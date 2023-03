Navegador remoto Splashtop permite que o Internet Explorer, Firefox e Chrome para usuários de iPad

Aplicativo permite que usuários de iPad naveguem na rede conectando-se a um computador

28 de Abril, 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação de acesso instantâneo, revelou hoje o Splashtop® Remote Browser. A aplicação permite que os utilizadores de iPad naveguem na web usando o browser padrão - Microsoft® Internet Explorer®, Mozilla Firefox, ou Google Chrome - no seu computador principal. Suporta todos os plug-ins, bookmarks e dados armazenados no browser do computador.

O Navegador Remoto Splashtop oferece vantagens em relação aos navegadores disponíveis hoje em dia. Como o aplicativo roda o navegador completo do seu PC, ele possui uma interface familiar e contém todos os seus plug-ins, incluindo Adobe® Flash® e Microsoft® Silverlight™, credenciais de login armazenadas, marcadores e dados de formulário.

Algumas das novas possibilidades abertas pelo Navegador Remoto Splashtop incluem:

Consumo de media online - a partir do teu iPad podes visitar websites familiares de música, vídeo e rádio online, e desfrutar do conteúdo tal como fazes no teu PC, independentemente de os sites suportarem o iPad. De acordo com o relatório da Forrester Research, Inc. de Março de 2011, Best Practices For Tablet Media Apps, 58% dos utilizadores de iPad usam os seus tablets para ver vídeos.

Jogos de navegador — Você pode até jogar seus jogos favoritos em Flash ou Shockwave no iPad usando o Touch!

Compras online — Endereços de envio, logins, senhas e números de cartão de crédito armazenados pelo navegador do computador não precisam ser reinseridos no teclado do iPad.

“No mundo dos navegadores móveis, nem todas as estradas levam a Roma. Alguns navegadores deixam passando sede no deserto do Saara”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Usando o Navegador Remoto Splashtop, você pode acessar qualquer página que o seu computador acessaria — sem limitações de Flash ou incompatibilidades de plugin. Tudo isso em um iPad.”

O Navegador Remoto Splashtop para iPad está disponível gratuitamente na Apple App Store e está limitado a sessões de 5 minutos. Atualmente, ele oferece suporte à navegação por meio de um computador baseado em Windows. O suporte para Mac OS está em desenvolvimento. Os consumidores podem obter o aplicativo Splashtop Remote Desktop completo e ilimitado por $4,99.

Sobre Splashtop



Hoje, os produtos da Splashtop estão disponíveis em mais de 60 milhões de computadores dos principais fabricantes, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. A Splashtop recebeu inúmeros prêmios, incluindo o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor das novidades” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2010” da Laptop Magazine. A Splashtop Inc. possui sede em San José, com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com.

Contacto para os media: Equipa de RP Splashtop

