de multimídia”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Nosso software suporta uma alta taxa de quadros, ou seja, filmes mais suaves. Agora, com a compatibilidade para Mac, o Splashtop Remote está pronto para dominar Hollywood.”

O suporte para Mac do Splashtop Remote é a atualização mais recente da família de produtos Splashtop, que também inclui suporte para Windows, clientes iOS e dispositivos Android. Ele permite que os usuários acessem e controlem seu computador de maneira remota por meio de um dispositivo móvel, como um iPad, um iPhone ou um Dell Streak baseado em Android, Samsung Galaxy Tab ou Lenovo LePad, elevando a experiência de computação entre dispositivos.

Pela primeira vez, os usuários podem desfrutar de uma experiência de PC e Mac remota avançada e interativa que inclui vídeo e áudio em tempo real. Com o Splashtop Remote, os usuários podem assistir filmes, ouvir música, acessar todos os seus arquivos e aplicativos e jogar jogos para PC, Mac e Flash de maneira totalmente remota. O Splashtop Remote está localizado para usuários em inglês, chinês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano e espanhol.

Os participantes da Macworld 2011 estão convidados a experimentar o Splashtop Remote no Mac, visite a Splashtop no Mobile App Showcase, Booth #818.

O cliente Splashtop Remote está agora disponível na Apple App Store e no iTunes, e no Android Market. Para descarregar gratuitamente a aplicação Splashtop Remote Mac server ou para saber mais sobre o Splashtop Remote, visite . Para imagens, por favor visita aqui.

Sobre Splashtop



Hoje, os produtos da Splashtop estão disponíveis em mais de 50 milhões de computadores dos principais fabricantes do mercado, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. A Splashtop recebeu inúmeros prêmios, incluindo o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World , o prêmio “Melhor do que há de novo” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2011” da Revista LAPTOP . A Splashtop Inc. possui sede em San José, com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para mais informações, visite www.splashtop.com

Contacto para os media: Equipa de RP Splashtop