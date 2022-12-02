Apresentador Splashtop Transforma um iPad no controle remoto de apresentação definitivo
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Controle slides do PowerPoint e do Keynote de qualquer lugar da sala, anote o conteúdo necessário e dê vida às suas ideias
9 de janeiro de 2012 — San Jose, CA — Splashtop Inc., líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou hoje o lançamento do Presenter, um aplicativo que transforma um iPad no melhor controle remoto para apresentações. O apresentador conecta-se a um PC ou Mac por Wifi para permitir que um palestrante apresente e anote slides, apresente vídeos, responda a perguntas e interaja com uma audiência sem estar preso ao computador ou ao pódio.
O Presenter é ideal para:
Executivos de vendas que querem impressionar seu público com efeitos especiais e anotações — mesmo quando estiverem andando pela sala
Instrutores que querem permitir que os membros do seu público respondam a perguntas diretamente em um iPad — sem precisar ir até a frente da sala
Treinadores que desejam ser mais eficazes, permitindo a participação dos seus estagiários com o conteúdo sem precisar sair da sua cadeira
“O Presenter é o novo assistente de produtividade do profissional de negócios. Agora é fácil adicionar estilo às suas apresentações e atrair a atenção do seu público”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Mover-se livremente em uma sala e interagir com seus participantes irá adicionar muito mais impacto às suas apresentações.”
O Presenter apresenta uma barra de ferramentas flutuante fácil de usar no seu iPad para desenhar, destacar ou escrever sobre qualquer conteúdo – até mesmo Keynote, Adobe Flash e vídeo. O palestrante pode aplicar cores e tamanhos diferentes de canetas, marcadores e formas para enfatizar os detalhes, responder a perguntas ou adicionar informações instantaneamente.
Além dos recursos de anotação, algumas ferramentas especiais também foram incluídas. O Screen Shade permite que o apresentador revele partes da sua tela para, por exemplo, fazer questionários. O Spotlight pode ser movido e ampliado para focar em detalhes mais importantes. Os flip charts de várias páginas, totalmente editáveis, podem ser criados para exibição com uma variedade de planos de fundo ideais para aplicativos de negócios que podem ser compartilhados por e-mail com colegas ou membros do público.
O apresentador inclui um teclado virtual e toque em gestos para simular o teu rato, mostrar ou ocultar a barra de ferramentas, para deslizar para a esquerda para a direita em apresentações PowerPoint ou PDF ou navegar nos sites.
O Presenter pode ser baixado por US$ 19,99 na Apple App Store em https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-presenter/id479700507?ls=1&mt=8
O Presenter é compatível com iPad 1 e 2 e requer que o Splashtop Streamer seja instalado em um computador com Windows 7, Vista, XP ou Mac OS X 10.6+.
Sobre Splashtop
Splashtop aspira a tocar a vida das pessoas, oferecendo a melhor experiência de computação de dispositivos cruzados da tua classe - comprimidos, telefones, computadores e televisões. Os produtos Splashtop já foram enviados em mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel e outros parceiros. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam e outros são aplicações mais vendidas em mais de 60 países na Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog e Amazon Android App Store, encantando milhões de utilizadores móveis com acesso interactivo e de alto desempenho às suas aplicações favoritas, conteúdos multimédia e ficheiros a qualquer hora e em qualquer lugar.
Para empresas que exigem uma conectividade segura e gerenciada entre dispositivos e serviços em nuvem, o Splashtop Pro é a solução perfeita. Com o Splashtop Pro, os provedores de TI e serviços podem “mobilizar” sua força de trabalho em menos de 30 minutos. Os usuários podem desfrutar de uma ótima experiência em seus dispositivos, ao mesmo tempo que atendem aos requisitos de segurança e conformidade corporativos.
Os produtos Splashtop são muito bem avaliados por seus usuários e já receberam muitos prêmios de prestígio — o prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor das novidades” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2011” da revista LAPTOP. A Splashtop possui sede em San José com equipes em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para obter mais informações, visite https://www.splashtop.com.
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Mais informações sobre o Presenter: https://www.splashtop.com/presenter
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