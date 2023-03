Splashtop Remote sobe para #1 aplicativo iPad pago em quatro países

Primeira Aplicação para iPad a Fornecer Remotamente uma Experiência Completa no Windows - com Vídeo e Áudio - Cresce Agressivamente nos Primeiros Dois Meses de Disponibilidade

20 de Outubro de 2010 - San Jose, CA - Splashtop Inc, o líder mundial em computação instantânea, anunciou hoje que a sua mais recente aplicação, Splashtop Remote para o iPad, assumiu uma liderança agressiva no mercado de aplicações para iPad. Entre as aplicações pagas, o Splashtop Remote tomou a posição de liderança em todas as categorias de aplicação em quatro países: Austrália, Japão, Coreia e Reino Unido. Além disso, o Splashtop Remote assumiu a posição número dois em aplicações iPad pagas no Canadá e na China, e é a aplicação comercial paga número um nos Estados Unidos.

“A área de computação móvel está evoluindo rapidamente, o aumento da nuvem pessoal, juntamente com a popularidade de dispositivos móveis, tornou a experiência de computação mais flexível e fragmentada”, disse Mark Lee, CEO e co-fundador da Splashtop Inc. “O Splashtop Remote é o primeiro produto a conectar a experiência de computação entre dispositivos, nossos usuários estão extremamente entusiasmados com isso. O crescimento sem precedentes do aplicativo mostra a demanda que os usuários têm por acesso móvel ao seu conteúdo pessoal e aplicativos em vários dispositivos.”

Na categoria de aplicativos de negócios, o Splashtop Remoto está dominando o mundo inteiro. O aplicativo é classificado como número um em dez países diferentes, incluindo Austrália, Canadá, China, Hong Kong, Japão, Coreia, Polônia, Taiwan, Reino Unido e Estados Unidos. O Splashtop Remoto também é o aplicativo de negócios número três na Alemanha.

Os usuários do Splashtop Remoto estão usando o aplicativo para tudo, como aplicativo de produtividade e educacional e até mesmo para assistir filmes e jogar videogame. Os usos desse produto incluem acesso a conteúdo da web baseado em Flash, aplicativos do Microsoft Office, como Outlook ou PowerPoint e acesso a conteúdo mídia da rede doméstica.

Sobre o Splashtop Remote

O Splashtop Remoto permite que os usuários acessem e controlem seus computadores e usem o Windows de maneira remota por meio de um iPad, conectando a experiência de computação entre muitos dispositivos. Pela primeira vez, os usuários podem desfrutar de uma experiência de computação remota avançada e interativa que inclui recursos de áudio e vídeo em tempo real. Com o Splashtop Remoto, os usuários podem assistir filmes, ouvir música, acessar todos os arquivos e aplicativos do Windows e até mesmo jogar jogos Flash remotamente. O Splashtop Remoto para iPad já está disponível na Apple App Store. Para saber mais sobre o Splashtop Remoto, visite: https://www.splashtop.com/remote

Sobre a Splashtop Inc.

A Splashtop Inc. (anteriormente conhecida como DeviceVM, Inc.) é uma empresa privada de software, selecionada pela Dow Jones como uma das 50 melhores empresas do setor. A Splashtop Inc. está sediada no Vale do Silício, com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Com sua premiada família de produtos Splashtop, a empresa está melhorando a experiência de computação diariamente, proporcionando acesso rápido e conveniente às informações que importam. Apresentado pela primeira vez em 2007, o seu principal produto, Splashtop, é uma plataforma instant-on premiada que permite aos seus usuários ficar online apenas alguns segundos após ligar a sua máquina. O Splashtop Remote permite que os usuários aproveitem a experiência completa do Windows usando seu iPad ou outro dispositivo móvel, em situações nas quais estiver longe do seu computador.

Os produtos Splashtop estão disponíveis em mais de 40 milhões de computadores dos principais fabricantes, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Desde a sua estreia em outubro de 2007, a Splashtop recebeu inúmeros prêmios, incluindo o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor do que há de novo” da Popular Science e o prêmio “Melhor de 2010 CES” da Laptop Magazine. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com

Contacto para os media: Equipa de RP Splashtop

Ligações úteis:



Página Inicial Splashtop: https://www.splashtop.com