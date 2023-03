Apresentador Splashtop Transforma um iPad no controle remoto de apresentação definitivo

Controle slides do PowerPoint e do Keynote de qualquer lugar da sala, anote o conteúdo necessário e dê vida às suas ideias

9 de Janeiro de 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou hoje o lançamento de Presenter, uma aplicação que transforma um iPad no derradeiro comando de apresentação. O apresentador liga-se a um PC ou Mac sobre Wifi para permitir a um orador apresentar e anotar slides, apresentar vídeos, responder a perguntas e interagir com uma audiência sem estar amarrado ao computador ou ao pódio.

O Presenter é ideal para:

Executivos de vendas que querem impressionar seu público com efeitos especiais e anotações — mesmo quando estiverem andando pela sala

Instrutores que querem permitir que os membros do seu público respondam a perguntas diretamente em um iPad — sem precisar ir até a frente da sala

Treinadores que desejam ser mais eficazes, permitindo a participação dos seus estagiários com o conteúdo sem precisar sair da sua cadeira

“O Presenter é o novo assistente de produtividade do profissional de negócios. Agora é fácil adicionar estilo às suas apresentações e atrair a atenção do seu público”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Mover-se livremente em uma sala e interagir com seus participantes irá adicionar muito mais impacto às suas apresentações.”

O Presenter apresenta uma barra de ferramentas fácil de usar no iPad para desenhar, realçar ou escrever sobre qualquer conteúdo, até mesmo em Keynote, Adobe Flash e vídeo. O palestrante pode aplicar diferentes cores e tamanhos de canetas, marcadores e formas para enfatizar detalhes, responder perguntas ou adicionar informações em tempo real.

Além dos recursos de anotação, algumas ferramentas especiais também foram incluídas. O Screen Shade permite que o apresentador revele partes da sua tela para, por exemplo, fazer questionários. O Spotlight pode ser movido e ampliado para focar em detalhes mais importantes. Os flip charts de várias páginas, totalmente editáveis, podem ser criados para exibição com uma variedade de planos de fundo ideais para aplicativos de negócios que podem ser compartilhados por e-mail com colegas ou membros do público.

O Presenter inclui um teclado virtual e gestos de toque para simular o mouse, mostrar ou ocultar a barra de ferramentas, deslizar da esquerda para a direita em apresentações PowerPoint, PDF ou para navegar em sites.

O apresentador pode ser descarregado por $19.99 USD da Apple App Store em & mt=8

O Presenter suporta iPad 1 e 2 e precisa que o Splashtop Streamer seja instalado em um computador Windows 7, Vista, XP ou Mac OS X 10.6+.

Sobre Splashtop

Splashtop aspira a tocar a vida das pessoas, oferecendo a melhor experiência de computação de dispositivos cruzados da tua classe - comprimidos, telefones, computadores e televisões. Os produtos Splashtop já foram enviados em mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel e outros parceiros. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam e outros são aplicações mais vendidas em mais de 60 países na Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog e Amazon Android App Store, encantando milhões de utilizadores móveis com acesso interactivo e de alto desempenho às suas aplicações favoritas, conteúdos multimédia e ficheiros a qualquer hora e em qualquer lugar.

Para empresas que exigem uma conectividade segura e gerenciada entre dispositivos e serviços em nuvem, o Splashtop Pro é a solução perfeita. Com o Splashtop Pro, os provedores de TI e serviços podem “mobilizar” sua força de trabalho em menos de 30 minutos. Os usuários podem desfrutar de uma ótima experiência em seus dispositivos, ao mesmo tempo que atendem aos requisitos de segurança e conformidade corporativos.

Os produtos Splashtop são muito bem avaliados por seus usuários e já receberam muitos prêmios de prestígio — o prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor das novidades” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2011” da revista LAPTOP. A Splashtop possui sede em San José com equipes em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para obter mais informações, visite https://www.splashtop.com.

