Navegador remoto Splashtop permite que o Internet Explorer, Firefox e Chrome para usuários de iPad
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Aplicativo permite que usuários de iPad naveguem na rede conectando-se a um computador
28 de Abril, 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação de acesso instantâneo, revelou hoje o Splashtop® Remote Browser. A aplicação permite que os utilizadores de iPad naveguem na web usando o browser padrão - Microsoft® Internet Explorer®, Mozilla Firefox, ou Google Chrome - no seu computador principal. Suporta todos os plug-ins, bookmarks e dados armazenados no browser do computador.
O Navegador Remoto Splashtop oferece vantagens em relação aos navegadores disponíveis hoje em dia. Como o aplicativo roda o navegador completo do seu PC, ele possui uma interface familiar e contém todos os seus plug-ins, incluindo Adobe® Flash® e Microsoft® Silverlight™, credenciais de login armazenadas, marcadores e dados de formulário.
Algumas das novas possibilidades abertas pelo Navegador Remoto Splashtop incluem:
Consumo de media online - a partir do teu iPad podes visitar websites familiares de música, vídeo e rádio online, e desfrutar do conteúdo tal como fazes no teu PC, independentemente de os sites suportarem o iPad. De acordo com o relatório da Forrester Research, Inc. de Março de 2011, Best Practices For Tablet Media Apps, 58% dos utilizadores de iPad usam os seus tablets para ver vídeos.
Jogos de navegador — Você pode até jogar seus jogos favoritos em Flash ou Shockwave no iPad usando o Touch!
Compras online — Endereços de envio, logins, senhas e números de cartão de crédito armazenados pelo navegador do computador não precisam ser reinseridos no teclado do iPad.
“No mundo dos navegadores móveis, nem todas as estradas levam a Roma. Alguns navegadores deixam passando sede no deserto do Saara”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Usando o Navegador Remoto Splashtop, você pode acessar qualquer página que o seu computador acessaria — sem limitações de Flash ou incompatibilidades de plugin. Tudo isso em um iPad.”
O Navegador Remoto Splashtop para iPad está disponível gratuitamente na Apple App Store e está limitado a sessões de 5 minutos. Atualmente, ele oferece suporte à navegação por meio de um computador baseado em Windows. O suporte para Mac OS está em desenvolvimento. Os consumidores podem obter o aplicativo Splashtop Remote Desktop completo e ilimitado por $4,99.
Sobre Splashtop
Splashtop Inc. (anteriormente conhecido como DeviceVM, Inc.) foi fundado em 2006 com o objectivo de optimizar a experiência informática para que as pessoas em todo o lado possam aceder rapidamente a conteúdos e aplicações. O produto Splashtop OS, introduzido pela primeira vez em 2007, é uma premiada plataforma instantânea que permite aos utilizadores aceder online, aceder ao e-mail e conversar com amigos segundos depois de ligarem o seu PC. Splashtop Remote Desktop, um best-seller da Apple App Store, permite aos utilizadores desfrutar de toda a sua experiência de computador a partir de um smartphone ou de um tablet, enquanto estão longe do seu PC. A aplicação está agora disponível na Apple App Store, no iTunes, e no Android Market.
Hoje, os produtos baseados em Splashtop estão disponíveis em mais de 60 milhões de PCs dos principais fabricantes, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. A Splashtop recebeu vários prémios, incluindo o prestigiado prémio “Produto Mais Inovador” da PC World, o prémio “Melhor do que há de Novo” da Ciência Popular e o prémio “Melhor de 2011 CES” da LAPTOP Magazine. A Splashtop Inc. tem sede em San Jose com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipé. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com.
Contacto para os media:
Equipa de RP Splashtop
Links úteis:
Splashtop home: https://www.splashtop.com
Splashtop Remote: https://www.splashtop.com/remote