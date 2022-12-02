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Splashtop lança Splashtop Pro para empresas

Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.

Splashtop Pro Permite aos fornecedores de TI e Serviços Mobilizar uma Força de Trabalho em 30 Minutos

1 de Novembro de 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou hoje o lançamento de Splashtop Pro concebido para as TI corporativas, fornecedores de serviços e integradores de sistemas para permitir uma força de trabalho móvel com tablets. Hoje em dia, as aplicações móveis Splashtop são apreciadas por mais de 5 milhões de utilizadores de tablet e smartphone para aceder remotamente a aplicações e ficheiros de PC e Mac com áudio completo e vídeo de alta definição.

Com o Splashtop Pro, a equipe de TI pode gerenciar e monitorar os dispositivos por meio do console web baseado em nuvem de uma maneira altamente segura. Agora, a TI pode implantar e definir políticas que permitem que as forças de trabalho móveis aproveitem as nuvens pessoais, privadas e/ou públicas, sejam elas executadas em uma máquina física ou virtual.

“O Splashtop Pro é a maneira mais rápida de habilitar a força de trabalho móvel. Em 30 minutos, a força de trabalho de uma empresa já pode estar funcionando com tablets móveis com acesso total aos aplicativos e arquivos dos seus computadores”, disse Mark Lee, CEO e co-fundador da Splashtop. “Estamos entusiasmados em trazer a facilidade dos aplicativos de consumo para o mundo da TI corporativa, ao mesmo tempo em que apoiamos a TI para controlar e gerenciar a conectividade segura entre os dispositivos.”

Usando o Splashtop Pro, um administrador de TI pode:

  • Implantar tablets em uma organização sem alterações na infraestrutura

  • Permitir o acesso seguro a aplicativos, arquivos e conteúdo em computadores corporativos a partir de um dispositivo móvel

  • Gerenciar a conectividade de dispositivos móveis e computadores centralmente por meio de um Admin Console simples baseado na Web

  • Gerir permissões de utilizador

  • Computadores de grupo para acesso partilhado

  • Gerir ligações com base em políticas como o tipo de ligação e o tempo

  • Monitorar o histórico de conexão

  • Gerir actualizações

  • Receber suporte prioritário

Com o Splashtop Pro, os funcionários podem ser móveis e mais produtivos usando um tablet para compartilhar os recursos de hardware e software de uma empresa. O Pro elimina a necessidade de transferir, converter ou sincronizar ficheiros e multimédia entre dispositivos. Ficheiros de trabalho importantes e aplicações de escritório, como Outlook, PowerPoint, Excel e Word, são facilmente acedidos, bem como vídeos, músicas e fotos para apresentações.

O Splashtop Pro é adequado para uso em diversos cenários de negócios, por exemplo:

  • Representantes de vendas de campo que precisam de acesso ao sistema CRM interno da empresa ou a outras informações de preços e inventário

  • Agentes imobiliários que queiram ajustar os seus horários sem voltarem ao escritório

  • Pessoas que trabalham de casa, usando o computador do escritório através de uma VPN

  • Designers que procuram impressionar seus clientes durante suas apresentações

  • Profissionais de saúde que procuram um acesso fácil ao paciente EMR para explicar conclusões interativamente

  • Proprietários de franqueados partilham marketing ou outras informações úteis com filiais

  • Gerentes de restaurantes que usam dispositivos móveis para anotar seus pedidos

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc., líder mundial em computação entre dispositivos, foi fundada em 2006 com o objetivo de permitir que pessoas de todos os lugares acessem conteúdo e aplicativos em dispositivos e nuvens. O principal produto da Splashtop, o Desktop Remoto Splashtop, é um best-seller na Apple App Store e Android Market, pois permite que os usuários desfrutem de uma experiência de computação completa usando apenas dispositivos móveis e outros computadores.

Actualmente, os produtos baseados em Splashtop estão disponíveis em mais de 70 milhões de PCs e dispositivos móveis da Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop recebeu inúmeros prémios, incluindo o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science, e o prémio "Best of 2011 CES" da Revista LAPTOP. A Splashtop Inc. tem sede em San Jose e escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, e Taipé. Para mais informações, visita https://www.splashtop.com.

Contato de mídia:

Equipe de Relações Públicas da Splashtop

Ligações úteis:

Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Splashtop Pro: https://www.splashtop.com/pro