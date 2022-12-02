Splashtop lança Splashtop Pro — Enterprise App para o BlackBerry PlayBook
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Com o Splashtop Pro, profissionais de TI podem mobilizar sua força de trabalho com tablets BlackBerry PlayBook em trinta minutos
10 de maio de 2012 — San Jose, CA — Splashtop Inc., líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou hoje o lançamento do Splashtop Pro com suporte para tablets BlackBerry® PlayBook™. O Splashtop Pro foi projetado para TI corporativa, provedores de serviços e integradores de sistemas para capacitar uma força de trabalho móvel com tablets. Splashtop Pro é um aplicativo muito aguardado pela comunidade de TI empresarial que implanta tablets BlackBerry PlayBook e segue o sucesso do Splashtop Remote Desktop HD, um aplicativo mais vendido para o PlayBook.
Com o Splashtop Pro, a TI pode gerenciar e monitorar dispositivos com segurança por meio de um console web baseado em nuvem fácil de usar. Agora a TI pode implementar e definir políticas que permitem que uma força de trabalho móvel aproveite as nuvens pessoais, privadas e públicas, quer estejam a funcionar numa máquina física ou virtual.
“O foco da RIM é vencer como empresa, e o Splashtop Pro é o aplicativo perfeito para apoiar o sucesso do PlayBook lá”, disse Mark Lee, CEO e co-fundador da Splashtop. “Os funcionários podem ir para qualquer lugar com seus PlayBooks e acessar todos os aplicativos e arquivos dos seus computadores.”
"Splashtop desenvolveu algumas das principais aplicações para o BlackBerry PlayBook, incluindo uma das mais populares aplicações de negócios no App World hoje em dia. Estamos entusiasmados por o Splashtop trazer o Splashtop Pro para a PlayBook", disse Martyn Mallick, VP de Alianças Globais e Desenvolvimento de Negócios. "Splashtop Pro e Blackberry PlayBook são uma combinação vencedora para trazer o controlo remoto do ambiente de trabalho para a empresa".
Usando o Splashtop Pro, um administrador de TI pode:
* Implementar facilmente comprimidos numa organização sem alterações de infra-estrutura
* Permitir o acesso seguro a aplicações, ficheiros e conteúdos em computadores empresariais a partir de um dispositivo móvel
* Gerir centralmente a conectividade de dispositivos móveis e computadores através de uma simples Consola de Administração baseada na web
* Gerir permissões de utilizador
* Agrupar computadores para acesso partilhado
* Gerir ligações com base em políticas como tipo e tempo de ligação
* Monitorizar o histórico de ligações
* Gerir actualizações
* Receber suporte prioritário
Com o Splashtop Pro, os funcionários podem ser móveis e mais produtivos usando um tablet para compartilhar os recursos de hardware e software de uma empresa. O Splashtop Pro elimina a necessidade de transferir, converter ou sincronizar arquivos e multimídia entre dispositivos. Ficheiros de trabalho importantes e aplicações de escritório, como Outlook, PowerPoint, Excel e Word, são facilmente acedidos, bem como vídeos, músicas e fotos para apresentações.
O Splashtop Pro é adequado para uso em diversos cenários de negócios; por exemplo:
* Representantes de vendas de campo que necessitam de acesso ao sistema de CRM interno da sua empresa ou outras informações de preços e inventário
* Agentes imobiliários que querem ajustar os seus horários sem voltar ao escritório
* Telecommuters que trabalham a partir de casa e que querem entrar remotamente no computador do escritório através de VPN
* Designers que procuram impressionar os seus clientes quando apresentam
* Profissionais de saúde que procuram um acesso fácil aos EMR pacientes para explicar interactivamente os resultados
* Proprietários de franquias que partilham marketing ou outras informações com filiais
* Gestores de restaurantes que utilizam dispositivos móveis para introduzir encomendas
Os administradores de TI podem se inscrever para uma conta Splashtop Pro que suporta de 5 a 25 usuários gratuitos em https://www.splashtop.com/pro para os primeiros trinta dias.
O Splashtop Pro é composto por dois componentes:
Aplicação Splashtop Pro a correr no BlackBerry PlayBook
O software gratuito Splashtop Streamer que corre em qualquer computador com Windows 7, Vista, XP
Veja o vídeo do Splashtop Pro em https://www.youtube.com/watch?v=y694AePJjG8
Sobre a Splashtop Inc.
A Splashtop deseja tocar a vida das pessoas oferecendo a melhor experiência de desktop remoto da categoria — conectando tablets, telefones, computadores e televisões. A tecnologia Splashtop capacita usuários e empresas com um acesso seguro e interativo de alto desempenho aos seus aplicativos favoritos, conteúdo de mídia e arquivos a qualquer hora e em qualquer lugar.
Os produtos da Splashtop são alguns dos aplicativos mais vendidos na Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e outros. Mais de 6 milhões de pessoas já baixaram os produtos Splashtop de app stores e mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e outros já usaram as soluções Splashtop.
A consumerização da área da TI e a proliferação de dispositivos móveis estão fazendo com que cada vez mais empresas procurem a Splashtop. O Splashtop Bridging Cloud™ garante uma conectividade confiável, segura e de alto desempenho em vários dispositivos, oferecendo controle orientado por políticas de TI, integradores de sistemas e provedores de serviços.
Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science e o prémio "Best of 2012 CES" da Revista LAPTOP. A empresa está sediada em San Jose com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, Taipé e Tóquio. Para mais informações, visita .
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