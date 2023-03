Splashtop lança SO Splashtop baseado no Meego para OEMs

Empresa fica atrás da MeeGo em adoção do mercado

15 de Fevereiro de 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação de acesso instantâneo, anunciou hoje o lançamento de uma nova versão do seu SO Splashtop® dirigida a parceiros OEM e ODM que estão a trazer o Splashtop baseado em MeeGo™ para a próxima geração de tablets e netbooks. O principal produto Splashtop já foi enviado em milhões de computadores portáteis e netbooks dos principais OEM, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG, Sony e mais.

"Se és um OEM, deves escolher um parceiro de software da forma como escolherias um cônjuge", disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "Deve ser alguém em quem confies, alguém que compreenda como funcionas e alguém que te possa ajudar a trazer um belo produto para o mundo. Mas na indústria informática, a experiência realmente conta - quanto mais melhor. A base instalada do Splashtop de 60 milhões mostra que oferecemos soluções experimentadas e verdadeiras. Além disso, somos um grande parceiro a longo prazo".

"A plataforma de software aberta e flexível do MeeGo na arquitectura Intel® dá aos fabricantes de dispositivos móveis tanto a liberdade como as capacidades poderosas para proporcionar experiências emocionantes aos utilizadores", disse Ram Peddibhotla, director de marketing de software de sistema da Intel Corporation. "A Intel dá as boas-vindas ao Splashtop e a outros fornecedores de software ao ecossistema MeeGo para aplicar os seus profundos conhecimentos de software para ajudar os fabricantes a trazer os dispositivos móveis para o mercado rapidamente".

O principal produto Splashtop é uma premiada plataforma instantânea que permite aos utilizadores aceder online, aceder ao e-mail e conversar com amigos segundos depois de ligarem o seu PC. A nova versão do produto baseada no MeeGo irá ligar-se à loja de aplicações Intel AppUpSM center, permitindo aos utilizadores comprar, descarregar e executar uma variedade de aplicações de software para o MeeGo.

Os OEMs podem ampliar ainda mais a experiência dos usuários MeeGo com a adição do Splashtop Remote, um aplicativo de desktop remoto. Ele permite que os usuários atravessem a ponte entre um dispositivo MeeGo, Android, Windows ou iOS, com um PC ou Mac, para acessar e desfrutar de aplicativos e conteúdo de um computador em qualquer lugar.

A Splashtop é uma contribuinte ativa e evangelista entusiasta do projeto MeeGo. O CEO e co-fundador da Splashtop, Mark Lee, atua no conselho de administração da Fundação Linux, o administrador do desenvolvimento MeeGo, e dois dos executivos sênior da Splashtop trabalham diretamente na promoção do Meego em nome da fundação na Ásia.

Sobre Splashtop

.

Actualmente, os produtos Splashtop estão disponíveis em mais de 60 milhões de PCs de fabricantes líderes incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop recebeu inúmeros prémios, incluindo o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science, e o prémio "Best of 2011 CES" da Revista LAPTOP. A Splashtop Inc. tem sede em San Jose e escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, e Taipé. Para mais informações, visita www.Splashtop.com

Sobre o Projecto MeeGo

Para mais informações sobre o MeeGo, visita www.meego.com www.meego.com .

Contacto para os media: Equipa de RP Splashtop