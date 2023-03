Splashtop lança Splashtop Pro — Enterprise App para o BlackBerry PlayBook

Com o Splashtop Pro, profissionais de TI podem mobilizar sua força de trabalho com tablets BlackBerry PlayBook em trinta minutos

10 de Maio de 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou hoje o lançamento de Splashtop Pro com suporte para BlackBerry® PlayBook™ tablets. O Splashtop Pro foi concebido para empresas de TI, fornecedores de serviços e integradores de sistemas, para permitir uma força de trabalho móvel com tablets. Splashtop Pro é uma aplicação muito esperada para a comunidade de TI empresarial que implementa os tablets BlackBerry PlayBook, e segue o sucesso do Splashtop Remote Desktop HD, uma aplicação top de vendas para o PlayBook.

Com Splashtop Pro, as TI podem gerir e monitorizar dispositivos de forma segura através de uma consola web baseada em nuvem, fácil de usar. Agora as TI podem implementar e definir políticas que permitam a uma força de trabalho móvel alavancar as nuvens pessoais, privadas e públicas, quer estejam a funcionar numa máquina física ou virtual.

“O foco da RIM é vencer como empresa, e o Splashtop Pro é o aplicativo perfeito para apoiar o sucesso do PlayBook lá”, disse Mark Lee, CEO e co-fundador da Splashtop. “Os funcionários podem ir para qualquer lugar com seus PlayBooks e acessar todos os aplicativos e arquivos dos seus computadores.”

"Splashtop desenvolveu algumas das principais aplicações para o BlackBerry PlayBook, incluindo uma das mais populares aplicações de negócios no App World hoje em dia. Estamos entusiasmados por o Splashtop trazer o Splashtop Pro para a PlayBook", disse Martyn Mallick, VP de Alianças Globais e Desenvolvimento de Negócios. "Splashtop Pro e Blackberry PlayBook são uma combinação vencedora para trazer o controlo remoto do ambiente de trabalho para a empresa".

Usando Splashtop Pro, um administrador de TI pode:

* Implementar facilmente comprimidos numa organização sem alterações de infra-estrutura

* Gerir centralmente a conectividade de dispositivos móveis e computadores através de uma simples Consola de Administração baseada na web

* Agrupar computadores para acesso partilhado

* Monitorizar o histórico de ligações

* Receber suporte prioritário

Com Splashtop Pro, os empregados podem ser móveis e mais produtivos usando um tablet para partilhar os recursos de hardware e software de uma empresa. O Splashtop Pro elimina a necessidade de transferir, converter ou sincronizar ficheiros e multimédia entre dispositivos. Ficheiros de trabalho e aplicações de escritório importantes, tais como Outlook, PowerPoint, Excel e Word, são facilmente acessíveis, assim como vídeos, música e fotos para apresentações.

O Splashtop Pro é adequado para uso em vários cenários de negócios; por exemplo:

* Representantes de vendas de campo que necessitam de acesso ao sistema de CRM interno da sua empresa ou outras informações de preços e inventário

* Telecommuters que trabalham a partir de casa e que querem entrar remotamente no computador do escritório através de VPN

* Profissionais de saúde que procuram um acesso fácil aos EMR pacientes para explicar interactivamente os resultados

* Gestores de restaurantes que utilizam dispositivos móveis para introduzir encomendas

Os administradores de TI podem inscrever-se para uma conta Splashtop Pro que suporta 5-25 utilizadores em grátis, durante os primeiros trinta dias.

O Splashtop Pro é composto por dois componentes:

Aplicação Splashtop Pro a correr no BlackBerry PlayBook

O software gratuito Splashtop Streamer que corre em qualquer computador com Windows 7, Vista, XP

Assista o vídeo do Splashtop Pro em http://youtu.be/y694AePJjG8

Sobre a Splashtop Inc.

A Splashtop deseja tocar a vida das pessoas oferecendo a melhor experiência de desktop remoto da categoria — conectando tablets, telefones, computadores e televisões. A tecnologia Splashtop capacita usuários e empresas com um acesso seguro e interativo de alto desempenho aos seus aplicativos favoritos, conteúdo de mídia e arquivos a qualquer hora e em qualquer lugar.

Os produtos da Splashtop são alguns dos aplicativos mais vendidos na Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e outros. Mais de 6 milhões de pessoas já baixaram os produtos Splashtop de app stores e mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e outros já usaram as soluções Splashtop.

A consumerização da área da TI e a proliferação de dispositivos móveis estão fazendo com que cada vez mais empresas procurem a Splashtop. O Splashtop Bridging Cloud™ garante uma conectividade confiável, segura e de alto desempenho em vários dispositivos, oferecendo controle orientado por políticas de TI, integradores de sistemas e provedores de serviços.

Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science e o prémio "Best of 2012 CES" da Revista LAPTOP. A empresa está sediada em San Jose com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, Taipé e Tóquio. Para mais informações, visita .

As famílias BlackBerry e RIM, imagens e símbolos relacionados são marcas comerciais de propriedade exclusiva da Research In Motion Limited.