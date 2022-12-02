Splashtop Remote para Android nomeado Melhor App na CES 2011 pela revista LAPTOP
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Força da conexão remota, facilidade de acesso e excelente qualidade de vídeo e áudio proporcionam uma combinação vencedora
12 de Janeiro de 2010 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação de acesso instantâneo, anunciou hoje que o seu mais recente produto de software, Splashtop Remote para Android, ganhou um cobiçado prémio Best of CES de Revista LAPTOP. A aplicação conquistou o lugar cimeiro na categoria Best App/Software. Os vencedores foram chamados a representar os produtos mais inovadores entre as dezenas que foram apresentados na Consumer Electronics Show 2011.
"Isto é como receber o Óscar de Melhor Software - permite-nos colocar um pouco de arrogância no nosso código", disse Mark Lee, CEO e co-fundador do Splashtop. "Splashtop Remote for Android representa uma peça chave do nosso 'Bridge to Anywhere', tornando incrivelmente fácil para as pessoas com comprimidos baseados em Android e outros dispositivos móveis desfrutarem da sua informação e entretenimento em viagem, a qualquer hora e em qualquer lugar".
Para além desta última honra, o Splashtop Remote foi recentemente nomeado "best seller" nas listas do Apple iTunes 2010 Rewind para o Japão, Reino Unido, Canadá e Austrália - um ranking que destacou as ofertas de produtos mais quentes que estiveram disponíveis durante o ano para o iPhone, iPad e iPod touch.
Splashtop Remote for Android é a mais recente adição à família de produtos Splashtop, que também inclui suporte para clientes Windows e iOS. O Splashtop Remote permite aos utilizadores acederem e controlarem sem esforço o seu computador remotamente através de um dispositivo móvel, como um iPad, um iPhone, ou um Dell Streak baseado no Android, Samsung Galaxy Tab ou Lenovo LePad, fazendo a experiência computacional passar de um dispositivo para outro. Pela primeira vez, os utilizadores podem desfrutar de uma experiência rica e interactiva de PC remoto que inclui vídeo e áudio em tempo real. Com o Splashtop Remote, os utilizadores podem ver filmes, ouvir música, aceder a todos os seus ficheiros e aplicações, jogar jogos de PC e Flash remotamente, e até acordar um computador remotamente através da funcionalidade "Wake-on-LAN". O Splashtop Remote está disponível para utilizadores ingleses, chineses, franceses, alemães, italianos, japoneses, coreanos e espanhóis.
O Splashtop Remoto está disponível na App Store e no iTunes da Apple e no Android Market. Para saber mais sobre o Splashtop Remoto, acesse: https://www.splashtop.com/remote.
Sobre Splashtop
Splashtop Inc. (anteriormente conhecido como DeviceVM, Inc.) foi fundado em 2006 com o objectivo de optimizar a experiência informática para que as pessoas em todo o lado possam aceder rapidamente a conteúdos e aplicações. Splashtop Remote, reconhecido pela Apple como um dos mais vendidos na App Store, permite aos utilizadores desfrutar de toda a sua experiência de computador a partir de um smartphone ou de um tablet, enquanto estão longe do seu PC. O produto Splashtop OS, introduzido pela primeira vez em 2007, é uma premiada plataforma instantânea que permite aos utilizadores aceder online, aceder ao e-mail e conversar com amigos segundos depois de ligarem o seu PC.
Hoje, os produtos da Splashtop estão disponíveis em mais de 40 milhões de computadores dos principais fabricantes, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. A Splashtop recebeu inúmeros prêmios, incluindo o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor do que há de novo” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2010” da Laptop Magazine. A Splashtop Inc. possui sede em San José, com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com
Contacto para os media:
Equipa de RP Splashtop
Ligações úteis:
Splashtop home: https://www.splashtop.com
Splashtop Remote: https://www.splashtop.com/remote