Splashtop lança Splashtop Pro para empresas

Splashtop Pro Permite aos fornecedores de TI e Serviços Mobilizar uma Força de Trabalho em 30 Minutos

1 de Novembro de 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou hoje o lançamento de Splashtop Pro concebido para as TI corporativas, fornecedores de serviços e integradores de sistemas para permitir uma força de trabalho móvel com tablets. Hoje em dia, as aplicações móveis Splashtop são apreciadas por mais de 5 milhões de utilizadores de tablet e smartphone para aceder remotamente a aplicações e ficheiros de PC e Mac com áudio completo e vídeo de alta definição.

Com o Splashtop Pro, a equipe de TI pode gerenciar e monitorar os dispositivos por meio do console web baseado em nuvem de uma maneira altamente segura. Agora, a TI pode implantar e definir políticas que permitem que as forças de trabalho móveis aproveitem as nuvens pessoais, privadas e/ou públicas, sejam elas executadas em uma máquina física ou virtual.

“O Splashtop Pro é a maneira mais rápida de habilitar a força de trabalho móvel. Em 30 minutos, a força de trabalho de uma empresa já pode estar funcionando com tablets móveis com acesso total aos aplicativos e arquivos dos seus computadores”, disse Mark Lee, CEO e co-fundador da Splashtop. “Estamos entusiasmados em trazer a facilidade dos aplicativos de consumo para o mundo da TI corporativa, ao mesmo tempo em que apoiamos a TI para controlar e gerenciar a conectividade segura entre os dispositivos.”

Usando Splashtop Pro, um administrador de TI pode:

Implantar tablets em uma organização sem alterações na infraestrutura

Permitir o acesso seguro a aplicativos, arquivos e conteúdo em computadores corporativos a partir de um dispositivo móvel

Gerenciar a conectividade de dispositivos móveis e computadores centralmente por meio de um Admin Console simples baseado na Web

Gerir permissões de utilizador

Computadores de grupo para acesso partilhado

Gerir ligações com base em políticas como o tipo de ligação e o tempo

Monitorar o histórico de conexão

Gerir actualizações

Receber suporte prioritário

Com o Splashtop Pro, os funcionários podem ser móveis e mais produtivos, podem usar um tablet para compartilhar os recursos de hardware e software de uma empresa. O Pro elimina a necessidade de transferir, converter ou sincronizar arquivos e multimídia entre dispositivos. Arquivos de trabalho importantes e aplicativos de escritório, como o Outlook, PowerPoint, Excel e Word, são facilmente acessados, bem como vídeos, músicas e fotos para apresentações.

O Splashtop Pro é adequado para uso em uma variedade de cenários de negócios, por exemplo:

Representantes de vendas de campo que precisam de acesso ao sistema CRM interno da empresa ou a outras informações de preços e inventário

Agentes imobiliários que queiram ajustar os seus horários sem voltarem ao escritório

Pessoas que trabalham de casa, usando o computador do escritório através de uma VPN

Designers que procuram impressionar seus clientes durante suas apresentações

Profissionais de saúde que buscam fácil acesso à EMR do paciente para explicar suas descobertas de forma interativa • Proprietários de franquias que desejam apresentar seu marketing ou outras informações úteis para suas filiais

Gerentes de restaurantes que usam dispositivos móveis para anotar seus pedidos

Administradores de TI podem se inscrever em uma conta Splashtop Pro que suporta 5-25 usuários gratuitamente em www.splashtop.com/pro, durante os primeiros 30 dias.

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc., líder mundial em computação entre dispositivos, foi fundada em 2006 com o objetivo de permitir que pessoas de todos os lugares acessem conteúdo e aplicativos em dispositivos e nuvens. O principal produto da Splashtop, o Desktop Remoto Splashtop, é um best-seller na Apple App Store e Android Market, pois permite que os usuários desfrutem de uma experiência de computação completa usando apenas dispositivos móveis e outros computadores.

Actualmente, os produtos baseados em Splashtop estão disponíveis em mais de 70 milhões de PCs e dispositivos móveis da Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop recebeu inúmeros prémios, incluindo o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science, e o prémio "Best of 2011 CES" da Revista LAPTOP. A Splashtop Inc. tem sede em San Jose e escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, e Taipé. Para mais informações, visita https://www.splashtop.com.

Contacto para os media:

Equipe de Relações Públicas da Splashtop

Ligações úteis:

Splashtop Home: