Splashtop lança Splashtop 2 para iPhone como um aplicativo gratuito

Splashtop lança seu software de desktop remoto na sua versão para iPhone, o Splashtop 2 — Desktop Remoto (“Splashtop 2”), usufruindo de sua infraestrutura “Bridging Cloud”, conectando os usuários de iPhone com seus computadores de uma maneira segura; o aplicativo será oferecido gratuitamente durante um tempo limitado

17 de Outubro de 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou hoje o lançamento da versão para iPhone do Splashtop 2 - Remote Desktop ("Splashtop 2"), a mais recente geração da sua premiada aplicação de desktop remoto. Após o lançamento do Splashtop 2 para iPad em Junho e o lançamento da infra-estrutura do Splashtop "Bridging cloud", o lançamento do Splashtop 2 para iPhone será introduzido como uma aplicação gratuita por um período limitado de tempo.

Até o momento, a Splashtop ajudou mais de oito milhões de usuários de dispositivos móveis, de tablets a smartphones, a acessar remotamente seus PCs Windows e Macs, permitindo que eles usem aplicativos, visualizem e editem arquivos, assistam filmes em HD e joguem jogos com uso intenso de gráficos, tudo isso de maneira remota.

“Em pouco mais de 3 meses desde o seu lançamento, o Splashtop 2 para tablets iPad e Android já foi baixado milhões de vezes”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Com esta nova versão, estamos trazendo aos usuários do iPhone o mesmo alto nível de segurança, privacidade e desempenho que rende à Splashtop suas inúmeras avaliações 5 estrelas.”

O aplicativo Splashtop 2 possibilita a conectividade entre dispositivos em um ambiente de rede local; além disso, um módulo chamado “Anywhere Access Pack”, disponível para compra no aplicativo, permitirá que os usuários se conectem aos seus dispositivos usando a internet.

O aplicativo possui uma interface fácil de usar, otimizada para novos recursos de hardware, como a tela Retina da Apple. A versão para iPhone suporta até 30 quadros por segundo de streaming e possui uma latência inferior a 30 milissegundos, proporcionando uma experiência de vídeo suave e de jogos responsivos.

Com o Splashtop 2, a única configuração necessária para se conectar a computadores é um nome de usuário e uma senha. Não é necessário configurar roteadores ou firewalls, nem inserir manualmente endereços IP ou códigos de segurança. Com a adição do Anywhere Access Pack, o mesmo processo simples permite que os usuários se conectem aos seus dispositivos de forma confiável estando eles em qualquer lugar do mundo, pela internet.

Além disso, o aplicativo possui tecnologia de auto-otimização que se adapta às condições da rede, permitindo que o usuário aproveite ao máximo a sua rede 3G, 4G ou conexão à internet. Ao mesmo tempo que protege os dados do usuário por meio de sua Bridging Cloud, a Splashtop implanta sua tecnologia de criptografia padrão do setor para manter um alto nível de segurança.

O Splashtop 2 pode ser baixado em iPhone no iTunes na App Store em https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-2-remote-desktop/id561386772?mt=8. O aplicativo está disponível gratuitamente por um tempo limitado. O Anywhere Access Pack está disponível gratuitamente para uma avaliação de sete dias, após esse período, ele pode ser comprado por $0,99 por mês ou $9,99 por ano.

O Splashtop 2 requer o download e a instalação do software gratuito Splashtop Streamer em um computador Windows ou Mac. Plataformas suportadas: Windows 7, Vista e XP (incluindo o Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard ou Lion é necessário para usuários Mac). Um computador com CPU dual-core é recomendado para o melhor desempenho possível. A compra do Splashtop 2 inclui uma licença para acessar até 2 computadores.

Sobre a Splashtop Inc.

Splashtop aspira a tocar a vida das pessoas, proporcionando a melhor experiência de trabalho remoto da sua classe - comprimidos, telefones, computadores e televisões. A tecnologia Splashtop permite aos consumidores e utilizadores empresariais o acesso interactivo e seguro às suas aplicações, conteúdos multimédia e ficheiros favoritos, a qualquer hora e em qualquer lugar. Os produtos da Splashtop são as aplicações mais vendidas na Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e outras. Mais de oito milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e outros parceiros já enviaram com Splashtop. A consumerização das TI e a proliferação de dispositivos móveis está a levar à adopção do Splashtop pelas empresas. A Splashtop Bridging Cloud assegura uma conectividade fiável, segura e de alto desempenho através de múltiplos dispositivos. Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science e o prémio "Best of 2012 CES" da Revista LAPTOP. A empresa está sediada em San Jose com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, Taipé e Tóquio. Para mais informações, visita .

