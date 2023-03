Splashtop Remote para Android nomeado Melhor App na CES 2011 pela revista LAPTOP

Força da conexão remota, facilidade de acesso e excelente qualidade de vídeo e áudio proporcionam uma combinação vencedora

12 de Janeiro de 2010 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação de acesso instantâneo, anunciou hoje que o seu mais recente produto de software, Splashtop Remote para Android, ganhou um cobiçado prémio Best of CES de Revista LAPTOP . A aplicação conquistou o lugar cimeiro na categoria Best App/Software. Os vencedores foram chamados a representar os produtos mais inovadores entre as dezenas que foram apresentados na Consumer Electronics Show 2011.

"Isto é como receber o Óscar de Melhor Software - permite-nos colocar um pouco de arrogância no nosso código", disse Mark Lee, CEO e co-fundador do Splashtop. "Splashtop Remote for Android representa uma peça chave do nosso 'Bridge to Anywhere', tornando incrivelmente fácil para as pessoas com comprimidos baseados em Android e outros dispositivos móveis desfrutarem da sua informação e entretenimento em viagem, a qualquer hora e em qualquer lugar".

Para além desta última honra, o Splashtop Remote foi recentemente nomeado "best seller" nas listas do Apple iTunes 2010 Rewind para o Japão, Reino Unido, Canadá e Austrália - um ranking que destacou as ofertas de produtos mais quentes que estiveram disponíveis durante o ano para o iPhone, iPad e iPod touch.

Splashtop Remote for Android é a mais recente adição à família de produtos Splashtop, que também inclui suporte para clientes Windows e iOS. O Splashtop Remote permite aos utilizadores acederem e controlarem sem esforço o seu computador remotamente através de um dispositivo móvel, como um iPad, um iPhone, ou um Dell Streak baseado no Android, Samsung Galaxy Tab ou Lenovo LePad, fazendo a experiência computacional passar de um dispositivo para outro. Pela primeira vez, os utilizadores podem desfrutar de uma experiência rica e interactiva de PC remoto que inclui vídeo e áudio em tempo real. Com o Splashtop Remote, os utilizadores podem ver filmes, ouvir música, aceder a todos os seus ficheiros e aplicações, jogar jogos de PC e Flash remotamente, e até acordar um computador remotamente através da funcionalidade "Wake-on-LAN". O Splashtop Remote está disponível para utilizadores ingleses, chineses, franceses, alemães, italianos, japoneses, coreanos e espanhóis.

O Splashtop Remoto está disponível na App Store e no iTunes da Apple e no Android Market. Para saber mais sobre o Splashtop Remoto, acesse: https://www.splashtop.com/remote.

Hoje, os produtos da Splashtop estão disponíveis em mais de 40 milhões de computadores dos principais fabricantes, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. A Splashtop recebeu inúmeros prêmios, incluindo o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor do que há de novo” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2010” da Laptop Magazine. A Splashtop Inc. possui sede em San José, com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com

