Splashtop lança SO Splashtop baseado no Meego para OEMs
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Empresa fica atrás da MeeGo em adoção do mercado
15 de Fevereiro de 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação de acesso instantâneo, anunciou hoje o lançamento de uma nova versão do seu SO Splashtop® dirigida a parceiros OEM e ODM que estão a trazer o Splashtop baseado em MeeGo™ para a próxima geração de tablets e netbooks. O principal produto Splashtop já foi enviado em milhões de computadores portáteis e netbooks dos principais OEM, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG, Sony e mais.
"Se és um OEM, deves escolher um parceiro de software da forma como escolherias um cônjuge", disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "Deve ser alguém em quem confies, alguém que compreenda como funcionas e alguém que te possa ajudar a trazer um belo produto para o mundo. Mas na indústria informática, a experiência realmente conta - quanto mais melhor. A base instalada do Splashtop de 60 milhões mostra que oferecemos soluções experimentadas e verdadeiras. Além disso, somos um grande parceiro a longo prazo".
"A plataforma de software aberta e flexível do MeeGo na arquitectura Intel® dá aos fabricantes de dispositivos móveis tanto a liberdade como as capacidades poderosas para proporcionar experiências emocionantes aos utilizadores", disse Ram Peddibhotla, director de marketing de software de sistema da Intel Corporation. "A Intel dá as boas-vindas ao Splashtop e a outros fornecedores de software ao ecossistema MeeGo para aplicar os seus profundos conhecimentos de software para ajudar os fabricantes a trazer os dispositivos móveis para o mercado rapidamente".
O principal produto Splashtop é uma premiada plataforma instantânea que permite aos utilizadores aceder online, aceder ao e-mail e conversar com amigos segundos depois de ligarem o seu PC. A nova versão do produto baseada no MeeGo irá ligar-se à loja de aplicações Intel AppUpSM center, permitindo aos utilizadores comprar, descarregar e executar uma variedade de aplicações de software para o MeeGo.
Os OEMs podem ampliar ainda mais a experiência dos usuários MeeGo com a adição do Splashtop Remote, um aplicativo de desktop remoto. Ele permite que os usuários atravessem a ponte entre um dispositivo MeeGo, Android, Windows ou iOS, com um PC ou Mac, para acessar e desfrutar de aplicativos e conteúdo de um computador em qualquer lugar.
A Splashtop é uma contribuinte ativa e evangelista entusiasta do projeto MeeGo. O CEO e co-fundador da Splashtop, Mark Lee, atua no conselho de administração da Fundação Linux, o administrador do desenvolvimento MeeGo, e dois dos executivos sênior da Splashtop trabalham diretamente na promoção do Meego em nome da fundação na Ásia.
Sobre Splashtop
Splashtop Inc. (anteriormente conhecido como DeviceVM, Inc.) foi fundado em 2006 com o objectivo de optimizar a experiência informática para que as pessoas em todo o lado possam aceder rapidamente a conteúdos e aplicações. O produto Splashtop OS, introduzido pela primeira vez em 2007, é uma premiada plataforma instantânea que permite aos utilizadores aceder online, aceder ao e-mail e conversar com amigos segundos depois de ligarem o seu PC. Splashtop Remote, a aplicação empresarial mais vendida nos EUA, tal como designada pelas vendas e downloads da Apple App Store, permite aos utilizadores desfrutar de toda a sua experiência de computador a partir de um Smartphone ou de um tablet, enquanto estão longe do seu PC. O cliente Splashtop Remote está agora disponível na Apple App Store e no iTunes, e no Android Market. Para descarregar gratuitamente a aplicação Splashtop Remote Mac server ou para saber mais sobre o Splashtop Remote, visite: .
Actualmente, os produtos Splashtop estão disponíveis em mais de 60 milhões de PCs de fabricantes líderes incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop recebeu inúmeros prémios, incluindo o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science, e o prémio "Best of 2011 CES" da Revista LAPTOP. A Splashtop Inc. tem sede em San Jose e escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, e Taipé. Para mais informações, visita www.Splashtop.com
Sobre o Projecto MeeGo
O projecto MeeGo combina os projectos Moblin™ da Intel e Maemo da Nokia numa plataforma de software de código aberto baseada em Linux para a próxima geração de dispositivos informáticos. A plataforma de software MeeGo foi concebida para dar aos programadores a mais vasta gama de segmentos de dispositivos a visar para as suas aplicações, incluindo netbooks e computadores de secretária de nível básico, dispositivos de computação e comunicações portáteis, dispositivos de entretenimento de informação no veículo, televisões ligadas, telefones multimédia e mais - tudo utilizando um conjunto uniforme de APIs baseadas em Qt. Para os consumidores, o MeeGo irá oferecer experiências inovadoras de aplicação que podem levar de aparelho para aparelho. O projecto MeeGo é alojado pela Linux Foundation. Para mais informações sobre o MeeGo, visita www.meego.com www.meego.com .